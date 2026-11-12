Feyenoord ile Ajax, Eredivisie’deki dev mücadelede karşı karşıya gelirken ikonik De Klassieker geri dönüyor. Hollanda futbolunun bu köklü rakipleri, 29 Kasım 2026’da Rotterdam’daki De Kuip’te kozlarını paylaşacak.

GOAL, mücadeleyi canlı izlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi. Maçı kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden nasıl alabileceğinizi öğrenmek üzere okumaya devam edin.

Feyenoord-Ajax Eredivisie maçı ne zaman başlayacak?

Feyenoord-Ajax maçı Rotterdam’daki De Kuip’te oynanacak. Resmî başlama saatiyle ilgili ayrıntılar maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

Eredivisie - Hafta 14 29 Kas 2026 - 08:30 de Kuip

Feyenoord-Ajax De Klassieker biletleri nereden alınır?

Bilet bulmak için en iyi adres, doğrudan Feyenoord’un resmî internet sitesi ve bilet gişesi. Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkıyor. İlk aşama olan ön satış, genellikle kombine sahipleri ve kulübün resmî üyelerine ayrılıyor; böylece koltuklarını ayırtmak için ilk fırsat onlara tanınıyor. Bu ilk dönemin ardından genel satış başlıyor.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükendiyse başvurabileceğiniz bir seçenek. İkincil piyasaya bakarak ilk satış kanallarında bilet kalmadığında bile bu büyük rekabet için müsait koltuklar bulabilirsiniz.

Feyenoord-Ajax De Klassieker biletleri ne kadar?

Bu Eredivisie maçının bilet fiyatları, Rotterdam’daki De Kuip’te oturmayı tercih ettiğiniz yere göre değişiyor. Doğrudan resmî bilet sağlayıcısından alındığında fiyatlar, maçı canlı izlemenin en uygun fiyatlı yolu olarak bilinen standart tribünlerdeki koltuklar için genellikle yaklaşık 50 €’dan başlıyor.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükendiyse başvurabileceğiniz bir seçenek. İkincil piyasada fiyatlar şu anda yaklaşık 170 €’dan başlıyor.

Feyenoord-Ajax Eredivisie maçı: Bilmeniz gereken her şey

Feyenoord ve Ajax’ın form durumu

Feyenoord, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Eredivisie’de SC Heerenveen’e 5-3 yenildi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Inter Milan’a da 3-0 mağlup oldu. Fortuna Sittard ve PSV karşısındaki beraberlikler ile Real Betis’e karşı alınan 1-0’lık mağlubiyet, takımın son dönemdeki zorlu tablosunu tamamlıyor.

Ajax, son beş maçının dördünü kazandı ve bu dönemde Eredivisie’de mağlubiyet yaşamadı. Son olarak FC Twente ile 2-2 berabere kaldı. Öncesinde ise Konferans Ligi’nde FC Midtjylland’ı 6-1, AZ Alkmaar’ı 1-0, Sparta Rotterdam’ı 2-1 ve Atalanta’yı 2-0 yendi. Ajax, bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yedi.

Feyenoord-Ajax: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, 22 Mart 2026’da De Kuip’te oynanan Eredivisie maçında 1-1 sona erdi. Bundan önce Ajax, Aralık 2025 ve Şubat 2025’te Feyenoord’a karşı üst üste oynadığı iki iç saha maçını sırasıyla 2-0 ve 2-1 kazandı. Feyenoord’un bu eşleşmedeki son iç saha galibiyeti, Ajax’ı 6-0 yendiği Nisan 2024’te geldi. Ancak takımlar Ekim 2024’te De Kuip’te karşılaştığında Ajax 2-0 kazandı. Ajax, iki kulüp arasındaki son beş maçın üçünü kazandı.