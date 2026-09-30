Fenerbahçe, 20 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak.

İki kulüp Avrupa kupalarında üç kez karşı karşıya geldi. Slavia Prag, 2022'de UEFA Konferans Ligi'ndeki iki maçta galibiyet aldı, Fenerbahçe ise 2024 Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 kazandı. İstanbul'da tutkulu taraftarının önünde oynayacak olan Fenerbahçe, dirençli ve formda Çekya şampiyonuna karşı iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

GOAL, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini almak için şu temel adımları ve yöntemleri izleyin:

Fenerbahçe'nin resmi kanalları:

Passo Fan Card (Passolig): Türkiye'deki resmi futbol maçlarına katılmak için taraftarların Fenerbahçe ile ilişkilendirilmiş kayıtlı bir Passo kartına (Passolig) sahip olması gerekir.

Genel bilet satışı: Resmi bilet satışları maç gününden birkaç gün önce açılır. Satış başladıktan sonra koltuğunuzu seçmek, Passo kart bilgilerinizi girmek ve ödemeyi tamamlamak için Passo'ya giriş yapın.

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadığı Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında resmi bilet fiyatları genellikle farklı kategori kademelerine göre şu aralıklarda olur:

1. Fenerbahçe resmi kanalı

Standart / üst kat tribün koltukları: Yaklaşık €35 - €60

Alt kat / orta saha koltukları: Yaklaşık €65 - €120

VIP & VIP hospitality paketleri: Yaklaşık €180 - €350+

2. İkincil bilet pazar yerleri

StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alım yapıldığında fiyatlar talep, oturma kategorisi ve müsaitliğe göre değişir:

Başlangıç / genel giriş fiyatları: Standart biletler yaklaşık €160 - €180 'dan başlar.

Önemli alt kat ve merkezi koltuklar:€200 - €380 arasında değişir.

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Fenerbahçe-Slavia Prag form durumu

Fenerbahçe, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Süper Lig'de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de ise Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Bu beş maçta Fenerbahçe beş gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Slavia Prag ise güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisi Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oldu; bu maçta 3-2 kaybetti. Bunun ardından First League'de Teplice'yi 2-0 ve Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti, kupada ise FK Varnsdorf'u 5-1'lik skorla geçti. Bu beş maçta 15 gol atan ekip, sadece beş gol yedi.

Fenerbahçe-Slavia Prag: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Kasım 2024'te Avrupa Ligi'nde oynandı ve Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Kayıtlara geçen üç kafa kafaya maçta Slavia Prag iki, Fenerbahçe ise bir galibiyet aldı. Şubat 2022'de Konferans Ligi'nde oynanan iki önceki maçın ikisini de Slavia Prag kazandı; evinde 3-2, deplasmanda da 3-2 galip geldi.