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Şampiyonlar Ligi
team-logoFenerbahçe
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoSlavia Prag
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Fenerbahçe - Slavia Prag maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Fenerbahçe
Slavia Prag
Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Fenerbahçe, 20 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak.

İki kulüp Avrupa kupalarında üç kez karşı karşıya geldi. Slavia Prag, 2022'de UEFA Konferans Ligi'ndeki iki maçta galibiyet aldı, Fenerbahçe ise 2024 Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 kazandı. İstanbul'da tutkulu taraftarının önünde oynayacak olan Fenerbahçe, dirençli ve formda Çekya şampiyonuna karşı iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

GOAL, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini almak için şu temel adımları ve yöntemleri izleyin:

Fenerbahçe'nin resmi kanalları:

  • Passo Fan Card (Passolig): Türkiye'deki resmi futbol maçlarına katılmak için taraftarların Fenerbahçe ile ilişkilendirilmiş kayıtlı bir Passo kartına (Passolig) sahip olması gerekir.
  • Genel bilet satışı: Resmi bilet satışları maç gününden birkaç gün önce açılır. Satış başladıktan sonra koltuğunuzu seçmek, Passo kart bilgilerinizi girmek ve ödemeyi tamamlamak için Passo'ya giriş yapın.

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadığı Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında resmi bilet fiyatları genellikle farklı kategori kademelerine göre şu aralıklarda olur:

1. Fenerbahçe resmi kanalı

  • Standart / üst kat tribün koltukları: Yaklaşık €35 - €60
  • Alt kat / orta saha koltukları: Yaklaşık €65 - €120
  • VIP & VIP hospitality paketleri: Yaklaşık €180 - €350+

2. İkincil bilet pazar yerleri

StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alım yapıldığında fiyatlar talep, oturma kategorisi ve müsaitliğe göre değişir:

  • Başlangıç / genel giriş fiyatları: Standart biletler yaklaşık €160 - €180'dan başlar.
  • Önemli alt kat ve merkezi koltuklar:€200 - €380 arasında değişir.

Fenerbahçe-Slavia Prag Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Fenerbahçe-Slavia Prag form durumu

Fenerbahçe, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Süper Lig'de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de ise Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Bu beş maçta Fenerbahçe beş gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Slavia Prag ise güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisi Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oldu; bu maçta 3-2 kaybetti. Bunun ardından First League'de Teplice'yi 2-0 ve Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti, kupada ise FK Varnsdorf'u 5-1'lik skorla geçti. Bu beş maçta 15 gol atan ekip, sadece beş gol yedi.

FB

FB - Form

SAM
K0-2
BJK
K1-2
ROM
B1-1
GAZ
B0-0
EYU
K8-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SLP

SLP - Form

BRN
K4-0
RCL
K2-3
TEP
K0-2
SLV
K1-5
VPL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Fenerbahçe-Slavia Prag: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Kasım 2024'te Avrupa Ligi'nde oynandı ve Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Kayıtlara geçen üç kafa kafaya maçta Slavia Prag iki, Fenerbahçe ise bir galibiyet aldı. Şubat 2022'de Konferans Ligi'nde oynanan iki önceki maçın ikisini de Slavia Prag kazandı; evinde 3-2, deplasmanda da 3-2 galip geldi.

Kafa Kafaya

FenerbahçeÇizimSlavia Prag
1
0
2
Ligi Europa
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
1
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
MS
Konferans Ligi
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
MS
Konferans Ligi
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
3
MS
6Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/3
Her iki takım da gol attı3/3
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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