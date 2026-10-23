İki kulübün resmî UEFA organizasyonlarında daha önce karşı karşıya geldiği bir maç kayıtlarda yer almadığı için yaklaşan mücadele ilgi çekici bir Avrupa karşılaşması olacak.

Liverpool, Premier Lig'de ve Avrupa'da gösterdiği dirençli ve istikrarlı performansla bu maça formda geliyor.

Fenerbahçe-Liverpool maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe-Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Fenerbahçe ile Liverpool arasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Fenerbahçe SK resmî bilet satışı: Ev sahibi Fenerbahçe, biletlerin ilk satışını resmî bilet portalı ve Passolig sistemi üzerinden yürütüyor. Öncelikli bilet alımı ve biletlere erişim için çoğu zaman kulüp üyeliği veya takımla ilişkilendirilmiş bir Passolig kartı gerekiyor.

Liverpool FC resmî internet sitesi: Liverpool'a, deplasmana gidecek taraftarları için belirli sayıda bilet ayrılıyor. Kulübün kriterlerini karşılayan kombine sahipleri ve üyeler, resmî Liverpool bilet portalı üzerinden başvuruda bulunabiliyor veya bilet satın alabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları : Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletlerin resmî kanallardan mı yoksa ikincil satış piyasasından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart / üst tribün biletleri: Genellikle 40 ila 90 avro arasında değişiyor. Ancak büyük ilgi gören maçlarda kulüplerin sattığı standart biletlerin fiyatları çoğunlukla bu aralığın üst sınırına yaklaşıyor.

Alt tribün / ayrıcalıklı koltuklar: Genellikle 90 ila 150 avro arasında değişiyor.

Ağırlama paketleri: Kulüplerin ilk satışında doğrudan satın alındığında fiyatlar genellikle 150 ila 300 avro ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

Standart / üst tribün biletleri: Önemli bir Avrupa maçına yönelik yüksek talep nedeniyle fiyatlar yaklaşık 210 ila 230 avrodan başlıyor.

Alt tribün / saha kenarı koltukları: Alt tribündeki iyi konumlu koltukların (Spor Toto Tribünü veya Kuzey Tribünü bölümleri gibi) fiyatları sıklıkla 550 ila 600 avro ve üzeri arasında değişiyor.

İkinci el VIP ve ağırlama biletleri: Ayrıcalıklı ağırlama biletlerinin fiyatları, pakete ve platformdaki bulunabilirliğe bağlı olarak çoğu zaman 5.400 avronun üzerinde başlıyor.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fenerbahçe ve Liverpool'un form durumu

Fenerbahçe, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Süper Lig'de Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan takım, öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu serinin en dikkat çekici sonucu Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık galibiyetti. Ancak daha önce Beşiktaş'a 2-1 yenilmesi, ligde de puan kaybı yaşayabildiğini gösterdi. Fenerbahçe, bu beş maçta 12 gol atıp üç gol yedi.

Liverpool, son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kalarak bu karşılaşmaya formda geliyor. Son maçında Premier Lig'de AFC Bournemouth deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen takım, aynı dönemde Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'u da 3-1 mağlup etti. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-1 yenmesi, geriye düştüğü maçları çevirebildiğini gösterdi. Fulham ile alınan 0-0'lık beraberlik, takımın son dönemdeki güçlü performansındaki tek puan kaybıydı.

Fenerbahçe-Liverpool: Son karşılaşmalar

Sağlanan kayıtlarda Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmuyor. İki kulüp, veri kümesindeki yakın dönem resmî Avrupa maçlarında karşılaşmadı. Bu nedenle İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçı, aralarındaki Avrupa rekabetinde yeni bir sayfa açacak.