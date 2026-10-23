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Şampiyonlar Ligi
team-logoFenerbahçe
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoLiverpool
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Fenerbahçe-Liverpool maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Fenerbahçe
Liverpool
Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

İki kulübün resmî UEFA organizasyonlarında daha önce karşı karşıya geldiği bir maç kayıtlarda yer almadığı için yaklaşan mücadele ilgi çekici bir Avrupa karşılaşması olacak.

Liverpool, Premier Lig'de ve Avrupa'da gösterdiği dirençli ve istikrarlı performansla bu maça formda geliyor.

Fenerbahçe-Liverpool maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe-Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Fenerbahçe ile Liverpool arasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Fenerbahçe SK resmî bilet satışı: Ev sahibi Fenerbahçe, biletlerin ilk satışını resmî bilet portalı ve Passolig sistemi üzerinden yürütüyor. Öncelikli bilet alımı ve biletlere erişim için çoğu zaman kulüp üyeliği veya takımla ilişkilendirilmiş bir Passolig kartı gerekiyor.
  • Liverpool FC resmî internet sitesi: Liverpool'a, deplasmana gidecek taraftarları için belirli sayıda bilet ayrılıyor. Kulübün kriterlerini karşılayan kombine sahipleri ve üyeler, resmî Liverpool bilet portalı üzerinden başvuruda bulunabiliyor veya bilet satın alabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletlerin resmî kanallardan mı yoksa ikincil satış piyasasından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart / üst tribün biletleri: Genellikle 40 ila 90 avro arasında değişiyor. Ancak büyük ilgi gören maçlarda kulüplerin sattığı standart biletlerin fiyatları çoğunlukla bu aralığın üst sınırına yaklaşıyor.
  • Alt tribün / ayrıcalıklı koltuklar: Genellikle 90 ila 150 avro arasında değişiyor.
  • Ağırlama paketleri: Kulüplerin ilk satışında doğrudan satın alındığında fiyatlar genellikle 150 ila 300 avro ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

  • Standart / üst tribün biletleri: Önemli bir Avrupa maçına yönelik yüksek talep nedeniyle fiyatlar yaklaşık 210 ila 230 avrodan başlıyor.
  • Alt tribün / saha kenarı koltukları: Alt tribündeki iyi konumlu koltukların (Spor Toto Tribünü veya Kuzey Tribünü bölümleri gibi) fiyatları sıklıkla 550 ila 600 avro ve üzeri arasında değişiyor.
  • İkinci el VIP ve ağırlama biletleri: Ayrıcalıklı ağırlama biletlerinin fiyatları, pakete ve platformdaki bulunabilirliğe bağlı olarak çoğu zaman 5.400 avronun üzerinde başlıyor.

Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fenerbahçe ve Liverpool'un form durumu

Fenerbahçe, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Süper Lig'de Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan takım, öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu serinin en dikkat çekici sonucu Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık galibiyetti. Ancak daha önce Beşiktaş'a 2-1 yenilmesi, ligde de puan kaybı yaşayabildiğini gösterdi. Fenerbahçe, bu beş maçta 12 gol atıp üç gol yedi.

Liverpool, son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kalarak bu karşılaşmaya formda geliyor. Son maçında Premier Lig'de AFC Bournemouth deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen takım, aynı dönemde Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'u da 3-1 mağlup etti. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-1 yenmesi, geriye düştüğü maçları çevirebildiğini gösterdi. Fulham ile alınan 0-0'lık beraberlik, takımın son dönemdeki güçlü performansındaki tek puan kaybıydı.

FB

FB - Form

TUT
K0-2
RIZ
K0-3
AVL
K6-0
ALS
K3-0
SLP
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5
LIV

LIV - Form

BOU
K0-1
MCI
K0-3
LAS
K3-6
BRE
K1-2
VIL
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Fenerbahçe-Liverpool: Son karşılaşmalar

Sağlanan kayıtlarda Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmuyor. İki kulüp, veri kümesindeki yakın dönem resmî Avrupa maçlarında karşılaşmadı. Bu nedenle İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçı, aralarındaki Avrupa rekabetinde yeni bir sayfa açacak.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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