Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri nasıl alınır? Kıtalararası Derbi hakkında bilgiler, mart ayı bilet fiyatları ve biletlerin nereden alınabileceği

Türkiye'nin en büyük iki kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, ister Ali Sami Yen Stadyumu'nda (Rams Park) ister Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaşsın, İstanbul'da heyecan verici bir atmosfer her zaman garanti. Mart 2027'de oynanacak ve merakla beklenen bir sonraki Kıtalararası Derbi'ye Fenerbahçe ev sahipliği yapacak. Biletinizi bugün alarak bu önemli Süper Lig maçını tribünden izleyebilirsiniz.

Galatasaray bu sezon üst üste beşinci kez şampiyon olarak Türk liginde rekor kırmayı hedefliyor. Ancak sarı-kırmızılıları, şehirdeki rakibi Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu takımların zorlu mücadelesi bekliyor. Fenerbahçe, 2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşamasa da son beş Süper Lig sezonunu ikinci sırada bitirerek şampiyonluk yarışının içinde kalmayı sürdürüyor.

İki takımın bu sezonki ilk karşılaşmasında (26 Ekim 2026) Victor Osimhen, Rams Park'taki 2-1'lik galibiyette attığı iki golle manşetlere çıktı. Osimhen'in yanı sıra Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi yıldız isimlerin de yeniden sahaya çıkmasının beklendiği İstanbul'un iki devi arasındaki bir sonraki mücadele, kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olmaya aday.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin biletlerin nereden alınacağı, fiyatları ve daha fazlasını içeren en güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

Bir sonraki Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Stadyum (konum) Biletler 20/21/22 Mart Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (henüz kesinleşmedi) Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler

Fenerbahçe-Galatasaray maçı için bilet nasıl alınır?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray Kıtalararası Derbisi'nin resmî biletleri, Türkiye'nin merkezî biletleme platformu Passo üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir.

Mart ayındaki maçın biletlerinin, resmî kanallar üzerinden maç gününden 3 ila 5 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

Ancak bu derbi, dünyada biletlere en yoğun talebin olduğu rekabetlerden biri. Bu nedenle resmî kanallardan bilet almak isteyenlerin, kulübün öncelikli satış dönemlerini takip etmesi gerekiyor.

Öncelikli satış dönemi : İlk olarak yalnızca resmî Fenerbahçe kulüp üyelerine ve üst düzey ayrıcalıklar sunan kulüp kartı sahiplerine açılır.

Fenerbahçe Passolig sahipleri : Ardından Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunan taraftarlar için açılır.

Genel satış : Yalnızca bilet kalması hâlinde açılır. Ancak derbi için ayrılan bilet sayısı son derece sınırlıdır ve biletler genel satış aşamasına nadiren ulaşır.

Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son anda bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Fenerbahçe-Galatasaray biletleri ne kadar?

Fenerbahçe'nin İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadığı standart Süper Lig maçlarının resmî biletleri, rakibe ve tribün kategorisine bağlı olarak genellikle 30-100 avro (yaklaşık 1.200-3.800 TL ve üzeri) arasında değişiyor.

Fenerbahçe'nin stadyumu, başlıca şu tribün kategorilerine ve bloklara ayrılıyor:

Kale arkası (Kuzey/Migros ve Spor Toto/Güney tribünleri): En ateşli ve tezahüratlarıyla öne çıkan taraftarların, sıkı taraftar grupları da dâhil olmak üzere, yer aldığı bölümler. Normal lig maçlarında biletler 30-50 dolar arasında değişiyor.

Üst tribün (Maraton Üst ve Fenerium Üst): Sahanın yan taraflarında, yüksekten iyi bir görüş açısı sunan koltuklar. Biletler 40-65 avro arasında değişiyor.

Alt tribün (Maraton Alt ve Fenerium Alt): Taç çizgileri boyunca, futbolculara ve yedek kulübelerine yakın konumdaki ayrıcalıklı koltuklar. Standart maçlarda biletler 70-100 avro ve üzeri fiyatlardan satılıyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Lüks salonlara erişim, yiyecek-içecek hizmeti ve orta bölümdeki seçkin koltukları kapsıyor. Fiyatlar 150-300 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (sponsorluk nedeniyle şu anda Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adıyla biliniyor), Avrupa'nın en köklü, rakipler için en zorlu ve tarihî açıdan en önemli futbol stadyumlarından biri. Tutkulu taraftarları tarafından sıklıkla “Mabet” olarak anılıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki hareketli Kadıköy ilçesinde bulunan, tamamı koltuklu ve 47.430 ila 50.530 kişi kapasiteli stadyum, 1908'de açılmasından bu yana Türkiye'nin çok branşlı spor kulübü Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapıyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan unutulmaz maçlar arasında şunlar yer alıyor:

UEFA Kupası finali (2009) : Stadyum, Shakhtar Donetsk'in Werder Bremen'i 2-1 yendiği son UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Shakhtar adına ilk golü Luiz Adriano attı, Bremen için Naldo beraberliği sağladı ve Jadson 97. dakikada uzatmalardaki tarihî galibiyet golünü kaydetti.

Efsanevi 6-0'lık derbi (2002) : Fenerbahçe, Kıtalararası Derbi'nin en ünlü karşılaşmasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. 10 kişi kalmasına rağmen karşılık görmeden altı gol atan Fenerbahçe'nin son golünü Ümit Özat kaydetti. “6-0”lık skor, kulüp tarihinin en çok hatırlanan sonuçlarından biri olmaya devam ediyor.

Şanlı'nın Manchester United karşısındaki hat-trick'i (2004) : Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki görkemli maçta, taraftarların gözdesi Tuncay Şanlı, muhteşem bir röveşatanın da yer aldığı hat-trick'iyle Alex Ferguson'ın Manchester United'ını mağlup etti.

Papazın Çayırı: Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun bugün bulunduğu arazi, henüz herhangi bir beton yapı inşa edilmeden önce Papazın Çayırı olarak biliniyordu. İstanbul Futbol Ligi'nin ilk maçlarının oynandığı bu yer, ülkenin ilk resmî futbol sahasıydı.

Fenerbahçe-Galatasaray: Bilmeniz gereken her şey

Fenerbahçe-Galatasaray: Son karşılaşmaların bilançosu

Tarihî Kıtalararası Derbi'de Fenerbahçe, tüm resmî ve hazırlık maçları hesaba katıldığında Galatasaray'a karşı üstünlüğe sahip. Rekabet, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı 1909 yılındaki ilk karşılaşmalarına dayanıyor. O tarihten bu yana iki kulüp 407 maç oynadı. Bunların 150'sini Fenerbahçe, 132'sini Galatasaray kazanırken 125 maç berabere bitti.

Galatasaray, şehirdeki rakibiyle en son Ekim 2026'da Rams Park'ta oynadığı çekişmeli Süper Lig maçını 2-1 kazandı.



