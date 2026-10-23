Porto, Dragão'daki güçlü iç saha formundan ve Avrupa kupalarındaki tecrübesinden yararlanmak için bu maça çıkacak. Napoli ise deplasmanda zorlu Portekiz temsilcisi karşısında kadro derinliğini ve taktiksel dayanıklılığını sınamak isteyecek.

FC Porto ile SSC Napoli arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

FC Porto-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

FC Porto-SSC Napoli maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Porto'daki Estádio do Dragão'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

FC Porto-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

FC Porto ile SSC Napoli arasında Estádio do Dragão'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini almak için birkaç seçeneğiniz var:

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: FC Porto veya SSC Napoli'nin resmî bilet satış portallarını kontrol edebilirsiniz. Porto'nun ev sahipliği yapacağı maçın biletleri ağırlıklı olarak FC Porto'nun üyelerine ve genel satışa yönelik resmî kanalları üzerinden dağıtılırken, deplasman tribünü biletleri genellikle kayıtlı taraftarlar için Napoli'nin bilet satış sistemi üzerinden yönetilir.

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

FC Porto-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

FC Porto ile SSC Napoli arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletlerin kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: FC Porto'nun resmî bilet satış portalından doğrudan alınan standart koltukların fiyatları, Estádio do Dragão'daki tribün katına ve blok konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık 95 € ile 170 € arasında başlıyor.

Ağırlama ve VIP paketleri: Kulübün sunduğu resmî VIP ve kurumsal ağırlama paketlerinin fiyatları çok daha yüksek. Ayrıcalıklı koltuklar ve özel salon erişimi için kişi başı 300 € ile 500 € ve üzerindeki tutarlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

Üst tribün / kale arkası koltukları: En uygun fiyatlı biletler, mevcut piyasa talebine bağlı olarak yaklaşık 85 € ile 95 € arasında başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uzun kenar / taç çizgisi tarafındaki koltuklar: Orta fiyat kategorisindeki ve taç çizgisi tarafındaki koltukların fiyatları genellikle 150 € ile 300 € arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama biletlerinin yeniden satışı: Sahaya özel açıdan bakan yerler veya yönetici salonlarındaki ayrıcalıklı ağırlama biletlerinin fiyatları 1.900 € ile 2.000 € seviyesini aşabiliyor.

FC Porto-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

FC Porto ve SSC Napoli'nin form durumu

Porto, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Liga Portugal'da Benfica'yı evinde 3-1 yendi; bu süreçte Casa Pia AC deplasmanından da 4-1'lik galibiyetle döndü. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 kaybederek aldı. Porto, özellikle ligdeki etkileyici performansıyla öne çıktığı bu beş maçta on gol atıp dört gol yedi.

Napoli, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Bologna'yı 1-0 yenerek elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e, Serie A'da ise Inter ve Como'ya alınan yenilgiler, zorlu dönemi daha da ağırlaştırdı. Napoli bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi.

FC Porto-SSC Napoli: Son karşılaşmaların sonuçları

Kayıtlara geçen son karşılaşmalarında iki takım, 8 Ağustos 2015'te Estádio do Dragão'da oynanan golsüz bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bundan önce 2013-14 Avrupa Ligi'nde iki kez karşılaşan ekiplerin ilk maçında Porto evinde 1-0 kazandı, Napoli'deki rövanş ise 2-2 sona erdi. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada Porto'nun iki galibiyetine karşılık Napoli'nin galibiyeti yok; diğer iki maç berabere bitti.