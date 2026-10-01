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FC Porto - PSV Eindhoven maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
FC Porto
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi

FC Porto, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

FC Porto, 20 Ekim 2026 Salı günü Porto'daki Estadio do Dragao'da PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulübün de Avrupa'da köklü bir geçmişi var. Porto bu turnuvayı iki kez kazanırken (1987, 2004), PSV de 1988'de Avrupa Kupası'nı bir kez müzesine götürdü. Taraflar arasında geçmişte oynanan dört resmi Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında Porto, iki galibiyet, bir beraberlik ve PSV'nin bir galibiyetiyle üstün durumda.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, FC Porto - PSV Eindhoven maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

FC Porto - PSV Eindhoven maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Porto'daki Estadio do Dragao'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Estadio do Dragao

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

20 Ekim 2026 Salı günü Estádio do Dragão'da oynanacak FC Porto - PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. FC Porto resmi internet sitesi

  • Doğrudan FC Porto'nun resmi bilet satış mağazasına veya mobil uygulamasına gidin.

2. PSV Eindhoven resmi kontenjanı

  • Eğer PSV taraftarıysanız, deplasman tribünü biletlerini doğrudan PSV Eindhoven'ın resmi bilet satış portalı üzerinden satın alın.

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Estádio do Dragão'da oynanacak FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil satıcılardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmi bilet satışı (FC Porto resmi kanalı)

  • Kulüp üyeleri (Sócios): Genel oturma kategorilerinde fiyatlar genellikle €25 ile €45 arasında değişirken, premium/merkezi koltukların fiyatı yaklaşık €50 ila €70 seviyesindedir.
  • Genel satış: Standart genel satış biletleri kategori/üst tribün koltukları için genellikle €40 ila €50 seviyesinden başlar ve alt merkezi tribünler veya en iyi görüş açısına sahip kategoriler için €80 ila €120+ seviyesine kadar çıkar.

2. Deplasman kontenjanı (PSV Eindhoven taraftarları)

  • Doğrudan PSV tarafından kayıtlı taraftarlara satılan deplasman tribünü biletleri, UEFA yönergeleri doğrultusunda Avrupa kupalarında deplasman taraftarları için en fazla €60 ile sınırlandırılmıştır.

3. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talep ve koltuk konumuna göre şu aralıklarda listeleniyor:

  • Başlangıç / ekonomik koltuklar: Bilet başına yaklaşık €75 ila €95.
  • Ortalama standart koltuklar: Bilet başına yaklaşık €150 ila €280.
  • Premium / VIP paketleri: Bilet başına yaklaşık €230 ila €350+ seviyesinden başlar.

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

FC Porto - PSV Eindhoven form durumu

Porto, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Liga Portugal'da deplasmanda Casa Pia'yı 4-1 mağlup eden ekip, bu süreçte Academico Viseu deplasmanında da 3-0 kazandı. Tek yenilgi ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı 2-0'lık skorla geldi. Porto bu beş maçta toplam 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

PSV, son beş maçının dördünü kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı. Son sonucunda Eredivisie'de Sparta Rotterdam'ı 4-1 yenen takım, bu serinin daha önceki bölümünde FC Utrecht karşısında da rakibine yanıt vermeden altı gol attı. Puan kaybettiği tek maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. PSV bu beş maçta 15 gol atarken 4 gol yedi.

POR

POR - Form

VIS
K0-3
MOR
K2-1
MCI
K0-2
CAP
K1-4
BEN
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
PSV

PSV - Form

UTR
K1-6
AJX
K1-3
SHK
B1-1
SPA
K4-1
TWE
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

FC Porto - PSV Eindhoven: Son karşılaşmalar

Verilen kayıtlarda bu iki kulüp arasındaki tek maç, Temmuz 2016'daki sezon öncesi hazırlık karşılaşması olarak yer alıyor ve PSV Eindhoven bu maçta FC Porto'yu 3-0 mağlup etti. Veri setinde başka bir karşılıklı maç bilgisi bulunmuyor.

Kafa Kafaya

FC PortoÇizimPSV Eindhoven
0
0
1
Club Friendlies
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
MS
0Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı0/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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