FC Porto, 20 Ekim 2026 Salı günü Porto'daki Estadio do Dragao'da PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulübün de Avrupa'da köklü bir geçmişi var. Porto bu turnuvayı iki kez kazanırken (1987, 2004), PSV de 1988'de Avrupa Kupası'nı bir kez müzesine götürdü. Taraflar arasında geçmişte oynanan dört resmi Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında Porto, iki galibiyet, bir beraberlik ve PSV'nin bir galibiyetiyle üstün durumda.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, FC Porto - PSV Eindhoven maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

FC Porto - PSV Eindhoven maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Porto'daki Estadio do Dragao'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

20 Ekim 2026 Salı günü Estádio do Dragão'da oynanacak FC Porto - PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. FC Porto resmi internet sitesi

Doğrudan FC Porto'nun resmi bilet satış mağazasına veya mobil uygulamasına gidin.

2. PSV Eindhoven resmi kontenjanı

Eğer PSV taraftarıysanız, deplasman tribünü biletlerini doğrudan PSV Eindhoven'ın resmi bilet satış portalı üzerinden satın alın.

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Estádio do Dragão'da oynanacak FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil satıcılardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmi bilet satışı (FC Porto resmi kanalı)

Kulüp üyeleri ( Sócios ): Genel oturma kategorilerinde fiyatlar genellikle €25 ile €45 arasında değişirken, premium/merkezi koltukların fiyatı yaklaşık €50 ila €70 seviyesindedir.

Genel satış: Standart genel satış biletleri kategori/üst tribün koltukları için genellikle €40 ila €50 seviyesinden başlar ve alt merkezi tribünler veya en iyi görüş açısına sahip kategoriler için €80 ila €120+ seviyesine kadar çıkar.

2. Deplasman kontenjanı (PSV Eindhoven taraftarları)

Doğrudan PSV tarafından kayıtlı taraftarlara satılan deplasman tribünü biletleri, UEFA yönergeleri doğrultusunda Avrupa kupalarında deplasman taraftarları için en fazla €60 ile sınırlandırılmıştır.

3. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talep ve koltuk konumuna göre şu aralıklarda listeleniyor:

Başlangıç / ekonomik koltuklar: Bilet başına yaklaşık €75 ila €95 .

Ortalama standart koltuklar: Bilet başına yaklaşık €150 ila €280 .

Premium / VIP paketleri: Bilet başına yaklaşık €230 ila €350+ seviyesinden başlar.

FC Porto - PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

FC Porto - PSV Eindhoven form durumu

Porto, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Liga Portugal'da deplasmanda Casa Pia'yı 4-1 mağlup eden ekip, bu süreçte Academico Viseu deplasmanında da 3-0 kazandı. Tek yenilgi ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı 2-0'lık skorla geldi. Porto bu beş maçta toplam 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

PSV, son beş maçının dördünü kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı. Son sonucunda Eredivisie'de Sparta Rotterdam'ı 4-1 yenen takım, bu serinin daha önceki bölümünde FC Utrecht karşısında da rakibine yanıt vermeden altı gol attı. Puan kaybettiği tek maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. PSV bu beş maçta 15 gol atarken 4 gol yedi.

FC Porto - PSV Eindhoven: Son karşılaşmalar

Verilen kayıtlarda bu iki kulüp arasındaki tek maç, Temmuz 2016'daki sezon öncesi hazırlık karşılaşması olarak yer alıyor ve PSV Eindhoven bu maçta FC Porto'yu 3-0 mağlup etti. Veri setinde başka bir karşılıklı maç bilgisi bulunmuyor.