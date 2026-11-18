FC Kopenhag, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Lugano'yu Kopenhag'daki Parken'de ağırlayacak.

İki takım arasındaki geçmiş maçlarda FC Kopenhag, İsviçre temsilcisine karşı yüzde 100'lük galibiyet oranına sahip: Oynanan iki maçı da kazandı. Danimarka ekibi, 19 Eylül 2019'da Parken Stadyumu'ndaki ilk maçtan 1-0 galip ayrıldıktan sonra 28 Kasım 2019'da İsviçre deplasmanında da 1-0 kazandı.

FC Kopenhag-Lugano maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

FC Kopenhag-Lugano Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

FC Kopenhag-Lugano maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Kopenhag'daki Parken'de başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Parken

FC Kopenhag-Lugano Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan FC Kopenhag-Lugano Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler üyelere ve genel satışa sunulduğunda, gişe fiyatından bilet temin etmenin başlıca ve en güvenilir yolu doğrudan FC Kopenhag'ın resmî internet sitesi veya bilet gişesidir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

FC Kopenhag-Lugano Konferans Ligi biletleri ne kadar?

FC Kopenhag-Lugano Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar (kale arkaları ve üst tribünler): 22–25 avro

22–25 avro Orta bölüm / uzun kenar koltukları (alt tribün ve en iyi görüş açısına sahip yerler): 40–65 avro

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Standart kale arkası bölümleri ve üst tribünler: 50–55 avro

50–55 avro Premium saha kenarı ve uzun kenar koltukları: 75–300+ avro

FC Kopenhag-Lugano Konferans Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

FC Kopenhag ve Lugano'nun form durumu

FC Kopenhag, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak bu karşılaşmaya formda çıkacak. Son maçında Superliga'da Brondby IF'yi evinde 1-0 yendi. Ondan önce Konferans Ligi'nde Iberia 1999'u 2-1 mağlup etti. Daha önceki sonuçları arasında Soenderjyske deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyet ve kupada Aarhus Fremad karşısındaki 3-0'lık galibiyet yer alıyor. Svensson'un ekibi bu beş maçta yedi gol atarken yalnızca iki gol yedi.

Lugano'nun son beş maçındaki sonuçlar daha inişli çıkışlı. Getafe deplasmanındaki 2-5'lik galibiyet ve ligde Basel karşısındaki 2-1'lik galibiyet de dâhil olmak üzere üst üste üç maç kazandı. Ancak son maçında St. Gallen'e 5-0 gibi ağır bir skorla yenildi. Avrupa'daki bir önceki Konferans Ligi maçında ise FK Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Lugano bu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

FC Kopenhag-Lugano: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 28 Kasım 2019'da Avrupa Ligi'nde karşılaştı. FC Kopenhag, Lugano deplasmanındaki bu maçı 1-0 kazandı. Aynı sezonun önceki karşılaşmasında da 19 Eylül 2019'da evinde 1-0 galip geldi. Kayıtlara geçen iki karşılaşmayı da kazanan FC Kopenhag, her iki maçta da gol yemedi.