24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoFC Köln
RheinEnergieSTADION
team-logoSchalke 04
Book FC Koeln vs Schalke 04 Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

FC Köln - Schalke 04 maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
FC Köln
Schalke 04
Bundesliga

FC Köln, Bundesliga'da Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

FC Köln, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da Schalke 04'ü ağırlayacak.

Alman futbolunun en üst seviyesinde köklü bir geçmişi paylaşan bu iki geleneksel güç arasında, son karşılaşmalarda 1. FC Köln'ün hafif bir üstünlüğü bulunuyor. FC Schalke 04 ise bu maça, Köln'ün agresif hücum düzenine karşı savunma organizasyonuna büyük ölçüde yaslanarak çıkıyor.

Bırakın, GOAL, FC Köln - Schalke 04 maçı için biletleri nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size sunsun.

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

Köln'deki RheinEnergieSTADION'da, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü başlayacak.

crest
Bundesliga - Hafta 7
RheinEnergieSTADION

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga bileti nasıl alınır?

RheinEnergieSTADION'da oynanacak FC Köln - Schalke 04 Bundesliga maçı için bilet satın almanın başlıca seçenekleri şunlar:

1. Resmi kulüp kanalları

  • Resmi FC Köln bilet mağazası Bilet satın almanın ana ve en güvenli yolu, resmi FC Köln Online-Ticketshop üzerinden işlem yapmaktır. Biletler genellikle önce kulüp üyeleri için satışa çıkar, ardından genel satışa açılır.
  • Deplasman taraftarı bölümü (Schalke 04 resmi kanalları) Schalke 04'ü destekliyorsanız, misafir takım biletleri doğrudan FC Schalke 04'ün resmi bilet portalı üzerinden deplasmana gidecek taraftarlara ve kulüp üyelerine dağıtılır.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satma imkânı tanır.

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga biletleri ne kadar?

RheinEnergieSTADION'da oynanacak FC Köln - Schalke 04 maçı için bilet fiyatları, resmi satış fiyatı üzerinden kulüpten mi yoksa ikincil platformlardan mı alım yaptığınıza göre değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı)

Resmi FC Köln Bilet Mağazası üzerinden doğrudan satın alındığında:

  • Ayakta seyirci alanı (Südkurve / ayakta yerler): Bilet başına yaklaşık 16 € ile 20 € arasında.
  • Standart oturma kategorileri: Genellikle koltuk kategorisine ve görüş açısına göre 35 € ile 80 € arasında değişir (kale arkası ile ana/karşı tribün).
  • Çocuk / indirimli: İndirimli koltuklar genel olarak 12 € ile 30 € arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Resmi biletler kulübün birincil satışları üzerinden tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

  • Başlangıç fiyatları: Yeniden satış ilanları, kalan koltuklar için genellikle 115 € ile 145 € civarında başlar.
  • Ortalama fiyatlar: Yeniden satış platformlarında kategori koltukları genellikle bilet başına ortalama 250 € ile 350 € arasındadır.
  • Premium ve ağırlama / VIP: Premium koltuk seçenekleri ve ağırlama paketleri 600 € veya daha fazlasına ulaşabilir.

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

FC Koeln - Schalke 04 form durumu

Köln bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Hamburger SV'ye 2-1 mağlup olan ekip, VfB Stuttgart karşısında sahasında aldığı 4-1'lik yenilgiyi de içeren zorlu bir seriyi sürdürdü. Olumlu sonuçlar ise Hoffenheim karşısında alınan 3-2'lik galibiyet ile Würzburger Kickers deplasmanındaki DFB-Pokal zaferi oldu. Köln bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi; bu tablo hem hücum niyetini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Schalke ise aynı dönemde iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Elversberg ile sahasında golsüz berabere kalan ekip, öncesinde Union Berlin deplasmanında 3-1 kazanmış ve Bayern Münih ile 0-0 berabere kalarak savunma organizasyonunu ortaya koymuştu. Augsburg'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi ise bu serinin en düşük noktası olmaya devam ediyor. Schalke, söz konusu beş maçta altı gol atıp dört gol yedi; bu da rakibine göre daha sağlam bir savunma temeline işaret ediyor.

KOE

KOE - Form

TSG
K3-2
VFB
K4-1
SVW
B1-1
HSV
K2-1
FCK
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
S04

S04 - Form

FCB
B0-0
FCU
K1-3
ELV
B0-0
RWO
K2-5
LUS
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

FC Koeln - Schalke 04: Son karşılıklı maçlar

İki kulübün Bundesliga'daki son karşılaşması Mart 2026'da oynandı ve 1-1 sona erdi. Şubat 2025'teki 2. Bundesliga buluşmasında ise Köln sahasında 1-0 kazandı. Bundesliga, 2. Bundesliga ve bir hazırlık maçını kapsayan belgelenmiş son beş karşılaşmaya bakıldığında, Köln iki galibiyet, Schalke bir galibiyet ve iki beraberlikle hafif üstün durumda. Bu seri, baskın bir tarafın olmadığı yakın bir rekabete işaret ediyor ve pazar gününe girilirken kayıtlar iki takımı ayırmak için fazla bir şey sunmuyor.

Kafa Kafaya

FC KölnÇizimSchalke 04
3
2
0
Bundesliga II
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
Bundesliga II
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
3
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
3
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
MS
Club Friendlies
FC Köln badge
FC Köln
KOE
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
MS
9Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin