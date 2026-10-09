FC Köln, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da Schalke 04'ü ağırlayacak.

Alman futbolunun en üst seviyesinde köklü bir geçmişi paylaşan bu iki geleneksel güç arasında, son karşılaşmalarda 1. FC Köln'ün hafif bir üstünlüğü bulunuyor. FC Schalke 04 ise bu maça, Köln'ün agresif hücum düzenine karşı savunma organizasyonuna büyük ölçüde yaslanarak çıkıyor.

Bırakın, GOAL, FC Köln - Schalke 04 maçı için biletleri nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size sunsun.

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

Köln'deki RheinEnergieSTADION'da, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü başlayacak.

Bundesliga - Hafta 7 24 Eki 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga bileti nasıl alınır?

RheinEnergieSTADION'da oynanacak FC Köln - Schalke 04 Bundesliga maçı için bilet satın almanın başlıca seçenekleri şunlar:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi FC Köln bilet mağazası Bilet satın almanın ana ve en güvenli yolu, resmi FC Köln Online-Ticketshop üzerinden işlem yapmaktır. Biletler genellikle önce kulüp üyeleri için satışa çıkar, ardından genel satışa açılır.

Deplasman taraftarı bölümü (Schalke 04 resmi kanalları) Schalke 04'ü destekliyorsanız, misafir takım biletleri doğrudan FC Schalke 04'ün resmi bilet portalı üzerinden deplasmana gidecek taraftarlara ve kulüp üyelerine dağıtılır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satma imkânı tanır.

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga biletleri ne kadar?

RheinEnergieSTADION'da oynanacak FC Köln - Schalke 04 maçı için bilet fiyatları, resmi satış fiyatı üzerinden kulüpten mi yoksa ikincil platformlardan mı alım yaptığınıza göre değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı)

Resmi FC Köln Bilet Mağazası üzerinden doğrudan satın alındığında:

Ayakta seyirci alanı (Südkurve / ayakta yerler): Bilet başına yaklaşık 16 € ile 20 € arasında.

Standart oturma kategorileri: Genellikle koltuk kategorisine ve görüş açısına göre 35 € ile 80 € arasında değişir (kale arkası ile ana/karşı tribün).

Çocuk / indirimli: İndirimli koltuklar genel olarak 12 € ile 30 € arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Resmi biletler kulübün birincil satışları üzerinden tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Başlangıç fiyatları: Yeniden satış ilanları, kalan koltuklar için genellikle 115 € ile 145 € civarında başlar.

Ortalama fiyatlar: Yeniden satış platformlarında kategori koltukları genellikle bilet başına ortalama 250 € ile 350 € arasındadır.

Premium ve ağırlama / VIP: Premium koltuk seçenekleri ve ağırlama paketleri 600 € veya daha fazlasına ulaşabilir.

FC Koeln - Schalke 04 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

FC Koeln - Schalke 04 form durumu

Köln bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Hamburger SV'ye 2-1 mağlup olan ekip, VfB Stuttgart karşısında sahasında aldığı 4-1'lik yenilgiyi de içeren zorlu bir seriyi sürdürdü. Olumlu sonuçlar ise Hoffenheim karşısında alınan 3-2'lik galibiyet ile Würzburger Kickers deplasmanındaki DFB-Pokal zaferi oldu. Köln bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi; bu tablo hem hücum niyetini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Schalke ise aynı dönemde iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Elversberg ile sahasında golsüz berabere kalan ekip, öncesinde Union Berlin deplasmanında 3-1 kazanmış ve Bayern Münih ile 0-0 berabere kalarak savunma organizasyonunu ortaya koymuştu. Augsburg'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi ise bu serinin en düşük noktası olmaya devam ediyor. Schalke, söz konusu beş maçta altı gol atıp dört gol yedi; bu da rakibine göre daha sağlam bir savunma temeline işaret ediyor.

FC Koeln - Schalke 04: Son karşılıklı maçlar

İki kulübün Bundesliga'daki son karşılaşması Mart 2026'da oynandı ve 1-1 sona erdi. Şubat 2025'teki 2. Bundesliga buluşmasında ise Köln sahasında 1-0 kazandı. Bundesliga, 2. Bundesliga ve bir hazırlık maçını kapsayan belgelenmiş son beş karşılaşmaya bakıldığında, Köln iki galibiyet, Schalke bir galibiyet ve iki beraberlikle hafif üstün durumda. Bu seri, baskın bir tarafın olmadığı yakın bir rekabete işaret ediyor ve pazar gününe girilirken kayıtlar iki takımı ayırmak için fazla bir şey sunmuyor.