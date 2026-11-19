FC Köln, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da RB Leipzig'i ağırlayacak.

Leipzig, son sezonlarda Köln karşısında sık sık üstünlük kurdu. Ekim 2023'te aldığı 6-0'lık galibiyet ve Mart 2024'te Köln'de kazandığı 5-1'lik maç bunun en belirgin örnekleri. Köln taraftarları ise bu eşleşmedeki nadir galibiyetlerini, özellikle Şubat 2018'de deplasmanda zorlu bir mücadele sonunda alınan 2-1'lik galibiyeti ve Nisan 2021'de evinde elde edilen unutulmaz 2-1'lik galibiyeti hâlâ hatırlıyor.

FC Köln-RB Leipzig maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

FC Köln-RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

FC Köln-RB Leipzig maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 13 12 Ara 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

FC Köln-RB Leipzig Bundesliga maçına nasıl bilet alınır?

FC Köln-RB Leipzig Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

1. FC Köln resmî bilet satış sitesi: RheinEnergieSTADION'daki iç saha maçlarının biletleri öncelikle Köln'ün resmî internet sitesi üzerinden satılıyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınıyor.

RheinEnergieSTADION'daki iç saha maçlarının biletleri öncelikle Köln'ün resmî internet sitesi üzerinden satılıyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınıyor. RB Leipzig resmî bilet satış sitesi: Deplasman takımını destekliyorsanız veya deplasman tribünü için ayrılan biletleri arıyorsanız Leipzig'in resmî bilet satış portalını kullanabilirsiniz. Ancak yoğun ilgi gören maçlarda deplasman tribününe ayrılan bilet sayısı genellikle sınırlı oluyor ve satış büyük ölçüde kulüp üyeleriyle sınırlandırılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kanallarındaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

FC Köln-RB Leipzig Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

FC Köln-RB Leipzig Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kategori 5 / Ayakta (Südkurve): 15–16 €

Kategori 4 (Üst tribün köşeleri / Kale arkaları): 35–40 €

Kategori 3 (Üst tribün uzun kenarı / Alt tribün köşeleri): 45–55 €

Kategori 2 (Alt tribün kale arkaları ve uzun kenar orta bölümü): 60–70 €

Kategori 1 (Saha kenarındaki en iyi koltuklar): 75–80 € ve üzeri

Özel ağırlama salonları: 400–900 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Başlangıç / En düşük fiyatlar: Yaklaşık 50–70 € seviyesinden başlıyor.

Yaklaşık seviyesinden başlıyor. Ortalama yeniden satış fiyatları: Genellikle 350–470 € arasında seyrediyor.

Genellikle arasında seyrediyor. Premium ve özel ağırlama kategorileri: 700–900 € ve üzerine çıkabiliyor.

FC Köln-RB Leipzig Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gerekenler

FC Köln ve RB Leipzig'in form durumu

FC Köln, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e evinde 2-1 yenildi. Bu dönemin öne çıkan sonucu, 27 Ekim'de DFB-Pokal'da Union Berlin karşısında alınan 5-0'lık galibiyetti. Köln, son iki lig maçında kazanamadı; Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı ve Leverkusen'e yenildi.

RB Leipzig, son beş resmî maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. En son 12 Kasım'da Mlada Boleslav'a hazırlık maçında 5-4 yenildi. Son resmî maçında ise 7 Kasım'da Bundesliga'da Augsburg'u 5-2 mağlup etti. Leipzig bu dönemde Schalke'yi de 2-0 yendi ve DFB-Pokal'da RW Essen'i mağlup etti. Tek resmî maç mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında aldı.

FC Köln-RB Leipzig: Son karşılaşmalar

İki takım en son 8 Şubat 2026'da Bundesliga'da RheinEnergieSTADION'da karşılaştı ve RB Leipzig maçı 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Leipzig dört galibiyet ve bir beraberlikle üstünlük kurarken Köln galibiyet alamadı. Leipzig bu beş maçta 17, Köln ise üç gol attı.