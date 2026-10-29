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FC Köln-Bayer Leverkusen maçına bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
FC Köln
Bayer Leverkusen
Bundesliga

FC Köln, Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi almanın yolu.

FC Köln, 8 Kasım 2026 Pazar günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'da aynı statta oynadığı önceki Bundesliga maçını Bayer Leverkusen, deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Tüm kulvarlardaki son karşılaşmalarda üstün olan taraf Bayer Leverkusen.

FC Köln-Bayer Leverkusen maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

FC Köln-Bayer Leverkusen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

FC Köln-Bayer Leverkusen maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Köln'deki RheinEnergieSTADION'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 9
RheinEnergieSTADION

FC Köln-Bayer Leverkusen Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

1. FC Köln ile Bayer 04 Leverkusen arasındaki Bundesliga maçına bilet almak için birkaç seçenek bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satışları: Biletleri, ev sahibi 1. FC Köln'ün veya deplasman tribününe ayrılan kontenjan için Bayer 04 Leverkusen'in resmî çevrim içi bilet portallarından doğrudan satın alabilirsiniz. Kulüp üyelerine ve sık seyahat edenlere yönelik satış dönemleri genellikle genel satıştan önce başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kanallarındaki kontenjan tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

FC Köln-Bayer Leverkusen Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

1. FC Köln ile Bayer 04 Leverkusen arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Ayakta seyirci alanı / tribün biletleri (Südkurve): 15–20 €
  • 2. kategori (orta fiyatlı / köşe koltukları): 35–55 €
  • 1. kategori (sahanın uzun kenarı / ana tribün): 50–75 €
  • Business ve VIP ağırlama koltukları: 100–140 € ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satışlarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

  • Üst kat / standart koltuklar: 95–130 €
  • Sahanın uzun kenarı / 1. kategori avantajlı koltuklar: 140–250 €
  • VIP ve premium ağırlama paketleri: 300–550 € ve üzeri

FC Köln-Bayer Leverkusen Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

FC Köln ve Bayer Leverkusen'in form durumu

FC Köln, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Viktoria Köln 1904 ile hazırlık karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Ondan önceki Bundesliga maçında ise Hamburger SV'ye 2-1 yenildi. Köln, bu süreçte Werder Bremen ile 1-1 berabere kalırken VfB Stuttgart'a ligde 4-1 kaybetti. Tek galibiyetini Hoffenheim karşısında 3-2'lik skorla aldı. Köln, bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Bundesliga'da RB Leipzig'i 2-0 yendi; Avrupa Ligi'nde de NK Celje'yi 2-0 mağlup etti. Bu serideki en farklı galibiyetini ligde Union Berlin'i 4-0 yenerek aldı. Ancak açılış gününde Elversberg'e 3-2 kaybetti. Leverkusen, bu beş maçta on gol atıp dört gol yedi.

KOE

KOE - Form

FCK
B2-2
BMG
K2-1
SGE
K1-0
S04
B0-0
FCU
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
B04

B04 - Form

LCH
K0-4
SCF
K2-1
OFI
K0-2
TSG
K3-0
FCN
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

FC Köln-Bayer Leverkusen: Son karşılaşmalar

Bayer Leverkusen, iki takım arasındaki son karşılaşmalarda üstünlük kurdu. RheinEnergieSTADION'daki son mücadeleyi Nisan 2026'da Leverkusen, Bundesliga'da 2-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmanın dördünü Leverkusen kazanırken Köln bu seride henüz galibiyet alamadı. Leverkusen'in bu dönemdeki sonuçları arasında Bundesliga'da 2-0'lık, Almanya Kupası'nda 3-2'lik ve Ekim 2023'e uzanan 3-0'lık galibiyetler de bulunuyor. Bu sonuçlar, yakın dönem performansına bakıldığında Leverkusen'i açık favori hâline getiriyor.

Kafa Kafaya

FC KölnÇizimBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
MS
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
MS
DFB Kupası
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
2
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
MS
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
MS
1Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

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