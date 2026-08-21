Everton - Manchester United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Everton, üst üste ikinci sezonda da Hill Dickinson Stadyumu'ndaki iç saha serüvenine galibiyetle başladı. Lig açılış maçında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup eden ekip, şimdi 3. hafta kapsamında 6 Eylül Pazar günü Manchester United'ı ağırlarken kendi sahasındaki ivmesini korumayı hedefliyor.

Everton'ın Merseyside'da Manchester United'a son üstünlük kurduğu maç için Nisan 2022'ye gitmek gerekiyor. O gün maçın tek golünü Anthony Gordon kaydetmişti.

Bununla birlikte Everton, sezon açılışındaki olumlu iç saha performansından ve Manchester United'ın deplasmandaki son maçında etkileyici bir görüntü verememiş olmasından cesaret alacaktır.

Bu eylülde Hill Dickinson'da sezonun Everton açısından en büyük maçlarından biri için kalabalığa katılabilirsiniz. GOAL, Everton ile Manchester United arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil, sizler için derledi.

Everton - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Everton - Manchester United maçı, 6 Eylül Pazar günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST 14.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Everton - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve Debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek liste fiyatlarına sahip olan Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Sahanın ortasına yakın yan tribün ve alt katman koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: İç saha biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını resmen 2026/27 sezonunun sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

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