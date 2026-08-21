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Everton - Manchester United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Everton
M. United

Everton, Hill Dickinson Stadı'ndaki yüzde 100'lük iç saha rekorunu sürdürmek istiyor ve bunu başarıp başaramayacağını görmek için siz de orada olabilirsiniz

Everton, üst üste ikinci sezonda da Hill Dickinson Stadyumu'ndaki iç saha serüvenine galibiyetle başladı. Lig açılış maçında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup eden ekip, şimdi 3. hafta kapsamında 6 Eylül Pazar günü Manchester United'ı ağırlarken kendi sahasındaki ivmesini korumayı hedefliyor.

Everton'ın Merseyside'da Manchester United'a son üstünlük kurduğu maç için Nisan 2022'ye gitmek gerekiyor. O gün maçın tek golünü Anthony Gordon kaydetmişti.

Bununla birlikte Everton, sezon açılışındaki olumlu iç saha performansından ve Manchester United'ın deplasmandaki son maçında etkileyici bir görüntü verememiş olmasından cesaret alacaktır.

Bu eylülde Hill Dickinson'da sezonun Everton açısından en büyük maçlarından biri için kalabalığa katılabilirsiniz. GOAL, Everton ile Manchester United arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil, sizler için derledi.

Everton - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Everton - Manchester United maçı, 6 Eylül Pazar günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST 14.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 3
Hill Dickinson Stadium

Everton - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve Debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek liste fiyatlarına sahip olan Kategori A'ya girer.
  • Koltuk konumu: Sahanın ortasına yakın yan tribün ve alt katman koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: İç saha biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını resmen 2026/27 sezonunun sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

EVE

EVE - Form

NEW
K3-1
LIL
B1-1
CRY
K2-0
PNE
K0-4
BOU
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MUN

MUN - Form

PSG
B1-1
LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

EvertonÇizimM. United
1
2
2
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
5Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs M. United kadroları

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Diziliş
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiM. RoehlM. RoehlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
Everton

İlk 11

M. United

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Moyes
  • M. Carrick
Everton

Sakatlıklar ve Cezalar

M. United

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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