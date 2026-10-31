İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denince Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman ilk sıralarda yer alır. Bu rekabet nesillerdir taraftarların ilgisini çekiyor ve önümüzdeki yıllarda da çekmeye devam edecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devi arasındaki bu son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.

Peki, derbi heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (henüz açıklanmadı) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat iş ortağından doğrudan satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisi için genel satışa sunulan bilet ise beklendiği üzere neredeyse yok.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için kulübün aktif resmî üyeliğine sahip olmanız gerekir.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için kulübün aktif resmî üyeliğine sahip olmanız gerekir. Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, deplasman maçlarına ilişkin belirli katılım kriterlerini karşılayan uygun taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, 6 Kasım Cuma günü sona erecek bilet kurasına katılır Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (kriterleri karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Uygun taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) biletlerini ikinci el piyasasından da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A Kategorisi kapsamında yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin satış fiyatı yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken deplasman taraftarı biletleri, Premier League'in standart fiyatı olan 30 sterlinle sınırlandırılmış durumda.

Everton'ın A Kategorisi kapsamındaki bir Premier League maçı için resmî bilet fiyatlarının tribünlere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli fiyatlar Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgisi kenarı) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (ev sahibi taraftarların yoğun olduğu kale arkası / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların bulunduğu kale arkası) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, 52.769 seyirci kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış Everton Football Club stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici Britanya spor tesislerinden biri.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresindeki yapılaşma nedeniyle genişleme imkânı kısıtlı olan Goodison Park'ın yerine modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

: Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki ilk lig golünü attı.

: Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki ilk lig golünü attı. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): Hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırlayan iki günlük büyük bir ragbi ligi etkinliği.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi statlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son karşılaşmaların bilançosu

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, en tutkulu ve en çekişmeli rekabetlerinden biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun soluklu üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.

Son karşılaşmalar itibarıyla tarihî bilançoda Liverpool üstün. İki takım arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 maç ise berabere bitti.

Şehir rakipleri arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı. Liverpool, Everton'ın yeni stadyumu Hill Dickinson Stadium'da oynanan ilk Merseyside derbisinde rakibini 2-1 mağlup etti.