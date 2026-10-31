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Premier Lig
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Hill Dickinson Stadium
team-logoLiverpool
Book Everton vs Liverpool Premier League Tickets
Çeviri:

Everton-Liverpool maçının biletleri nasıl alınır? Merseyside derbisine dair bilgiler, Kasım ayı bilet fiyatları ve biletlerin nereden alınabileceği

SHOPPING
Tickets
Everton - Liverpool
Everton
Liverpool
Premier Lig

Sezonun ilk Merseyside derbisinde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denince Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman ilk sıralarda yer alır. Bu rekabet nesillerdir taraftarların ilgisini çekiyor ve önümüzdeki yıllarda da çekmeye devam edecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devi arasındaki bu son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.

Peki, derbi heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (konum)

29 Kasım Pazar

Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT)

Biletler

Hill Dickinson Stadium (Liverpool)

30/31 Ocak

Premier League: Liverpool-Everton (henüz açıklanmadı)

Biletler

Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat iş ortağından doğrudan satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisi için genel satışa sunulan bilet ise beklendiği üzere neredeyse yok.

  • Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı): Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için kulübün aktif resmî üyeliğine sahip olmanız gerekir.
  • Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, deplasman maçlarına ilişkin belirli katılım kriterlerini karşılayan uygun taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu

Satış başlangıç tarihi

Bilet dağıtım yöntemi

Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri)

2 Kasım Pazartesi

Üyeler, 6 Kasım Cuma günü sona erecek bilet kurasına katılır

Everton genel üyelik satışı (Forever Blue)

Kura sona erdikten sonra

İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur.

Liverpool deplasman kontenjanı (kriterleri karşılayan taraftarlar)

9 Kasım Pazartesi

Uygun taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) biletlerini ikinci el piyasasından da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A Kategorisi kapsamında yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin satış fiyatı yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken deplasman taraftarı biletleri, Premier League'in standart fiyatı olan 30 sterlinle sınırlandırılmış durumda.

Everton'ın A Kategorisi kapsamındaki bir Premier League maçı için resmî bilet fiyatlarının tribünlere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün

Yetişkin fiyatı

İndirimli fiyatlar

Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgisi kenarı)

75 sterlin

52-56 sterlin

Güney tribünü (ev sahibi taraftarların yoğun olduğu kale arkası / üst kat)

71 sterlin

52 sterlin

Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların bulunduğu kale arkası)

67 sterlin

50 sterlin

Aile tribünü

55-63 sterlin

19 sterlin

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, 52.769 seyirci kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış Everton Football Club stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici Britanya spor tesislerinden biri.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresindeki yapılaşma nedeniyle genişleme imkânı kısıtlı olan Goodison Park'ın yerine modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar

  • Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025): Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.
  • Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025): Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki ilk lig golünü attı.
  • Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): Hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırlayan iki günlük büyük bir ragbi ligi etkinliği.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi statlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son karşılaşmaların bilançosu

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, en tutkulu ve en çekişmeli rekabetlerinden biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun soluklu üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.

Son karşılaşmalar itibarıyla tarihî bilançoda Liverpool üstün. İki takım arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 maç ise berabere bitti.

Şehir rakipleri arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı. Liverpool, Everton'ın yeni stadyumu Hill Dickinson Stadium'da oynanan ilk Merseyside derbisinde rakibini 2-1 mağlup etti.

Kafa Kafaya

EvertonÇizimLiverpool
1
1
3
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
6Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
EVE

EVE - Form

IPS
K1-0
HUL
B2-2
CHE
K0-2
ARS
K2-0
NEW
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIV

LIV - Form

LAS
K3-6
BRE
K1-2
VIL
K4-3
BHA
K2-0
CHE
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
K
K
K
K
B
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
8
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
10
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
11
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
K
K
K
K
K
13
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
14
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
B
K
B
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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