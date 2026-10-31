İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denince Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman ilk sıralarda yer alır. Bu rekabet nesillerdir taraftarların ilgisini çekiyor ve önümüzdeki yıllarda da çekmeye devam edecek.
Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.
Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devi arasındaki bu son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.
Peki, derbi heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.
Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?
Tarih
Maç (yerel saat)
Biletler
Stadyum (konum)
29 Kasım Pazar
Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT)
Hill Dickinson Stadium (Liverpool)
30/31 Ocak
Premier League: Liverpool-Everton (henüz açıklanmadı)
Anfield (Liverpool)
Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri nasıl alınır?
29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat iş ortağından doğrudan satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisi için genel satışa sunulan bilet ise beklendiği üzere neredeyse yok.
- Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı): Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için kulübün aktif resmî üyeliğine sahip olmanız gerekir.
- Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, deplasman maçlarına ilişkin belirli katılım kriterlerini karşılayan uygun taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.
Satın alma yolu / taraftar grubu
Satış başlangıç tarihi
Bilet dağıtım yöntemi
Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri)
2 Kasım Pazartesi
Üyeler, 6 Kasım Cuma günü sona erecek bilet kurasına katılır
Everton genel üyelik satışı (Forever Blue)
Kura sona erdikten sonra
İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur.
Liverpool deplasman kontenjanı (kriterleri karşılayan taraftarlar)
9 Kasım Pazartesi
Uygun taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir
Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) biletlerini ikinci el piyasasından da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.
Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?
Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A Kategorisi kapsamında yer alıyor.
Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin satış fiyatı yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken deplasman taraftarı biletleri, Premier League'in standart fiyatı olan 30 sterlinle sınırlandırılmış durumda.
Everton'ın A Kategorisi kapsamındaki bir Premier League maçı için resmî bilet fiyatlarının tribünlere göre dağılımı şöyle:
Oturma bölümü ve tribün
Yetişkin fiyatı
İndirimli fiyatlar
Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgisi kenarı)
75 sterlin
52-56 sterlin
Güney tribünü (ev sahibi taraftarların yoğun olduğu kale arkası / üst kat)
71 sterlin
52 sterlin
Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların bulunduğu kale arkası)
67 sterlin
50 sterlin
Aile tribünü
55-63 sterlin
19 sterlin
Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.
Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey
Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, 52.769 seyirci kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış Everton Football Club stadyumu.
2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici Britanya spor tesislerinden biri.
Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresindeki yapılaşma nedeniyle genişleme imkânı kısıtlı olan Goodison Park'ın yerine modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.
Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar
- Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025): Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.
- Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025): Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki ilk lig golünü attı.
- Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): Hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırlayan iki günlük büyük bir ragbi ligi etkinliği.
Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi statlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.
Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey
Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son karşılaşmaların bilançosu
Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, en tutkulu ve en çekişmeli rekabetlerinden biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun soluklu üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.
Son karşılaşmalar itibarıyla tarihî bilançoda Liverpool üstün. İki takım arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 maç ise berabere bitti.
Şehir rakipleri arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı. Liverpool, Everton'ın yeni stadyumu Hill Dickinson Stadium'da oynanan ilk Merseyside derbisinde rakibini 2-1 mağlup etti.
Kafa Kafaya
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