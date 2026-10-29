İngiliz futbolunun büyük rekabetleri düşünüldüğünde, Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesiller boyunca taraftarların ilgisini çeken bu rekabet, uzun yıllar boyunca da çekmeye devam edecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devi arasındaki son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadeleye sahne olacak.

Peki derbinin tüm heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletlerin nereden alınabileceğini ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (saat açıklanacak) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, doğrudan kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisi için genel satışın neredeyse hiç olmaması ise şaşırtıcı değil.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için aktif bir resmî kulüp üyeliğine sahip olmanız gerekir.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için aktif bir resmî kulüp üyeliğine sahip olmanız gerekir. Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, belirli deplasman maçı katılım kriterlerini karşılayan uygun taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton iç saha kura çekilişi (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, başvuruları 6 Kasım Cuma günü sona eren bilet kurasına katılır. Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura çekilişi sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine ilk gelen alır esasına göre satışa çıkar. Liverpool deplasman kontenjanı (kriterleri karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Özel bağlantıya sahip uygun taraftarlar, biletleri saat 13.00 ile 17.00 arasında çevrim içi satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin resmî satış fiyatı yetişkinlerde 55 £ ile 75 £ arasında değişirken, deplasman taraftarı biletlerinde Premier League'in standart 30 £ fiyat tavanı uygulanıyor.

Everton'ın A kategorisindeki bir Premier League maçı için resmî bilet fiyatlarının tribünlere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli fiyat Doğu ve Batı tribünleri (yan çizgi boyunca) 75 £ 52 £ - 56 £ Güney tribünü (ev sahibi taraftarların yoğun olduğu kale arkası / üst kat) 71 £ 52 £ Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarlar için kale arkası) 67 £ 50 £ Aile tribünü 55 £ - 63 £ 19 £

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Everton Football Club'ın Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, 52.769 kişi kapasiteli, deniz kıyısındaki son teknoloji stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. İngiliz sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.

Everton, yirmi yılı aşkın süredir çevresi yapılaşmayla kuşatılmış Goodison Park'ın yerine modern bir stadyum arıyordu. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock alanını elde etti. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'daki unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumdaki ilk deneme etkinliği, 10.000 taraftarın önünde düzenlendi. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

: Stadyumdaki ilk deneme etkinliği, 10.000 taraftarın önünde düzenlendi. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistinde ligdeki tarihî ilk golü attı.

: Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistinde ligdeki tarihî ilk golü attı. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): İki gün süren büyük ragbi ligi festivali, hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırladı.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi statlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçının oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son maçların sonuçları

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun süredir devam eden üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla tarihî toplam sonuçlarda Liverpool üstün durumda. Taraflar arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Şehir rakiplerinin son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda düzenlenen ilk Merseyside derbisini Liverpool 2-1 kazandı.