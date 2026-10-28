İngiliz futbolunun büyük rekabetleri düşünüldüğünde, Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Bu rekabet nesiller boyunca taraftarların ilgisini çekti ve uzun yıllar boyunca da çekmeye devam edecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerini bugünden alabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devinin son buluşması da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.

Peki bu heyecan verici derbiyi tribünden nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (açıklanacak) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat iş ortağından doğrudan satın alınabilir. Yoğun ilgi gören bu Merseyside derbisi için genel satışta bilet bulmak ise beklendiği gibi neredeyse imkânsız.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğinizin olması gerekir.

Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı) : Resmî deplasman biletleri, yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden, belirli deplasman maçı katılım kriterlerini karşılayan taraftarlara satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi kura çekilişi (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, 6 Kasım Cuma günü başvuruları sona eren kura çekilişine katılır. Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura çekilişi sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (kriterleri karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Uygun taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenlerin başlıca seçeneklerinden biri ve son anda bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A Kategorisi kapsamında yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin nominal fiyatları yetişkinler için 55-75 sterlin arasında değişirken, deplasman taraftarı biletleri Premier League'in standart ücreti olan 30 sterlinle sınırlandırılıyor.

Everton'ın A Kategorisi bir Premier League maçı için resmî biletlerin nominal fiyat dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli biletler Doğu ve Batı tribünleri (yan çizgi boyunca) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (ev sahibi taraftarların yoğun olduğu kale arkası / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların bulunduğu kale arkası) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta yer alan, Everton Futbol Kulübü'nün 52.769 kişi kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış sahil stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari bakımdan en dikkat çekici tesislerinden biri.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresi yapılaşmış Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki planların sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'daki unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumdaki ilk deneme organizasyonu 10.000 taraftarın önünde düzenlendi. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçıydı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki tarihî ilk lig golünü kaydetti.

Super League Magic Weekend (Temmuz 2026) : İki gün süren büyük ragbi ligi festivali, hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırladı.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, UEFA Euro 2028'in başlıca ev sahibi statlarından biri olarak şimdiden seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son maçların sonuçları

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu mücadele, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun soluklu üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla, genel tarihî bilançoda Liverpool üstün durumda. İki ekip arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Şehir rakiplerinin en son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda oynanan ilk Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-1 mağlup etti.



