Everton, 29 Kasım 2026 Pazar günü Liverpool’daki Hill Dickinson Stadium’da Liverpool’u ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026’daki son Premier League karşılaşmasında Liverpool, Everton deplasmanında 2-1’lik dar bir galibiyet elde etti. Bu tarihi karşılaşma, Everton’ın yeni stadı Hill Dickinson Stadium’da oynanan ilk resmî Merseyside derbisi oldu.

Everton-Liverpool maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Everton-Liverpool Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Everton-Liverpool maçı, 29 Kasım Pazar günü Liverpool’daki Hill Dickinson Stadium’da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Everton-Liverpool Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Hill Dickinson Stadium’da oynanacak Everton-Liverpool Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Everton’ın resmî bilet satış portalını doğrudan kontrol edin. Biletler genellikle önce resmî kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine satışa sunulur; resmî ağırlama paketleri de ilk sunulan seçenekler arasındadır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri ne kadar?

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri için tahmini fiyatlar ve seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ev sahibi tribünü yetişkin biletleri: Hill Dickinson Stadium’daki tribün kategorisine göre resmî fiyatları 55 ila 75 sterlin arasında değişiyor.

Hill Dickinson Stadium’daki tribün kategorisine göre resmî fiyatları arasında değişiyor. Deplasman biletleri: Deplasman taraftarları için standart Premier League deplasman bileti fiyatı olan 30 sterlin ile sınırlandırılmış durumda.

Deplasman taraftarları için standart Premier League deplasman bileti fiyatı olan ile sınırlandırılmış durumda. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatları genellikle yaklaşık 402 sterlin ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribünlerdeki koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 170 sterlinden başlar; ortalama bilet fiyatları ise talebe göre çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Everton-Liverpool Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Everton ve Liverpool’un form durumu

Everton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın yalnızca ikisini kazanmış olarak derbiye ligde formsuz giriyor. Son maçında Arsenal’a 2-0 yenilen Everton, Chelsea’ye de 0-2 mağlup oldu. Böylece son dört Premier League maçındaki tek galibiyeti, Ipswich karşısında aldığı 1-0’lık dar galibiyet olarak kaldı. Zorlu geçen ekim döneminde aldığı tek puan ise Hull City ile 2-2 berabere kaldığı maçtan geldi.

Liverpool’un form durumu ise oldukça farklı. Liverpool, üst üste oynadığı son dört maçı kazanırken bu süreçte 15 gol atıp dört gol yedi. Ligdeki son maçında Brighton’ı 2-0 yendi; Brentford’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal karşısında 4-3’lük galibiyet aldı. Son beş maçlık dönemdeki tek olumsuz sonuç, ekim ayının başlarında Premier League’de Manchester City’ye karşı alınan 3-0’lık yenilgiydi.

Everton-Liverpool: Son karşılaşmalar

Son Merseyside derbisi Nisan 2026’da oynandı ve Liverpool, Everton’ın yeni stadı Hill Dickinson Stadium’da oynanan ilk resmî maçta 2-1 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçın üçünü Liverpool, birini Everton kazandı; bir maç da berabere bitti. Bu beş karşılaşmada toplam 11 gol atıldı: Liverpool yedi, Everton dört gol kaydetti.