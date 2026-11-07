İngiliz futbolunun büyük rekabetleri düşünüldüğünde, Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside Derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesiller boyunca taraftarları heyecanlandıran bu rekabet, gelecek yıllarda da bunu sürdürecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkması beklenirken, Merseyside'ın iki devi arasındaki son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadeleye sahne olacak.

Peki derbinin bütün heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını açıklıyor.

Bir sonraki Merseyside Derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (saat henüz açıklanmadı) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat acentesinden doğrudan satın alınabilir. Talebin yüksek olduğu bu Merseyside Derbisi için genel satışa bilet çıkması ise beklendiği üzere neredeyse söz konusu değil.

Ev sahibi takım taraftarları (Everton'a ayrılan biletler) : Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için aktif bir resmî kulüp üyeliğinizin bulunması gerekir.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için aktif bir resmî kulüp üyeliğinizin bulunması gerekir. Deplasman taraftarları (Liverpool'a ayrılan biletler): Resmî deplasman biletleri, belirli deplasman maçı katılım kriterlerini karşılayan taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, başvuruları 6 Kasım Cuma günü sona eren bilet kurasına katılır. Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (şartları karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Şartları karşılayan taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla biletlerini 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside Derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan koltuk ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son anda bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside Derbisi'nin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi takım taraftarları için genel giriş biletlerinin satış fiyatı yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken, deplasman taraftarı biletleri Premier League standardı olan 30 sterlinle sınırlandırılıyor.

Everton'ın ev sahipliği yaptığı A kategorisi bir Premier League maçı için resmî bilet satış fiyatlarının kategorilere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli fiyat Doğu ve Batı tribünleri (sahanın yan tarafları) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (ev sahibi takımın coşkulu taraftarlarının bulunduğu kale arkası / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (ev sahibi takımın kale arkası) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta yer alan, Everton Futbol Kulübü'nün 52.769 seyirci kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış sahil kenarındaki stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca etrafı yapılaşmayla çevrili Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

: Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki tarihî ilk lig golünü kaydetti.

: Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki tarihî ilk lig golünü kaydetti. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): Hafta sonu boyunca rekor sayıda, 82.925 taraftarı ağırlayan iki günlük büyük bir ragbi ligi festivali.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside Derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Son Merseyside derbilerindeki karşılıklı sonuçlar

Merseyside Derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenerek İngiltere'nin en uzun süredir aralıksız oynanan üst lig derbisi olma özelliğini taşıyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla genel tarihî bilançoda Liverpool üstün durumda. Aralarında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Şehirdeki iki rakibin en son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda düzenlenen ilk Merseyside Derbisi'ni Liverpool 2-1 kazandı.