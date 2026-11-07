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Çeviri:

Everton-Liverpool maçına bilet nasıl alınır? Merseyside derbisi hakkında bilgiler, kasım ayı bilet fiyatları ve satış noktaları

SHOPPING
Tickets
Everton - Liverpool
Everton
Liverpool
Premier Lig

Sezonun ilk Merseyside derbisinde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

İngiliz futbolunun büyük rekabetleri düşünüldüğünde, Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside Derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesiller boyunca taraftarları heyecanlandıran bu rekabet, gelecek yıllarda da bunu sürdürecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkması beklenirken, Merseyside'ın iki devi arasındaki son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadeleye sahne olacak.

Peki derbinin bütün heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını açıklıyor.

Bir sonraki Merseyside Derbisi ne zaman?

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (konum)

29 Kasım Pazar

Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT)

Biletler

Hill Dickinson Stadium (Liverpool)

30/31 Ocak

Premier League: Liverpool-Everton (saat henüz açıklanmadı)

Biletler

Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat acentesinden doğrudan satın alınabilir. Talebin yüksek olduğu bu Merseyside Derbisi için genel satışa bilet çıkması ise beklendiği üzere neredeyse söz konusu değil.

  • Ev sahibi takım taraftarları (Everton'a ayrılan biletler): Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bunun için aktif bir resmî kulüp üyeliğinizin bulunması gerekir.
  • Deplasman taraftarları (Liverpool'a ayrılan biletler): Resmî deplasman biletleri, belirli deplasman maçı katılım kriterlerini karşılayan taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu

Satış başlangıç tarihi

Bilet dağıtım yöntemi

Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri)

2 Kasım Pazartesi

Üyeler, başvuruları 6 Kasım Cuma günü sona eren bilet kurasına katılır.

Everton genel üyelik satışı (Forever Blue)

Kura sona erdikten sonra

İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur.

Liverpool deplasman kontenjanı (şartları karşılayan taraftarlar)

9 Kasım Pazartesi

Şartları karşılayan taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla biletlerini 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside Derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan koltuk ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son anda bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçı biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside Derbisi'nin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi takım taraftarları için genel giriş biletlerinin satış fiyatı yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken, deplasman taraftarı biletleri Premier League standardı olan 30 sterlinle sınırlandırılıyor.

Everton'ın ev sahipliği yaptığı A kategorisi bir Premier League maçı için resmî bilet satış fiyatlarının kategorilere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün

Yetişkin fiyatı

İndirimli fiyat

Doğu ve Batı tribünleri (sahanın yan tarafları)

75 sterlin

52-56 sterlin

Güney tribünü (ev sahibi takımın coşkulu taraftarlarının bulunduğu kale arkası / üst kat)

71 sterlin

52 sterlin

Kuzey tribünü (ev sahibi takımın kale arkası)

67 sterlin

50 sterlin

Aile tribünü

55-63 sterlin

19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta yer alan, Everton Futbol Kulübü'nün 52.769 seyirci kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış sahil kenarındaki stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca etrafı yapılaşmayla çevrili Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar

  • Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025): Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.
  • Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025): Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumdaki tarihî ilk lig golünü kaydetti.
  • Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): Hafta sonu boyunca rekor sayıda, 82.925 taraftarı ağırlayan iki günlük büyük bir ragbi ligi festivali.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside Derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Son Merseyside derbilerindeki karşılıklı sonuçlar

Merseyside Derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenerek İngiltere'nin en uzun süredir aralıksız oynanan üst lig derbisi olma özelliğini taşıyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla genel tarihî bilançoda Liverpool üstün durumda. Aralarında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Şehirdeki iki rakibin en son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda düzenlenen ilk Merseyside Derbisi'ni Liverpool 2-1 kazandı.

Kafa Kafaya

EvertonÇizimLiverpool
1
1
3
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
6Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
EVE

EVE - Form

CHE
K0-2
ARS
K2-0
NEW
K3-1
NEW
K0-1
COV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIV

LIV - Form

VIL
K4-3
BHA
K2-0
CHE
K1-1
ARS
K0-1
FB
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
EvertonEvertonEVE
104421210+216
K
K
K
K
B
6
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
7
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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