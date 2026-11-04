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Hill Dickinson Stadium
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Çeviri:

Everton-Liverpool maçına bilet nasıl alınır? Merseyside derbisi hakkında bilgiler, kasım ayı bilet fiyatları ve biletlerin nereden alınacağı

SHOPPING
Tickets
Everton - Liverpool
Everton
Liverpool
Premier Lig

Sezonun ilk Merseyside derbisine bilet almak için bilmeniz gereken her şey

İngiliz futbolunun büyük rekabetleri düşünüldüğünde, Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesillerdir taraftarların ilgisini çeken bu rekabet, gelecek yıllarda da çekmeye devam edecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devinin son buluşması da kaçırılmayacak bir karşılaşma olmaya aday.

Peki derbinin heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, nereden satın alınabileceklerini ve fiyatlarını açıklıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (konum)

29 Kasım Pazar

Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT)

Biletler

Hill Dickinson Stadium (Liverpool)

30/31 Ocak

Premier League: Liverpool-Everton (saat açıklanacak)

Biletler

Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından doğrudan satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisinde genel satışa sunulan bilet ise bekleneceği üzere neredeyse yok.

  • Ev sahibi taraftarlar (Everton'a ayrılan biletler): Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için geçerli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olmak gerekir.
  • Deplasman taraftarları (Liverpool'a ayrılan biletler): Resmî deplasman biletleri, deplasman maçlarına ilişkin belirli katılım kriterlerini karşılayan taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / Taraftar grubu

Satış başlangıç tarihi

Bilet dağıtım yöntemi

Everton ev sahibi tribünü kura çekilişi (Forever Blue+ üyeleri)

2 Kasım Pazartesi

Üyeler, 6 Kasım Cuma günü sona erecek kura çekilişine katılır.

Everton genel üye satışı (Forever Blue)

Kura çekilişi sona erdikten sonra

İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur.

Liverpool deplasman kontenjanı (şartları karşılayan taraftarlar)

9 Kasım Pazartesi

Şartları karşılayan taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin resmî satış fiyatları yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken, deplasman taraftarlarının bilet fiyatı Premier League standardı olan 30 sterlinle sınırlandırılmış durumda.

Everton'ın A kategorisindeki bir Premier League maçında resmî bilet fiyatlarının tribünlere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün

Yetişkin fiyatı

İndirimli fiyatlar

Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgisi boyunca)

75 sterlin

52-56 sterlin

Güney tribünü (ev sahibi taraftarların tezahürat yaptığı kale arkası / üst kat)

71 sterlin

52 sterlin

Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların kale arkası)

67 sterlin

50 sterlin

Aile tribünü

55-63 sterlin

19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Everton Futbol Kulübü'nün Liverpool'da, Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, 52.769 kişi kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış stadyumu.

Resmî olarak 2025'te açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimarisiyle en dikkat çeken stadyumlarından biri.

Everton, çevresi yapılaşmayla kuşatılmış Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyumu yirmi yılı aşkın süre boyunca aktif olarak aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin gerçekleşmemesinin ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini elde etti. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'daki unutulmaz anlar

  • Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025): Stadyumdaki ilk test etkinliği 10.000 taraftarın önünde yapıldı. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.
  • Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025): Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçıydı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki tarihî ilk golü attı.
  • Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): İki gün süren büyük ragbi ligi festivali, hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırladı.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak şimdiden seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisindeki son karşılaşmalar

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu maç, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun süredir aralıksız oynanan üst lig derbisi olma özelliğini taşıyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla tarihî rekabette Liverpool üstün durumda. Taraflar arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Aynı şehrin iki rakibi en son Nisan 2026'da karşılaştı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda oynanan ilk Merseyside derbisini Liverpool 2-1 kazandı.

Kafa Kafaya

EvertonÇizimLiverpool
1
1
3
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
6Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
EVE

EVE - Form

HUL
B2-2
CHE
K0-2
ARS
K2-0
NEW
K3-1
NEW
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIV

LIV - Form

BRE
K1-2
VIL
K4-3
BHA
K2-0
CHE
K1-1
ARS
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
7
EvertonEvertonEVE
934299013
K
K
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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