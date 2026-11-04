İngiliz futbolunun büyük rekabetleri düşünüldüğünde, Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesillerdir taraftarların ilgisini çeken bu rekabet, gelecek yıllarda da çekmeye devam edecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devinin son buluşması da kaçırılmayacak bir karşılaşma olmaya aday.

Peki derbinin heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, nereden satın alınabileceklerini ve fiyatlarını açıklıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (saat açıklanacak) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından doğrudan satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisinde genel satışa sunulan bilet ise bekleneceği üzere neredeyse yok.

Ev sahibi taraftarlar (Everton'a ayrılan biletler) : Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için geçerli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olmak gerekir.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için geçerli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olmak gerekir. Deplasman taraftarları (Liverpool'a ayrılan biletler): Resmî deplasman biletleri, deplasman maçlarına ilişkin belirli katılım kriterlerini karşılayan taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden satılır.

Satın alma yolu / Taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi tribünü kura çekilişi (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, 6 Kasım Cuma günü sona erecek kura çekilişine katılır. Everton genel üye satışı (Forever Blue) Kura çekilişi sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (şartları karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Şartları karşılayan taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin resmî satış fiyatları yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken, deplasman taraftarlarının bilet fiyatı Premier League standardı olan 30 sterlinle sınırlandırılmış durumda.

Everton'ın A kategorisindeki bir Premier League maçında resmî bilet fiyatlarının tribünlere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli fiyatlar Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgisi boyunca) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (ev sahibi taraftarların tezahürat yaptığı kale arkası / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların kale arkası) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Everton Futbol Kulübü'nün Liverpool'da, Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, 52.769 kişi kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış stadyumu.

Resmî olarak 2025'te açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimarisiyle en dikkat çeken stadyumlarından biri.

Everton, çevresi yapılaşmayla kuşatılmış Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyumu yirmi yılı aşkın süre boyunca aktif olarak aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin gerçekleşmemesinin ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini elde etti. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'daki unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumdaki ilk test etkinliği 10.000 taraftarın önünde yapıldı. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

: Stadyumdaki ilk test etkinliği 10.000 taraftarın önünde yapıldı. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçıydı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki tarihî ilk golü attı.

: Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçıydı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki tarihî ilk golü attı. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): İki gün süren büyük ragbi ligi festivali, hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırladı.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak şimdiden seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisindeki son karşılaşmalar

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu maç, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun süredir aralıksız oynanan üst lig derbisi olma özelliğini taşıyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla tarihî rekabette Liverpool üstün durumda. Taraflar arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Aynı şehrin iki rakibi en son Nisan 2026'da karşılaştı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda oynanan ilk Merseyside derbisini Liverpool 2-1 kazandı.