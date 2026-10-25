İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denildiğinde Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesiller boyunca taraftarların ilgisini çeken bu rekabet, önümüzdeki yıllarda da bunu sürdürecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerini şimdiden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldız isimlerin sahaya çıkması beklenirken, Merseyside'ın iki büyük takımı arasındaki son karşılaşma da kaçırılmaması gereken bir mücadele olmaya aday.

Peki bu heyecan verici derbiyi tribünden nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut bilet seçeneklerini, biletlerin nereden alınabileceğini ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (saat henüz açıklanmadı) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından satın alınabilir. Yoğun ilgi gören bu Merseyside derbisi için genel satış ise beklendiği üzere neredeyse hiç yapılmıyor.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler doğrudan Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından satın alınabilir. Bilet alabilmek için kulübün aktif bir resmî üyeliğine sahip olmanız gerekir.

Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı) : Resmî deplasman biletleri, belirli deplasman maçı kredi kriterlerini karşılayan uygun taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalından satılır.

Satın alma yolu / Taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, başvuruları 6 Kasım Cuma günü sona erecek bilet kurasına katılır. Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine ilk gelen alır esasına göre satışa çıkarılır. Liverpool deplasman kontenjanı (uygun taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Özel bağlantıya sahip uygun taraftarlar, biletlerini 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A Kategorisi kapsamında yer alıyor.

Ev sahibi takımın yetişkin taraftarları için genel giriş biletlerinin satış fiyatı £55-£75 arasında değişirken, deplasman taraftarı biletleri Premier League'in standart fiyatı olan £30 ile sınırlandırılmış durumda.

Everton'ın A Kategorisi kapsamındaki bir Premier League maçı için resmî bilet fiyatları şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli biletler Doğu ve Batı tribünleri (yan çizgi boyunca) £75 £52 - £56 Güney tribünü (ev sahibi taraftarların tezahürat yaptığı kale arkası / üst kat) £71 £52 Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların bulunduğu kale arkası) £67 £50 Aile tribünü £55 - £63 £19

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Everton Futbol Kulübü'nün Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta yer alan, deniz kenarında kurulmuş, son teknolojiyle donatılmış 52.769 kişilik stadı.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimarisiyle en dikkat çekici stadyumlarından biri.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresi yapılaşmayla kuşatılmış Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Sonradan oyuna giren Ray Robert, Everton'ın bu sahadaki ilk golünü attı.

Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle stadyumun ligdeki ilk golünü kaydetti.

Super League Magic Weekend (Temmuz 2026) : İki gün süren büyük ragbi ligi organizasyonu, hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırladı.

Euro 2028'e ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak şimdiden seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son karşılaşmalar

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli rekabetlerinden biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan bu maç, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun soluklu üst lig derbisi olma özelliğini taşıyor.

İki takımın bugüne kadarki karşılaşmaları itibarıyla tarihî rekabette üstünlük Liverpool'da. Oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Şehirdeki rakiplerin son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni stadı Hill Dickinson Stadium'daki ilk Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-1 mağlup etti.



