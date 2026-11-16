İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denince Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman ilk sıralarda yer alır. Nesiller boyunca taraftarların ilgisini çeken bu rekabet, önümüzdeki yıllarda da bunu sürdürecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak. Maç biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldızların sahaya çıkmasının beklendiği Merseyside'ın iki devi arasındaki bu son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.

Peki derbinin tüm heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut bilet seçeneklerini, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (şehir) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadyumu (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (saat açıklanacak) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçına bilet nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî satış kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından satın alınabilir. Yoğun ilgi gören bu Merseyside derbisinde genel satışa bilet çıkması ise beklendiği gibi neredeyse mümkün değil.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğiniz olmalıdır.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğiniz olmalıdır. Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, belirli deplasman maçı katılım kriterlerini karşılayan taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalından satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton iç saha bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, başvuruları 6 Kasım Cuma günü sona eren bilet kurasına katılır. Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (kriterleri karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Özel bağlantıya sahip uygun taraftarlar, 13.00-17.00 saatleri arasında çevrim içi bilet satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son anda bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin resmî yetişkin fiyatları 55-75 sterlin arasında değişirken deplasman taraftarı biletleri, Premier League'in standart fiyatı olan 30 sterlinle sınırlandırılmış durumda.

Everton'ın A kategorisindeki bir Premier League maçı için resmî bilet fiyatlarının kategorilere göre dağılımı şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli fiyat Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgisi boyunca) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (ev sahibi taraftarların coşkulu bölümü / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (kale arkasındaki ev sahibi bölümü) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadyumu, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, Everton Futbol Kulübü'nün deniz kenarındaki 52.769 seyirci kapasiteli son teknoloji stadyumu.

2025'te resmen açılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Tesis, Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en çarpıcı stadyumlarından biri.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresi yapılaşmış Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyum aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock arazisini güvence altına aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadyumu'ndaki unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumdaki ilk deneme etkinliği 10.000 taraftarın önünde düzenlendi. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

: Stadyumdaki ilk deneme etkinliği 10.000 taraftarın önünde düzenlendi. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçıydı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki ilk tarihi golü kaydetti.

: Stadyumdaki ilk resmî Premier League maçıydı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki ilk tarihi golü kaydetti. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): İki gün süren büyük ragbi ligi festivali, hafta sonu boyunca rekor sayıdaki 82.925 taraftarı ağırladı.

Euro 2028 ev sahibi: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçının oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son karşılaşmalar

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli mücadelelerinden biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenerek İngiltere'nin en uzun süre devam eden üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.

İki takımın son karşılaşmaları itibarıyla tarihî rekabette üstünlük Liverpool'da. Aralarında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazanırken 78 karşılaşma berabere bitti.

Şehirdeki iki rakibin son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk Merseyside derbisini Liverpool 2-1 kazandı.