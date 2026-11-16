İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denince Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman üst sıralarda yer alır. Nesillerdir taraftarların ilgisini çeken bu rekabet, uzun yıllar boyunca da aynı heyecanı yaşatacak.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadium'da oynanacak. Maç biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldızların sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devinin son karşılaşması, kaçırılmaması gereken bir mücadele olmaya aday.

Peki bu heyecan dolu derbiyi tribünden nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut tüm bilet seçeneklerini, biletlerin nereden alınabileceğini ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 29 Kasım Pazar Premier League: Everton-Liverpool (GMT 12.00) Biletler Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 Ocak Premier League: Liverpool-Everton (henüz açıklanmadı) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier League maçının resmî biletleri, doğrudan kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından satın alınabilir. Yoğun talep gören bu Merseyside derbisi için genel satış ise tahmin edileceği üzere neredeyse yok.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğiniz olmalıdır.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğiniz olmalıdır. Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalı üzerinden, deplasman maçlarına ilişkin belirli kredi kriterlerini karşılayan taraftarlara satılır.

Satın alma yolu / taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi bilet kurası (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, 6 Kasım Cuma günü sona erecek bilet kurasına katılır. Everton genel üyelik satışı (Forever Blue) Kura sona erdikten sonra İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (şartları karşılayan taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Şartları karşılayan taraftarlar, kendilerine özel bağlantıyla 13.00-17.00 saatleri arasında internetten bilet satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin nominal fiyatları yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken, deplasman taraftarı biletlerinde Premier League'in standart üst sınırı olan 30 sterlin uygulanıyor.

Everton'ın A kategorisindeki bir Premier League maçı için resmî biletlerin nominal fiyatları şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli biletler Doğu ve Batı tribünleri (yan çizgi boyunca) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (tezahüratların yoğun olduğu ev sahibi tribünü / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (kale arkası ev sahibi tribünü) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadium, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta yer alan, Everton Football Club'ın 52.769 kişi kapasiteli, son teknolojiyle donatılmış stadyumudur.

Resmî açılışı 2025'te yapılan stadyum, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık bağını sona erdirdi. Burası, İngiliz sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici stadyumlarından biri.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca dört bir yanı yapılarla çevrili Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stadyum aradı. King's Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock sahasını aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadium'da unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı.

: Stadyumun 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stadyumdaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : İlk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistinde stadyumdaki ilk lig golünü attı.

: İlk resmî Premier League maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistinde stadyumdaki ilk lig golünü attı. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): Hafta sonu boyunca rekor düzeyde 82.925 taraftarı ağırlayan iki günlük büyük bir ragbi ligi festivali.

Euro 2028 ev sahipliği: Stadyum, yaklaşan UEFA Euro 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi stadyumlarından biri olarak şimdiden seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Merseyside derbisinde son karşılaşmalar

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, en tutkulu ve en çekişmeli mücadelelerinden biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon aralıksız düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun soluklu kesintisiz üst lig derbisi unvanını taşıyor.

Son karşılaşmalar itibarıyla tarihî rekabette Liverpool üstün durumda. İki takım arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazanırken 78 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Şehirdeki iki rakibin son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadium'unda düzenlenen ilk Merseyside derbisini Liverpool 2-1 kazandı.