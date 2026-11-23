İngiliz futbolunun büyük rekabetleri denince Liverpool ile Everton arasındaki Merseyside derbisi her zaman ilk sıralarda yer alır. Nesiller boyunca taraftarları heyecanlandıran bu rekabet, önümüzdeki yıllarda da bunu sürdürecek.

Everton ile Liverpool arasındaki bir sonraki heyecan verici karşılaşma 29 Kasım Pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak. Maç biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall ve James Tarkowski gibi yıldızların sahaya çıkmasının beklendiği iki Merseyside devinin son karşılaşması da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.

Peki derbinin bütün heyecanını tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, Everton-Liverpool maçı için mevcut bilet seçeneklerini, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

Bir sonraki Merseyside derbisi ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stat (şehir) 29 Kasım Pazar Premier Lig: Everton-Liverpool (12.00 GMT) Biletler Hill Dickinson Stadyumu (Liverpool) 30/31 Ocak Premier Lig: Liverpool-Everton (saat açıklanacak) Biletler Anfield (Liverpool)

Everton-Liverpool Premier Lig maçı için biletler nasıl alınır?

29 Kasım'daki Everton-Liverpool Premier Lig maçının resmî biletleri, kulüplerin resmî kanallarından veya yetkili bir seyahat ortağından satın alınabilir. Yoğun ilgi gören bu Merseyside derbisi için genel satışın neredeyse hiç olmaması şaşırtıcı değil.

Ev sahibi taraftarlar (Everton kontenjanı) : Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğinizin olması gerekir.

: Resmî biletler, Everton'ın resmî e-bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bilet alabilmek için aktif bir resmî kulüp üyeliğinizin olması gerekir. Deplasman taraftarları (Liverpool kontenjanı): Resmî deplasman biletleri, belirli deplasman maçı katılım kriterlerini karşılayan uygun taraftarlara yalnızca Liverpool FC'nin resmî bilet portalından satılır.

Satın alma yolu / Taraftar grubu Satış başlangıç tarihi Bilet dağıtım yöntemi Everton ev sahibi kura çekilişi (Forever Blue+ üyeleri) 2 Kasım Pazartesi Üyeler, başvuruları 6 Kasım Cuma günü sona erecek kura çekilişine katılır. Everton genel üye satışı (Forever Blue) Kura çekilişinin ardından İade edilen veya kalan biletler, genel Forever Blue üyelerine başvuru sırasına göre satışa sunulur. Liverpool deplasman kontenjanı (uygun taraftarlar) 9 Kasım Pazartesi Özel bağlantıya sahip uygun taraftarlar, biletlerini 13.00-17.00 saatleri arasında internetten satın alabilir.

Taraftarlar ayrıca Everton-Liverpool (Merseyside derbisi) maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakikada bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Everton-Liverpool Premier Lig maçının biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Merseyside derbisinin (Everton-Liverpool) resmî biletleri, Everton'ın A kategorisinde yer alıyor.

Ev sahibi taraftarlar için genel giriş biletlerinin resmî satış fiyatı yetişkinlerde 55-75 sterlin arasında değişirken deplasman taraftarlarının biletleri, Premier Lig'in standart uygulaması gereği en fazla 30 sterlin.

Everton'ın A kategorisindeki bir Premier Lig maçı için resmî bilet fiyatlarının dökümü şöyle:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı İndirimli fiyatlar Doğu ve Batı tribünleri (taç çizgileri boyunca) 75 sterlin 52-56 sterlin Güney tribünü (ev sahibi taraftarların yoğun olduğu kale arkası / üst kat) 71 sterlin 52 sterlin Kuzey tribünü (ev sahibi taraftarların kale arkası) 67 sterlin 50 sterlin Aile tribünü 55-63 sterlin 19 sterlin

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Hill Dickinson Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Hill Dickinson Stadyumu, Liverpool'da Mersey Nehri kıyısındaki Bramley-Moore Dock'ta bulunan, Everton Futbol Kulübü'nün 52.769 seyirci kapasiteli, modern sahil stadı.

2025'te resmen açılan stat, Everton'ın Goodison Park ile 133 yıllık birlikteliğine son verdi. Britanya sporunun teknolojik açıdan en gelişmiş ve mimari açıdan en dikkat çekici statlarından biri olarak öne çıkıyor.

Everton, yirmi yılı aşkın süre boyunca çevresinde genişleme alanı bulunmayan Goodison Park'ın yerini alacak modern bir stat aradı. King’s Dock ve Kirkby'deki projelerin sonuçsuz kalmasının ardından kulüp, 2017'de kısmen atıl durumdaki Bramley-Moore Dock alanını aldı. İnşaat Ağustos 2021'de başladı ve Aralık 2024'te tamamlandı.

Hill Dickinson Stadyumu'nda unutulmaz anlar

Everton U18 1-2 Wigan U18 (Şubat 2025) : Stadın 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stattaki ilk golünü attı.

: Stadın 10.000 taraftar önünde düzenlenen ilk test etkinliği. Oyuna sonradan giren Ray Robert, Everton'ın bu stattaki ilk golünü attı. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (Ağustos 2025) : Stadın ilk resmî Premier Lig maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki tarihi ilk golü kaydetti.

: Stadın ilk resmî Premier Lig maçı. Iliman Ndiaye, Jack Grealish'in asistiyle ligdeki tarihi ilk golü kaydetti. Super League Magic Weekend (Temmuz 2026): İki gün süren büyük ragbi ligi festivalinde hafta sonu boyunca 82.925 taraftarla rekor katılım sağlandı.

EURO 2028 ev sahipliği: Stat, yaklaşan UEFA EURO 2028 turnuvasının başlıca ev sahibi statlarından biri olarak şimdiden seçildi. Burada dört grup maçı ve bir son 16 turu maçı oynanması planlanıyor.

Everton-Liverpool: Merseyside derbisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Everton-Liverpool: Son karşılaşmalar ve Merseyside derbisinin geçmişi

Merseyside derbisi, dünya futbolunun en köklü, tutkulu ve çekişmeli karşılaşmalarından biri. Liverpool ile Everton arasında oynanan derbi, 1962-63 sezonundan bu yana her sezon kesintisiz düzenlenmesiyle İngiltere'nin en uzun süredir aralıksız oynanan üst lig derbisi olma rekorunu elinde tutuyor.

Son karşılaşmalar itibarıyla genel tarihî bilançoda Liverpool üstün durumda. İki takım arasında oynanan 248 maçın 102'sini Liverpool, 68'ini Everton kazandı; 78 karşılaşma ise berabere bitti.

Şehirdeki iki rakibin son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı. Everton'ın yeni stadı Hill Dickinson Stadyumu'nda düzenlenen ilk Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-1 mağlup etti.