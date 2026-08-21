Güçlü bir hafızaya sahip Everton taraftarları, Ipswich Town'ın Mayıs 2025'te Goodison'a konuk olduğu 2-2'lik nefes kesen maçı hatırlayacaktır. İki takım, 19 Eylül Cumartesi günü bu kez elbette Hill Dickinson Stadyumu'nda Premier League'de yeniden karşı karşıya gelecek. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Everton, yeni sezona ligde Crystal Palace karşısında aldığı iç saha galibiyetiyle olumlu bir başlangıç yaptı ve bunun ardından Carabao Cup'ta Preston North End'i rahat geçti. Her iki maçta da kalesini gole kapatmış olması, Everton Teknik Direktörü David Moyes'i de memnun etmiş olacaktır.

Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town da ağustosta atılan sağlam temellerin üzerine koymayı umuyor. Everton gibi Suffolk ekibi de Premier League ve Carabao Cup'taki ilk maçlarını kazandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Everton - Ipswich Town maçı için bilet teminine dair bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Everton - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Everton - Ipswich Town maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda (Liverpool) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç bileti, kombine bilet ve hospitality paketleri dahil olmak üzere birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmadıkları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulüp, oturma yeri konumu ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin büyük bölümü, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış sistemlerine girebilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

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