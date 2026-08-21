24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoIpswich Town
Book Everton vs Ipswich Town Tickets
Yardımcı:

Everton - Ipswich Town biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Everton
Ipswich Town

Everton ile Ipswich Town arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl alınır? İşte fikstür bilgileri de dahil tüm detaylar

Güçlü bir hafızaya sahip Everton taraftarları, Ipswich Town'ın Mayıs 2025'te Goodison'a konuk olduğu 2-2'lik nefes kesen maçı hatırlayacaktır. İki takım, 19 Eylül Cumartesi günü bu kez elbette Hill Dickinson Stadyumu'nda Premier League'de yeniden karşı karşıya gelecek. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Everton, yeni sezona ligde Crystal Palace karşısında aldığı iç saha galibiyetiyle olumlu bir başlangıç yaptı ve bunun ardından Carabao Cup'ta Preston North End'i rahat geçti. Her iki maçta da kalesini gole kapatmış olması, Everton Teknik Direktörü David Moyes'i de memnun etmiş olacaktır.

Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town da ağustosta atılan sağlam temellerin üzerine koymayı umuyor. Everton gibi Suffolk ekibi de Premier League ve Carabao Cup'taki ilk maçlarını kazandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Everton - Ipswich Town maçı için bilet teminine dair bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Everton - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Everton - Ipswich Town maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda (Liverpool) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

crest
Premier Lig - Hafta 5
Hill Dickinson Stadium

Everton - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç bileti, kombine bilet ve hospitality paketleri dahil olmak üzere birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmadıkları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulüp, oturma yeri konumu ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin büyük bölümü, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış sistemlerine girebilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

EVE

EVE - Form

PNE
K0-4
BOU
B1-1
MUN
B2-2
TOT
B0-0
WOL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
IPS

IPS - Form

LEI
K3-1
MUN
K5-2
LIV
K0-2
CRY
K2-3
ARS
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

EvertonÇizimIpswich Town
1
2
2
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Ipswich Town kadroları

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Diziliş
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GrealishJ. GrealishB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryC. WaltonC. WaltonL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. Diopteam-logoA. OuattaraE. PalaciosE. PalaciosA. FatawuA. FatawuJ. ClarkeJ. ClarkeJ. EncisoJ. EncisoS. LukicS. LukicEmersonnEmersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
Everton

İlk 11

Ipswich Town

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Moyes
  • G. O'Neil
Everton

Sakatlıklar ve Cezalar

Ipswich Town

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin