Everton, 6 Aralık 2026 Pazar günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadium'da Fulham'ı ağırlayacak.

İki takım arasında 7 Şubat 2026'da oynanan son lig maçında Everton, Craven Cottage deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda 2-1 kazandı. Everton, Kiernan Dewsbury-Hall'un golü ve bir kendi kalesine atılan golle erken gelen mağlubiyet durumunu tersine çevirerek üç puanı aldı.

Everton-Fulham maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Everton-Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Everton-Fulham maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 6 Ara 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Everton-Fulham Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Everton-Fulham Premier League maçının biletlerini almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Geçerli bir kulüp üyeliğiniz veya kombine bilet sahibi statünüz varsa biletleri Everton FC'nin resmî internet sitesindeki bilet satış portalından doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Everton-Fulham Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Everton-Fulham Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 ila 55 sterlinden başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 129 sterlinden başlıyor ve yükseliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satış kanalındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle yaklaşık 84 ila 100 sterlinden başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Özel konumlu koltuklar: Fiyatlar genellikle 180 sterlinden başlayıp 300 sterlinin üzerine çıkıyor.

Everton-Fulham Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Everton ve Fulham'ın form durumu

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında, Thierno Barry'nin tek golüyle Newcastle United deplasmanında Premier League'de 1-0 kazandı. Ondan önce Carabao Cup'ta Newcastle'ı 3-1 mağlup etti ancak ligde Arsenal'e (2-0) ve Chelsea'ye (2-0) yenildi. Everton, diğer yakın tarihli maçında Hull City ile 2-2 berabere kaldı. Böylece bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Fulham, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. Ligde Coventry City deplasmanında ve Hull City deplasmanında 1-0'lık galibiyetler aldı ancak Carabao Cup'ta Crystal Palace'a, ligde ise Ipswich Town'a 2-1 yenildi. Fulham bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi.

Everton-Fulham: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Şubat 2026'da Premier League'de karşılaştı. Fulham'ın ev sahipliği yaptığı maçı Everton 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Everton üç, Fulham bir galibiyet alırken bir karşılaşma berabere bitti. Everton bu beş maçta on gol atıp beş gol yedi.