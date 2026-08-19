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Premier Lig
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Hill Dickinson Stadium
team-logoCrystal Palace
Book Everton vs Crystal Palace Tickets
Çeviri:

Everton - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Everton
Crystal Palace

Everton'ın Premier Lig'deki açılış maçı için Hill Dickinson'a nasıl gidebileceğinize göz atın

Everton, Premier League sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda kendi sahasında başlayacak. Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace, Toffees'in sezon açılışındaki rakibi olacak.

Geçen sezon Hill Dickinson'a akın eden taraftarlar, iştah kabartan karşılaşmalara tanıklık etti. Burada oynanan son dört Premier League maçının her birinde 3+ gol atıldı ve Everton taraftarları, önümüzdeki aylarda da aynı tablonun sürmesini, buna bolca iç saha galibiyetinin de eklenmesini umuyor olacak.

GOAL, Everton - Crystal Palace maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Everton - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Everton - Crystal Palace maçı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.00'te Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
Hill Dickinson Stadium

Everton - Crystal Palace Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç olmuyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırıyor (ör. A, B veya C kategorisi). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A kategorisine giriyor ve en yüksek nominal fiyatlara sahip oluyor.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonu için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman bileti fiyatı £30 ile sınırlandırılmış olsa da bunlar dünya sporunda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı oluyor ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmıyor.

Form durumu

EVE

EVE - Form

STK
K1-0
HSV
K1-2
VFB
K3-1
NEW
K3-1
LIL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRY

CRY - Form

FAM
K0-0
RCL
K3-0
ULA
K3-1
FUL
K1-2
SCF
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

EvertonÇizimCrystal Palace
3
2
0
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
9Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Crystal Palace kadroları

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Diziliş
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoM. RoehlM. RoehlH. HackneyH. HackneyH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallI. NdiayeI. NdiayeT. BarryT. BarryD. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotC. RiadC. RiadC. RichardsC. RichardsT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaD. MunozD. MunozD. McNeilD. McNeilJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Everton

İlk 11

Crystal Palace

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Moyes
  • P. Sage
Everton

Sakatlıklar ve Cezalar

Crystal Palace

Kenarda oyuncu yok

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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