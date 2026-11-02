Everton, 6 Kasım 2026 Cuma günü Coventry City'yi Liverpool'daki Hill Dickinson Stadium'da ağırlayacak.

İki takımın Ocak 2001'deki son Premier League karşılaşmasında Coventry City, Everton'ın eski stadında deplasmanda 3-1 kazandı. Daha yakın tarihte, Temmuz 2024'teki sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiler ve Coventry sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Everton-Coventry City maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Everton-Coventry City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Everton-Coventry City maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 6 Kas 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Everton-Coventry City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Everton ile Coventry City arasında oynanacak Premier League maçı için bilet almak isteyen taraftarların, biletlerin bulunabilirliğine ve kulüplerin resmî satış kanallarına bağlı olarak birkaç seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: En güvenli ve ekonomik yöntem, biletleri doğrudan Everton F.C. veya Coventry City Football Club'ın resmî bilet satış portallarından almak. Biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor; önce kulüp üyeleri ve kombine bilet sahipleri, ardından genel satış veya üyelere yönelik satış dönemleri geliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Everton-Coventry City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Everton-Coventry City Premier League maçının bilet fiyatları, satış kanalına, tribündeki kategoriye ve talebe göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Kulüplerin resmî portallarındaki standart genel giriş biletlerinin fiyatları, stadyumdaki kategoriye ve konuma bağlı olarak genellikle 30 ila 70 sterlin civarından başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Bu maç için satışa sunulan biletlerin fiyatları 70 ila 100 sterlin civarından başlarken, ortalama yeniden satış fiyatı koltuk konumuna ve biletlerin bulunabilirliğine göre 193 sterline yaklaşıyor.

Everton-Coventry City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Everton ve Coventry City'nin form durumu

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik aldı; üç gol atıp bir gol yedi. Son maçında Premier League'de Ipswich Town'ı 1-0 yendi. Bu süreçte Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers karşısında da 1-0'lık galibiyet elde etti. Tottenham Hotspur ile 0-0 ve Manchester United ile 2-2 biten maçların da aralarında bulunduğu üç beraberlik, Everton'ın yenilmesi zor bir takım olduğunu ancak her zaman kazanmanın yolunu bulamadığını gösteriyor.

Coventry ise son beş maçının yalnızca birini kazanıp dördünü kaybederek ciddi sıkıntı yaşadı. Tek galibiyetini Premier League'de Nottingham Forest karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak aldı. Ancak bu sonuç, Brighton karşısındaki 5-0'lık ağır yenilginin, Aston Villa'ya karşı alınan 3-1'lik Carabao Cup mağlubiyetinin ve Manchester City ile Hull City'ye karşı yaşanan yenilgilerin yanında yer alıyor. Lampard'ın takımı bu beş maçta yalnızca üç gol atarken on gol yedi.

Everton-Coventry City: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Temmuz 2024'teki sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Coventry City, Everton'ı 3-0 yendi. Bundan önceki son resmî karşılaşmaları ise Ocak 2001'de Premier League'de oynandı; Coventry, Everton deplasmanında 1-3 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada Coventry üç, Everton bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.