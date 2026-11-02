Everton-Coventry City maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Everton, 6 Kasım 2026 Cuma günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda Coventry City'yi ağırlayacak.

İki takımın Premier League'de son karşılaştığı Ocak 2001'de Coventry City, Everton'ın eski stadında 3-1'lik bir deplasman galibiyeti elde etmişti. Daha yakın tarihte, Temmuz 2024'te sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki takımdan Coventry, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Everton ile Coventry City arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Everton-Coventry City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Everton-Coventry City maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 6 Kas 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Everton-Coventry City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Everton ile Coventry City arasında oynanacak Premier League maçına bilet almak isteyen taraftarların, biletlerin bulunabilirliğine ve kulüplerin resmî satış kanallarına bağlı olarak birkaç seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: En güvenli ve ekonomik yöntem, biletleri doğrudan Everton F.C. veya Coventry City Football Club'ın resmî bilet satış portallarından almak. Biletler aşamalı olarak satışa sunuluyor; önce kulüp üyeleri ve kombine bilet sahipleri, ardından genel satış veya üyelere yönelik satış dönemleri geliyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Everton-Coventry City Premier League maçı biletleri ne kadar?

Everton-Coventry City Premier League maçının bilet fiyatları, satış kanalına, tribün kategorisine ve talebe göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Kulüplerin resmî portallarındaki standart genel giriş biletlerinin fiyatları, tribün kategorisine ve stadyumdaki konumuna göre genellikle yaklaşık 30 ila 70 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Bu maç için listelenen biletlerin fiyatları yaklaşık 70 ila 100 sterlinden başlıyor; ortalama yeniden satış fiyatı ise koltuğun konumuna ve bilet bulunabilirliğine göre 193 sterline daha yakın seyrediyor.

Everton-Coventry City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Everton ve Coventry City'nin form durumu

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik alarak, üç gol atıp bir gol yiyerek bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Premier League'de Ipswich Town'ı 1-0 yendi; aynı dönemde Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers karşısında da 1-0'lık galibiyet elde etti. Tottenham Hotspur ile 0-0 ve Manchester United ile 2-2 biten maçların da aralarında bulunduğu üç beraberlik, Everton'ın yenilmesi zor bir takım olduğunu ancak her zaman galibiyete ulaşamadığını gösteriyor.

Coventry ise son beş maçının yalnızca birini kazanıp dördünü kaybederek ciddi sıkıntı yaşadı. Tek galibiyetini Premier League'de Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yenerek aldı. Ancak bu sonucun yanında Brighton karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi, Aston Villa'ya karşı Carabao Cup'taki 3-1'lik mağlubiyet ve Manchester City ile Hull City'ye karşı alınan yenilgiler de var. Lampard'ın takımı bu beş maçta yalnızca üç gol atarken on gol yedi.

Everton-Coventry City: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Temmuz 2024'te bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Coventry City, Everton'ı 3-0 yendi. Bundan önceki son resmî karşılaşmaları Ocak 2001'de Premier League'de oynandı; Coventry, Everton deplasmanında 1-3 kazandı. Kayıtlardaki beş karşılaşmanın üçünde Coventry, birinde Everton galip gelirken bir maç berabere bitti.