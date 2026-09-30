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Everton - Chelsea biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Everton
Chelsea
Premier Lig

Everton, Premier League'de Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Everton, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Chelsea, toplam ikili rekabet kayıtlarında 78 galibiyetle üstün durumda. Everton'ın 61 galibiyeti bulunurken, taraflar 57 kez de berabere kaldı. İki takımın 21 Mart 2026'daki son karşılaşmasında Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek net bir performans ortaya koydu.

GOAL, Everton ile Chelsea arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Everton - Chelsea Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Everton - Chelsea maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 7
Hill Dickinson Stadium

Everton - Chelsea Premier League biletleri nasıl alınır?

Everton - Chelsea maçı için bilet satın almak istiyorsanız, kulüplerin resmî kanalları üzerinden standart satın alma yöntemlerini takip edin:

1. Resmî kulüp üyeliği

Resmî kulüp kanalları üzerinden genel bilet satın alabilmek için genellikle resmî kulüp üyeliğine ihtiyacınız olur:

  • Everton taraftarları (ev sahibi tribünü): Resmî bir Everton üyeliğine kaydolun (örneğin Forever Blue veya Forever Blue+). Üyeler, maç gününden yaklaşık 4 ila 6 hafta önce bilet satışlarına ve kura başvurularına öncelikli erişim elde eder.
  • Chelsea taraftarları (deplasman tribünü): Deplasman biletleri doğrudan Chelsea'nin resmî bilet satış portalı üzerinden dağıtılır. Öncelik, biriken sadakat puanlarına göre sezonluk bilet sahipleri ile üyelere verilir.

2. Resmî ağırlama ve maç günü paketleri

Kulüp üyeliğiniz yoksa, ağırlama paketleri garantili erişim sunar:

  • Maç günü VIP ve ağırlama: Premium koltuk, yemek veya lounge paketlerini doğrudan ev sahibi kulübün resmî bilet satış portalı üzerinden satın alın.
  • Resmî seyahat/otel paketleri: Yetkili üçüncü taraf ortaklar, yerel otel konaklamalarıyla resmî maç biletlerini birleştiren paketler satar.

3. Genel satış ve yeniden satış platformları

  • İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletlerin tükenmesi hâlinde yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar sıklıkla bulunur, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.
  • Genel satış: Kalan biletler kulübün internet sitesinde genel satışa çıkar, ancak yüksek talep gören Premier League maçları nadiren genel satış aşamasına ulaşır.

Everton - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

Everton - Chelsea Premier League maçları için bilet fiyatları kategoriye, satın alma kanalına ve oturma bölümüne göre değişiklik gösterir:

  • Resmî genel giriş (nominal değer): Doğrudan resmî kulüp kanalları üzerinden satın alınan standart yetişkin maç günü biletleri £55 ila £75 arasında değişir. İndirimli biletler (gençler, genç yetişkinler ve yaşlılar için) genellikle daha düşük fiyatlıdır.
  • Resmî maç günü paketleri ve seyahat paketleri: Paket seçenekler (otel konaklamaları veya resmî deneyimler dahil) genellikle kişi başı £199,50'den başlar.
  • Ağırlama paketleri: Premium VIP oturma alanı ve lounge paketleri kişi başı £399 ila £525+ arasında değişir.
  • İkincil yeniden satış pazarı: Yüksek talep nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletler genellikle yaklaşık £99 ila £165 seviyesinden başlar; ortalama fiyatlar koltuk konumuna ve talebe bağlı olarak yükselir.

Everton - Chelsea Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Everton - Chelsea form durumu

Everton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı; sekiz gol atarken kalesinde beş gol gördü. Son maçında Premier League'de Manchester United ile 2-2 berabere kalan Everton, bir önceki hafta da Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bu serinin öne çıkan sonucu, Carabao Cup'ta Preston North End karşısında alınan 4-0'lık galibiyet olurken, tek yenilgi Lille'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi.

Chelsea, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve hiç berabere kalmadı; bu süreçte 16 gol atıp dokuz gol yedi. Son sonucunu Carabao Cup'ta Leeds United karşısında 6-3'lük galibiyetle alan Chelsea, bundan önce Premier League'de Arsenal'e 2-1 mağlup olmuştu. Chelsea, daha öncesinde ligde Brighton'ı 4-3 ve Fulham'ı 3-2 yenerek hem hücum gücünü hem de savunmadaki kırılganlığını gösterdi.

EVE

EVE - Form

BOU
B1-1
MUN
B2-2
TOT
B0-0
WOL
K1-0
IPS
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

BHA
K4-3
ARS
K2-1
LEE
K6-3
HUL
B2-2
BRE
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Everton - Chelsea: Son ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Everton'ın Premier League'de Hill Dickinson Stadyumu'nda 3-0 kazandığı Mart 2026'da oynandı. Son beş ikili rekabet maçında Chelsea üç, Everton bir galibiyet aldı ve bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Chelsea'nin bu serideki en baskın sonucu, Nisan 2024'te sahasında aldığı 6-0'lık galibiyetti.

Kafa Kafaya

EvertonÇizimChelsea
1
1
3
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı0/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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