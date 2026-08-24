Espanyol, 6 Eylül 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Sevilla'yı konuk edecek.

Taraflar arasındaki en son resmi karşılaşmada, Mayıs 2026'da Sevilla Ramón Sánchez-Pizjuán'da Espanyol'u zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etti. Espanyol, taraftarı önünde durumu tersine çevirmek için iç saha avantajına güvenecek, Sevilla ise deplasmanda bir başka olumlu sonuç arayacak.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, Espanyol - Sevilla maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Espanyol - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol - Sevilla maçı Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen saat olacak.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

Espanyol ile Sevilla arasında 6 Eylül 2026'da RCDE Stadyumu'nda oynanacak LaLiga 4. hafta maçı için biletler, standart bilet satın alma kanalları üzerinden temin edilebilir:

Resmi kulüp bilet portalı: Maç günü biletleri, karşılaşma öncesinde ev sahibi kulübün çevrim içi bilet satış hizmeti üzerinden doğrudan satışa sunulur. Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.

Stadyum gişesi: Tükenmemiş kalan koltuklar, maç gününe kadar stadyum gişelerinden şahsen satın alınabilir.

İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi taraftardan taraftara yeniden satış platformları ve bilet pazar yerleri, birincil genel satış biletleri tükendiğinde yüksek talep gören maçlar için doğrulanmış koltuklar sunar.

Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol - Sevilla maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi gişe ve birincil bilet fiyatları

Kategori 3 (üst kat / kale arkası): Yaklaşık £25 - £38 nominal değer.

Kategori 2 (köşeler / alt uç tribünler): Yaklaşık £43 - £73 nominal değer.

Kategori 1 (ana tribün / orta saha): Yaklaşık £77 - £130+ nominal değer.

StubHub gibi ikincil yeniden satış seçenekleri

Giriş seviyesi koltuklar (üst katlar / kale arkası tribünleri): Yeniden satış ilanları £18 - £40 'dan başlıyor.

Orta seviye koltuklar (köşeler / alt uç katlar): Yeniden satış ilanları £40 - £75 aralığında.

Premium ve ana tribün koltukları: Yeniden satış ilanları, sıra seviyesi ve orta saha merkezine yakın görüşe bağlı olarak £80 - £240+ aralığında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Yeniden satış ve özel toplayıcı paketleri £170 - £1.000+ aralığında.

Espanyol - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Sevilla form durumu

Espanyol'un son beş maçında bir galibiyet, bir mağlubiyet ve üç beraberlik var. Bu süreçteki tek resmi sonucu, 16 Ağustos'ta Levante karşısında alınan 3-0'lık LaLiga galibiyeti oldu; sezon öncesi maçlarında ise Coventry City'ye 3-1 kaybetti ve Middlesbrough ile 3-3 berabere kaldı. Kalan iki hazırlık maçı da eşitlikle sonuçlandı: Burnley karşısında 2-2 ve Sabadell karşısında 1-1.

Sevilla'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. Luis Garcia'nın ekibi, 15 Ağustos'taki LaLiga açılış maçında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti; ayrıca sezon öncesinde FC Utrecht ve NEC Nijmegen karşısında da galibiyet aldı. Beş maçlık bu serideki tek yenilgisi, 8 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Bayer Leverkusen karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Sevilla, bu süreçte maç kazanma konusunda istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Espanyol - Sevilla: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 9 Mayıs 2026'da LaLiga'da Sevilla'nın sahasında 2-1 Sevilla üstünlüğüyle sona erdi. Bundan önce Espanyol, Kasım 2025'te RCDE Stadyumu'ndaki ters fikstürü 2-1 kazanmıştı. LaLiga'daki son beş karşılaşmanın genelinde iki takım da ikişer galibiyet aldı; Ocak 2025'te Sevilla'da oynanan 1-1'lik beraberlik ise bu tabloyu tamamladı.

Espanyol - Sevilla puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Espanyol ikinci, Sevilla ise dördüncü sırada yer alıyor.