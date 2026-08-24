Espanyol, 6 Eylül 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
Bu ekiplerin Mayıs 2026'daki son resmi karşılaşmasında Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán'da Espanyol'u zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etmişti. Espanyol, taraftarı önünde bu kez ev sahibi avantajını kullanarak rövanşı almak isterken, Sevilla deplasmanda bir olumlu sonuç daha arıyor.
Bırakın GOAL Espanyol - Sevilla maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.
Espanyol - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?
Espanyol - Sevilla karşılaşması Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.
Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?
6 Eylül 2026'da RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol - Sevilla arasındaki 4. hafta LaLiga maçı için biletler, standart bilet satın alma kanalları üzerinden temin edilebilir:
- Resmi kulüp bilet portalı: Maç günü biletleri, karşılaşma öncesinde ev sahibi kulübün çevrim içi biletleme hizmeti üzerinden doğrudan satışa sunulur. Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.
- Stadyum gişesi: Tükenmemiş kalan koltuklar, maç gününe kadar stadyum gişesindeki bilet pencerelerinden şahsen satın alınabilir.
- İkincil yeniden satış pazarları: Taraftardan taraftara yeniden satış platformları, örneğinStubHub ve bilet pazar yerleri, birincil genel satış biletleri tükendiğinde talebin yüksek olduğu maçlar için doğrulanmış koltuklar sunar.
Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?
RCDE Stadyumu'ndaki Espanyol - Sevilla maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:
Resmi gişe ve birincil bilet fiyatları
- Kategori 3 (üst kat / kale arkası): Yaklaşık £25 - £38 nominal değer.
- Kategori 2 (köşeler / alt uç tribünler): Yaklaşık £43 - £73 nominal değer.
- Kategori 1 (ana tribün / orta saha): Yaklaşık £77 - £130+ nominal değer.
StubHub gibi ikincil yeniden satışStubHub
- Giriş seviyesi koltuklar (üst katlar / kale arkası tribünleri): Yeniden satış ilanları £18 - £40 seviyesinden başlıyor.
- Orta seviye koltuklar (köşeler / alt uç katlar): Yeniden satış ilanları £40 - £75 arasında değişiyor.
- Premium ve ana tribün koltukları: Yeniden satış ilanları, sıra seviyesi ve merkezi orta saha görüşüne bağlı olarak £80 - £240+ arasında değişiyor.
- VIP ve hospitality geçişleri: Yeniden satış ve özel toplayıcı paketleri £170 - £1.000+ arasında değişiyor.
Espanyol - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey
Espanyol - Sevilla form durumu
Espanyol'un son beş sonucunda bir galibiyet, bir mağlubiyet ve üç beraberlik yer alıyor. Bu süreçteki tek resmi sonuçları, 16 Ağustos'ta Levante karşısında alınan 3-0'lık LaLiga galibiyeti oldu; sezon öncesi maçlarında ise Coventry City'ye 3-1 kaybettiler ve Middlesbrough ile 3-3 berabere kaldılar. Kalan iki hazırlık maçı da eşitlikle sona erdi: Burnley karşısında 2-2 ve Sabadell karşısında 1-1.
Sevilla'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. Luis Garcia'nın ekibi, 15 Ağustos'taki LaLiga açılış maçında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti ve ayrıca sezon öncesinde FC Utrecht ile NEC Nijmegen karşısında galibiyet aldı. Beş maçlık süreçteki tek yenilgileri, 8 Ağustos'ta Bayer Leverkusen karşısında hazırlık maçında aldıkları 2-1'lik mağlubiyet oldu. Sevilla, bu süreçte maç kazanma konusunda istikrarlı bir görüntü sergiledi.
Espanyol - Sevilla: Son kafa kafaya karşılaşma geçmişi
Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 9 Mayıs 2026'da LaLiga'da Sevilla'nın sahasında 2-1'lik Sevilla galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Espanyol, Kasım 2025'te RCDE Stadyumu'ndaki rövanş fikstürünü 2-1 kazanmıştı. LaLiga'daki son beş kafa kafaya maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı; Ocak 2025'te Sevilla'da oynanan 1-1'lik beraberlik ise bu tabloyu tamamladı.
Kafa Kafaya
Espanyol - Sevilla puan durumu
Güncel LaLiga puan tablosunda Espanyol ikinci, Sevilla ise dördüncü sırada yer alıyor.
|#
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|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|7
|7
|0
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|31
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|+24
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K
K
K
K
K
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
K
K
K
K
K
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
B
K
K
K
K
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
K
K
K
K
K
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
K
K
K
B
K
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
B
K
K
K
K
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
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B
K
K
|8
|7
|3
|1
|3
|9
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K
K
K
B
K
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
K
K
K
K
K
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
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B
K
K
K
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
K
K
B
B
K
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
B
K
K
K
K
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
B
K
K
K
K
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
K
B
B
B
K
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
K
K
K
B
K
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
K
K
K
K
K
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
K
K
B
K
B
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
K
K
B
K
K
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
K
K
K
K
K
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
K
K
B
B
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