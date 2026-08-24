Espanyol, 6 Eylül 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Bu ekiplerin Mayıs 2026'daki son resmi karşılaşmasında Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán'da Espanyol'u zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etmişti. Espanyol, taraftarı önünde bu kez ev sahibi avantajını kullanarak rövanşı almak isterken, Sevilla deplasmanda bir olumlu sonuç daha arıyor.

Bırakın GOAL Espanyol - Sevilla maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Espanyol - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol - Sevilla karşılaşması Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'da RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol - Sevilla arasındaki 4. hafta LaLiga maçı için biletler, standart bilet satın alma kanalları üzerinden temin edilebilir:

Resmi kulüp bilet portalı: Maç günü biletleri, karşılaşma öncesinde ev sahibi kulübün çevrim içi biletleme hizmeti üzerinden doğrudan satışa sunulur. Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.

Stadyum gişesi: Tükenmemiş kalan koltuklar, maç gününe kadar stadyum gişesindeki bilet pencerelerinden şahsen satın alınabilir.

İkincil yeniden satış pazarları: Taraftardan taraftara yeniden satış platformları, örneğin StubHub ve bilet pazar yerleri, birincil genel satış biletleri tükendiğinde talebin yüksek olduğu maçlar için doğrulanmış koltuklar sunar.

Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

RCDE Stadyumu'ndaki Espanyol - Sevilla maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi gişe ve birincil bilet fiyatları

Kategori 3 (üst kat / kale arkası): Yaklaşık £25 - £38 nominal değer.

Kategori 2 (köşeler / alt uç tribünler): Yaklaşık £43 - £73 nominal değer.

Kategori 1 (ana tribün / orta saha): Yaklaşık £77 - £130+ nominal değer.

StubHub gibi ikincil yeniden satışStubHub

Giriş seviyesi koltuklar (üst katlar / kale arkası tribünleri): Yeniden satış ilanları £18 - £40 seviyesinden başlıyor.

Orta seviye koltuklar (köşeler / alt uç katlar): Yeniden satış ilanları £40 - £75 arasında değişiyor.

Premium ve ana tribün koltukları: Yeniden satış ilanları, sıra seviyesi ve merkezi orta saha görüşüne bağlı olarak £80 - £240+ arasında değişiyor.

VIP ve hospitality geçişleri: Yeniden satış ve özel toplayıcı paketleri £170 - £1.000+ arasında değişiyor.

Espanyol - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Sevilla form durumu

Espanyol'un son beş sonucunda bir galibiyet, bir mağlubiyet ve üç beraberlik yer alıyor. Bu süreçteki tek resmi sonuçları, 16 Ağustos'ta Levante karşısında alınan 3-0'lık LaLiga galibiyeti oldu; sezon öncesi maçlarında ise Coventry City'ye 3-1 kaybettiler ve Middlesbrough ile 3-3 berabere kaldılar. Kalan iki hazırlık maçı da eşitlikle sona erdi: Burnley karşısında 2-2 ve Sabadell karşısında 1-1.

Sevilla'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. Luis Garcia'nın ekibi, 15 Ağustos'taki LaLiga açılış maçında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti ve ayrıca sezon öncesinde FC Utrecht ile NEC Nijmegen karşısında galibiyet aldı. Beş maçlık süreçteki tek yenilgileri, 8 Ağustos'ta Bayer Leverkusen karşısında hazırlık maçında aldıkları 2-1'lik mağlubiyet oldu. Sevilla, bu süreçte maç kazanma konusunda istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Espanyol - Sevilla: Son kafa kafaya karşılaşma geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 9 Mayıs 2026'da LaLiga'da Sevilla'nın sahasında 2-1'lik Sevilla galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Espanyol, Kasım 2025'te RCDE Stadyumu'ndaki rövanş fikstürünü 2-1 kazanmıştı. LaLiga'daki son beş kafa kafaya maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı; Ocak 2025'te Sevilla'da oynanan 1-1'lik beraberlik ise bu tabloyu tamamladı.

Espanyol - Sevilla puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Espanyol ikinci, Sevilla ise dördüncü sırada yer alıyor.