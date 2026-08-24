24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoSevilla
Book Espanyol vs Sevilla Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Espanyol - Sevilla biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Espanyol
Sevilla
La Liga

Espanyol, LaLiga'da Sevilla ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Espanyol, 6 Eylül 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Bu ekiplerin Mayıs 2026'daki son resmi karşılaşmasında Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán'da Espanyol'u zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etmişti. Espanyol, taraftarı önünde bu kez ev sahibi avantajını kullanarak rövanşı almak isterken, Sevilla deplasmanda bir olumlu sonuç daha arıyor.

Bırakın GOAL Espanyol - Sevilla maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Espanyol - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol - Sevilla karşılaşması Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

crest
La Liga - Hafta 4
RCDE Stadium

Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'da RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol - Sevilla arasındaki 4. hafta LaLiga maçı için biletler, standart bilet satın alma kanalları üzerinden temin edilebilir:

  • Resmi kulüp bilet portalı: Maç günü biletleri, karşılaşma öncesinde ev sahibi kulübün çevrim içi biletleme hizmeti üzerinden doğrudan satışa sunulur. Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Stadyum gişesi: Tükenmemiş kalan koltuklar, maç gününe kadar stadyum gişesindeki bilet pencerelerinden şahsen satın alınabilir.
  • İkincil yeniden satış pazarları: Taraftardan taraftara yeniden satış platformları, örneğinStubHub ve bilet pazar yerleri, birincil genel satış biletleri tükendiğinde talebin yüksek olduğu maçlar için doğrulanmış koltuklar sunar.

Espanyol - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

RCDE Stadyumu'ndaki Espanyol - Sevilla maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi gişe ve birincil bilet fiyatları

  • Kategori 3 (üst kat / kale arkası): Yaklaşık £25 - £38 nominal değer.
  • Kategori 2 (köşeler / alt uç tribünler): Yaklaşık £43 - £73 nominal değer.
  • Kategori 1 (ana tribün / orta saha): Yaklaşık £77 - £130+ nominal değer.

StubHub gibi ikincil yeniden satışStubHub

  • Giriş seviyesi koltuklar (üst katlar / kale arkası tribünleri): Yeniden satış ilanları £18 - £40 seviyesinden başlıyor.
  • Orta seviye koltuklar (köşeler / alt uç katlar): Yeniden satış ilanları £40 - £75 arasında değişiyor.
  • Premium ve ana tribün koltukları: Yeniden satış ilanları, sıra seviyesi ve merkezi orta saha görüşüne bağlı olarak £80 - £240+ arasında değişiyor.
  • VIP ve hospitality geçişleri: Yeniden satış ve özel toplayıcı paketleri £170 - £1.000+ arasında değişiyor.

Espanyol - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Sevilla form durumu

Espanyol'un son beş sonucunda bir galibiyet, bir mağlubiyet ve üç beraberlik yer alıyor. Bu süreçteki tek resmi sonuçları, 16 Ağustos'ta Levante karşısında alınan 3-0'lık LaLiga galibiyeti oldu; sezon öncesi maçlarında ise Coventry City'ye 3-1 kaybettiler ve Middlesbrough ile 3-3 berabere kaldılar. Kalan iki hazırlık maçı da eşitlikle sona erdi: Burnley karşısında 2-2 ve Sabadell karşısında 1-1.

Sevilla'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. Luis Garcia'nın ekibi, 15 Ağustos'taki LaLiga açılış maçında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti ve ayrıca sezon öncesinde FC Utrecht ile NEC Nijmegen karşısında galibiyet aldı. Beş maçlık süreçteki tek yenilgileri, 8 Ağustos'ta Bayer Leverkusen karşısında hazırlık maçında aldıkları 2-1'lik mağlubiyet oldu. Sevilla, bu süreçte maç kazanma konusunda istikrarlı bir görüntü sergiledi.

ESP

ESP - Form

MID
B3-3
COV
K3-1
LEV
K3-0
RMA
K1-2
RSO
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SEV

SEV - Form

UTR
K0-1
B04
K2-1
RAY
K2-1
ATH
K1-3
ATM
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Espanyol - Sevilla: Son kafa kafaya karşılaşma geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 9 Mayıs 2026'da LaLiga'da Sevilla'nın sahasında 2-1'lik Sevilla galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Espanyol, Kasım 2025'te RCDE Stadyumu'ndaki rövanş fikstürünü 2-1 kazanmıştı. LaLiga'daki son beş kafa kafaya maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı; Ocak 2025'te Sevilla'da oynanan 1-1'lik beraberlik ise bu tabloyu tamamladı.

Kafa Kafaya

EspanyolÇizimSevilla
1
1
3
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Espanyol - Sevilla puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Espanyol ikinci, Sevilla ise dördüncü sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin