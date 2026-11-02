Espanyol, Deportivo de A Coruna'yı 8 Kasım 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması, Şubat 2018'de Estadio de Riazor'da oynandı ve zorlu mücadele 0-0 berabere bitti. Espanyol'un Deportivo karşısındaki yakın dönemde en çok akılda kalan performansı ise Eylül 2017'de sahasında aldığı 4-1'lik galibiyetti.

Espanyol ile Deportivo de A Coruna maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Espanyol ile Deportivo de A Coruna arasındaki LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol ile Deportivo de A Coruna arasındaki maç, 8 Kasım 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak.

La Liga - Hafta 12 7 Kas 2026 - 10:15 RCDE Stadium

Espanyol ile Deportivo de A Coruna arasındaki LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

RCD Espanyol de Barcelona ile Real Club Deportivo de A Coruña arasında RCDE Stadyumu'nda oynanacak LaLiga maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Resmî maç biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenilir yolu, RCD Espanyol'un resmî bilet satış portalını kullanmaktır. Kulüp üyeleri ve diğer bilet alıcıları, satış takvimindeki güncellemeleri takip ederek genel satış başlar başlamaz standart tribün kategorilerinden bilet alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Espanyol ile Deportivo de A Coruna arasındaki LaLiga maçının biletleri ne kadar?

RCD Espanyol de Barcelona ile Real Club Deportivo de A Coruña arasındaki LaLiga maçının biletleri, kulübün resmî kanallarından veya ikincil bilet satış platformlarından alınabilir.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel satıştaki koltuklar: Bilet fiyatları, RCDE Stadyumu'nda sahanın çevresindeki tribün kategorisine ve koltuğun konumuna göre genellikle 30 ila 70 avro arasında değişiyor.

Bilet fiyatları, RCDE Stadyumu'nda sahanın çevresindeki tribün kategorisine ve koltuğun konumuna göre genellikle arasında değişiyor. Üyelere ve kulübe tanınan öncelikli satış dönemleri: Kulüp üyeleri erken satış dönemlerinden yararlanarak standart tribün bloklarındaki koltukları normal satış fiyatlarından alabilir. Üst tribünlerdeki biletlerin fiyatı genellikle yaklaşık 25 avrodan başlıyor.

Kulüp üyeleri erken satış dönemlerinden yararlanarak standart tribün bloklarındaki koltukları normal satış fiyatlarından alabilir. Üst tribünlerdeki biletlerin fiyatı genellikle yaklaşık başlıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Resmî kanallardan sunulan özel ağırlama biletleri ve loca seçeneklerinin kişi başı fiyatı genellikle 150 ila 300 avro ve üzeri düzeyinden başlıyor. Bu seçenekler, yiyecek-içecek hizmeti ve avantajlı görüş açısına sahip koltuklar sunuyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar, maç günü yaklaştıkça arz ve talebe bağlı olarak yaklaşık 22 ila 50 avrodan başlıyor.

Fiyatlar, maç günü yaklaştıkça arz ve talebe bağlı olarak yaklaşık başlıyor. Orta fiyat kategorisindeki tribün blokları: Yan tribünlerdeki ve alt tribünlerin orta bölümlerindeki koltukların fiyatları 70 ila 150 avro arasında değişiyor.

Yan tribünlerdeki ve alt tribünlerin orta bölümlerindeki koltukların fiyatları arasında değişiyor. Yüksek talep gören / üst fiyat kategorisindeki bloklar: Yan tribünlerin orta bölümlerindeki koltuklar veya son dakikada az sayıda kalan biletler 180 ila 300 avro ve üzeri fiyatlarla satışa çıkabiliyor.

Espanyol ile Deportivo de A Coruna arasındaki LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol ve Deportivo de A Coruna'nın form durumu

Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alarak bu karşılaşmaya zorlu bir dönemin ardından çıkıyor. Son maçında Elche'ye 1-3 yenilen takım, bu süreçte Rayo Vallecano'ya da 2-1 mağlup oldu. Tek olumlu sonuç, Osasuna deplasmanında alınan 0-2'lik galibiyetti. Ancak Gonzalez'in takımı bu beş maçta dokuz gol yedi; bu rakam savunmadaki kırılganlığını ortaya koyuyor.

Deportivo ise son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi alarak daha istikrarlı bir görüntü çizdi. Villarreal deplasmanındaki 2-3'lük galibiyeti dikkat çekici bir sonuçtu. LaLiga'daki son maçında ise Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Bir hazırlık maçında FC Porto'ya 1-3, Sevilla'ya da 0-1 yenildi; ancak genel performansı, savunmasını düzenli olarak aşmanın zor olduğunu gösteriyor.

Espanyol ile Deportivo de A Coruna: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2018'de bir LaLiga maçında karşılaştı. Deportivo'nun ev sahipliği yaptığı mücadele 0-0 sona erdi. Kayıtlardaki önceki beş karşılaşmaya bakıldığında Espanyol'un genel sonuçları daha iyi; Eylül 2017'de evinde aldığı 4-1'lik galibiyet, bu maçlar arasındaki en farklı sonuçtu. Deportivo ise Mayıs 2017'de kendi sahasında 1-2'lik galibiyet aldı. Dolayısıyla yakın dönemde iki takım da birbirinden puan almayı başardı, ancak Espanyol'un bu eşleşmedeki iç saha performansı özellikle güçlü.