Espanyol, 29 Kasım 2026 Pazar günü Getafe'yi Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın 21 Mart 2026'da RCDE Stadyumu'nda oynadığı son lig maçını Getafe CF deplasmanda 2-1 kazandı. Aralarındaki son birkaç karşılaşma, sert mücadelelere sahne olan, az gollü ve çekişmeli maçlar oldu.

Espanyol-Getafe maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Espanyol-Getafe LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol-Getafe maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak.

La Liga - Hafta 14 30 Kas 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Espanyol-Getafe LaLiga maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Espanyol-Getafe LaLiga maçına bilet almak için başvurabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletleri, RCD Espanyol de Barcelona ve Getafe CF'nin resmî internet sitelerinden doğrudan satın alabilirsiniz. Bu siteler, biletleri satış fiyatından almak için başlıca ve en güvenilir kaynaktır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Espanyol-Getafe LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Espanyol-Getafe LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Üyelere genel giriş: Yaklaşık 27 € dan başlıyor.

Yaklaşık dan başlıyor. Genel satıştaki koltuklar: Yaklaşık 30 € dan başlıyor.

Yaklaşık dan başlıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 133 €dan başlayıp 500 €ya kadar çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Standart ve ekonomik ikinci el biletler: Yaklaşık 35 € ile 45 € arasında başlıyor.

Yaklaşık arasında başlıyor. Orta fiyatlı ve uzun kenar koltukları: Genellikle 50 € ile 110 € arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Üst düzey ve ağırlama paketlerine ait ikinci el biletler: 150 € ile 300 €+ düzeyinde ve üzerinde fiyatlandırılıyor.

Espanyol-Getafe LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol ve Getafe'nin form durumu

Espanyol, son beş LaLiga maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört yenilgi yaşadı. Son maçında evinde Racing Santander'e 2-1 kaybeden Espanyol, bu serinin daha önceki bölümünde Elche'ye de 1-3 mağlup oldu. Espanyol, söz konusu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

Getafe, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir beraberlik aldı ve dört kez yenildi. Son olarak LaLiga'da Athletic Bilbao deplasmanında 4-0 kaybeden Getafe, bundan önce de Conference League'de Lugano'ya 5-2 mağlup oldu. Bordalas'ın takımı bu beş maçta üç gol atıp on bir gol yedi.

Espanyol-Getafe: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 21 Mart 2026'da LaLiga'da karşılaştı; Getafe, RCDE Stadyumu'ndaki deplasman maçını 2-1 kazandı. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş karşılaşmanın üçünde Getafe, birinde Espanyol galip geldi. Bir diğer karşılaşma da Getafe'nin kendi sahasındaki galibiyetiyle sonuçlandı.