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Espanyol - Elche maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Espanyol
Elche
La Liga

Espanyol, LaLiga'da Elche ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Espanyol, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Elche ile karşı karşıya gelecek.

Espanyol, ev sahibi avantajını kullanarak lig tablosunda sezonun erken bölümünde kritik puanlar almayı hedefliyor. Öte yandan Elche, son dönemdeki formunu tersine çevirmeye ve bu eşleşmede Ekim 2021'den bu yana ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Espanyol - Elche maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Espanyol - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol - Elche maçı, Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve kesin başlangıç saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

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La Liga - Hafta 7
RCDE Stadium

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri nasıl alınır?

Osasuna - Rayo Vallecano maçı için biletleri resmi kanallar veya güvenilir ikincil bilet platformları üzerinden satın alabilirsiniz:

  • Resmi CA Osasuna internet sitesi ve gişe: Ev sahibi tribünü biletlerini satın almak için birincil ve en güvenilir yer, doğrudan CA Osasuna'nın resmi internet sitesindeki bilet satış portalı veya maç günü öncesinde Pamplona'daki El Sadar Stadyumu gişesidir. Resmi genel satışlar, kulüp üyeleri (socios) öncelik sürecini tamamladıktan sonra genellikle santra vuruşundan 1 ila 2 hafta önce başlar.
  • İkincil pazar yeri toplayıcıları: Biletler resmi sitede tükenirse, StubHub gibi toplayıcı platformlarda yeniden satış pazar yerlerindeki koltukları karşılaştırabilirsiniz.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri ne kadar?

El Sadar Stadyumu'ndaki Osasuna - Rayo Vallecano maçı için bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

  • Resmi kulüp biletleri (nominal değer): Doğrudan CA Osasuna'dan alınan standart genel satış bilet fiyatları, tribün bölümüne göre (kale arkaları, köşe tribünleri, ana tribün veya merkezi premium koltuklar) genellikle 35 € ile 80 € arasında değişir.
  • İkincil pazar yerleri: StubHub gibi bilet yeniden satış toplayıcı sitelerde fiyatlar, standart koltuklar için genellikle yaklaşık 42 € ile 50 € seviyesinden başlar; ortalama fiyatlar ise bulunabilirliğe, oturma konumuna ve talebe bağlı olarak daha yukarı çıkabilir.

Espanyol - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Elche form durumu

Espanyol, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu süreçteki en iyi sonucu, 16 Ağustos'ta Levante karşısında LaLiga'da elde ettiği 3-0'lık galibiyetti; son maçında ise 22 Ağustos'ta sahasında Real Madrid'e 1-2 mağlup oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde Middlesbrough ile 3-3, Burnley ile 2-2 berabere kalırken, diğer sonuç Coventry City'ye karşı 1-3'lük yenilgiydi. Espanyol bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Elche, son beş maçının hiçbirini kazanamadı; LaLiga'da bir beraberlik ve sezon öncesinde üç beraberlik aldı. Son sonucu, 23 Ağustos'ta Barcelona'ya karşı aldığı 0-5'lik yenilgiydi; bu maç, ligin açılış fikstüründe Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi. Elche, sezon öncesi hazırlıklarında Cordoba ile 2-2, Al-Ain ile 2-2 ve Johor Darul Ta'zim ile 0-0 berabere kaldı. Elche bu beş maçta toplam beş gol atıp dokuz gol yedi.

ESP

ESP - Form

RMA
K1-2
RSO
K2-1
SEV
B1-1
OSA
K0-2
RAY
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ELC

ELC - Form

BAR
K0-5
SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
B1-1
RMA
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/15
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Espanyol - Elche: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı ve Elche'nin sahasındaki maç 2-2 sona erdi. Ondan önce Espanyol, Ekim 2025'te sahasında 1-0 kazandı. Bu veri setindeki, LaLiga ve Segunda Division'a yayılan son beş karşılaşmada Espanyol iki, Elche ise bir galibiyet aldı; kalan iki maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

EspanyolÇizimElche
3
2
0
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Espanyol - Elche puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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