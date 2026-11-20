Espanyol, 13 Aralık 2026 Pazar günü Barcelona'daki RCDE Stadyumu'nda Celta Vigo'yu ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşması 14 Şubat 2026'da RCDE Stadyumu'nda oynandı ve çekişmeli maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Celta Vigo, tecrübeli forvet Borja Iglesias'ın uzatma dakikalarında attığı kritik beraberlik golüyle bir puanı kurtardı.

Espanyol-Celta Vigo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Espanyol-Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol-Celta Vigo maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Barcelona'daki RCDE Stadyumu'nda başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Espanyol-Celta Vigo LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Espanyol-Celta Vigo LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp sitesi (RCD Espanyol): Barcelona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanan maçların biletleri, Espanyol'un resmî çevrim içi bilet satış portalından doğrudan satın alınabilir. Kulüp genellikle biletleri önce üyelerine (socios), maç gününden bir veya iki hafta önce de kalan koltukları genel satışa açar.

Barcelona'daki RCDE Stadyumu'nda oynanan maçların biletleri, Espanyol'un resmî çevrim içi bilet satış portalından doğrudan satın alınabilir. Kulüp genellikle biletleri önce üyelerine (socios), maç gününden bir veya iki hafta önce de kalan koltukları genel satışa açar. Resmî kulüp sitesi (Celta Vigo): Vigo'daki Estadio de Balaídos'ta oynanan maçların biletleri, Celta Vigo'nun resmî sitesindeki bilet bölümünden doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Espanyol-Celta Vigo LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Espanyol-Celta Vigo LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüp üyeleri (socios): Fiyatlar 31,50 € dan başlıyor.

Fiyatlar dan başlıyor. Genel satış (standart koltuklar): Fiyatlar 35 € dan başlıyor.

Fiyatlar dan başlıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 145 € dan başlıyor.

Fiyatlar dan başlıyor. Maç günü taraftar deneyimleri: Fiyatlar 150 €dan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında biletler tükenirse StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Standart / ekonomik yeniden satış biletleri: Genellikle 34 € ile 42 € civarındadır.

Genellikle civarındadır. Ortalama piyasa fiyatı: Yaklaşık 85 € ile 105 € arasındadır.

Yaklaşık arasındadır. VIP ve premium yeniden satış paketleri: Fiyatlar 120 € ile 140 € aralığından başlayarak yükselir.

Espanyol-Celta Vigo LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol ve Celta Vigo'nun form durumu

Espanyol, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Deportivo de A Coruna ile 0-0 berabere kaldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu ise Villarreal deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Copa del Rey'de Sestao'ya, ayrıca Racing Santander ve Atletico Madrid'e karşı aldığı yenilgiler, zorlu dönemin olumsuz sonuçları oldu.

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Levante ile 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Avrupa Ligi'nde Union St. Gilloise'a 2-1, Rayo Vallecano'ya ise 3-0 yenildi. Copa del Rey'de Salamanca CF UDS karşısında alınan 5-0'lık galibiyet de takımın sonuçları arasında yer alırken Celta Vigo, bu serinin daha önceki bölümünde Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Espanyol-Celta Vigo: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 14 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı; RCDE Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Verilerde yer alan son beş karşılaşmada Celta Vigo üç, Espanyol bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Celta Vigo, Espanyol'un sahasında oynadığı son iki deplasman maçını da kazandı: Nisan 2025'te 2-0, Kasım 2025'te ise 1-0 galip geldi.