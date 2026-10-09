Espanyol - Atletico Madrid maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Espanyol, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda Atletico Madrid'i konuk edecek.

İki takımın şubat 2026'daki son lig karşılaşmasında Atletico Madrid, Metropolitano'da Espanyol'u 4-2 mağlup etti. İkili rekabette tarihsel olarak üstün olan taraf deplasman ekibi; Atletico Madrid, Espanyol karşısında 14 galibiyet alırken Espanyol 7 kez kazandı ve 9 maç berabere bitti.

Bırakın GOAL, Espanyol - Atletico Madrid maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere size sunsun.

Espanyol - Atletico Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Espanyol - Atletico Madrid maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Barselona'daki RCDE Stadyumu'nda başlayacak.

La Liga - Hafta 9 17 Eki 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Espanyol - Atletico Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

Espanyol - Atletico Madrid maçı için RCDE Stadyumu'ndan bilet satın almak üzere, resmi ve ikincil bilet kanalları üzerinden şu temel adımları izleyebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalı

RCD Espanyol'un resmi internet sitesinde Ticketing/Next Matches bölümünü ziyaret edin. Biletler genellikle, sezonluk kombine sahipleri ve kulüp üyelerine öncelikli erişim sağlandıktan sonra, maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkarılır.

2. Stadyum gişesi

Karşılaşmanın biletleri tükenmediyse, biletler maç gününde veya maçtan önceki günlerde resmi mesai saatleri içinde Cornellà de Llobregat'taki RCDE Stadyumu gişesinden (Taquillas) doğrudan satın alınabilir.

3. İkincil ve yeniden satış platformları

Resmi kanallardaki biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında kombine sahipleri ve yeniden satıcılar tarafından yüklenen koltuklar listelenir. İkincil platformlardaki bilet fiyatlarının, genel piyasa talebine bağlı olarak nominal değerin üstüne çıkabileceğini ya da altına inebileceğini unutmayın.

Espanyol - Atletico Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

Espanyol - Atletico Madrid maçı için RCDE Stadyumu'ndaki bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satış platformuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp fiyatlandırması (nominal değer)

Genel satış biletleri: Standart kısa kenar/üst kat koltuklarında yaklaşık 55 € ile 60 € 'dan başlar, orta saha uzun kenar premium koltuklarında ise 120 € ile 150 € 'ya kadar çıkar.

Kulüp üyeleri (Socios): Genellikle nominal değerli biletlerde %10 ila %20 indirim alır (yaklaşık 45 € ile 50 € 'dan başlar).

VIP ve hospitality paketleri: Dahil olan ikram ve lounge erişimine bağlı olarak 135 € ile 500 €+ arasında değişir.

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2. İkincil ve yeniden satış platformları

Resmi kanallardaki biletler tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformlarında kombine sahipleri ve yeniden satıcılar tarafından yüklenen koltuklar listelenir. İkincil platformlardaki bilet fiyatlarının, genel piyasa talebine bağlı olarak nominal değerin üstüne çıkabileceğini ya da altına inebileceğini unutmayın.

Giriş seviyesi koltuklar: Büyük pazar yerlerindeki yeniden satış seçenekleri genellikle yaklaşık 55 € ile 70 € 'dan başlar.

Ortalama bilet fiyatı: Talep nedeniyle alt kat ve merkezi görüşe sahip koltuklarda genellikle 150 € ile 350 € arasında değişir.

Espanyol - Atletico Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Atletico Madrid form durumu

Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; bu süreçte altı gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Rayo Vallecano'ya 2-1 yenildi, ancak yalnızca birkaç gün önce Osasuna deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle neler yapabileceğini göstermişti. Bu süreçte Sevilla ile de 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid ise son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. LaLiga'daki son karşılaşmasında Osasuna'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti, ayrıca Real Sociedad'ı deplasmanda 3-0 yendi. Bu dönemdeki iki yenilgi, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve LaLiga'da Athletic Bilbao'ya karşı geldi; bu maçlarda kalesinde üçer gol gördü ve gol atamadı.

Espanyol - Atletico Madrid: Son maçlardaki ikili rekabet

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, şubat 2026'da Metropolitano'da oynandı ve Atletico Madrid, LaLiga'da 4-2 kazandı. Ondan önce Espanyol, ağustos 2025'te sahasında 2-1'lik galibiyet aldı. LaLiga'da iki takım arasında oynanan son beş maçta Atletico iki kez, Espanyol ise bir kez kazandı; iki maç da berabere bitti.