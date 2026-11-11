Elversberg, 6 Desember 2026 Pazar günü VfB Stuttgart'ı Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da ağırlayacak.

İki takım son olarak Ekim 2025'te bir hazırlık maçında karşılaştı ve VfB Stuttgart sahadan rahat bir 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Liglerde kaydettiği dikkat çekici yükselişin ardından Elversberg, üst ligdeki bu tarihi karşılaşmada Bundesliga'nın köklü güçlü ekiplerinden birine karşı kendini kanıtlamak istiyor.

Elversberg-VfB Stuttgart maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Elversberg-VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Elversberg-VfB Stuttgart maçı, 6 Desember 2026 Pazar günü Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 6 Ara 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Elversberg-VfB Stuttgart Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

SV Elversberg ile VfB Stuttgart arasındaki maçın Bundesliga biletlerini satın almak için kullanılabilecek standart seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir ve doğrudan yolu, ev sahibi SV Elversberg ve deplasman tribünü için ayrılan biletlerde VfB Stuttgart olmak üzere, kulüplerin resmî bilet satış mağazalarını kullanmak.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Elversberg-VfB Stuttgart Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Elversberg-VfB Stuttgart Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî ilk satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanları: Genellikle 15 ila 20 avro arasında.

Genellikle arasında. 3. kategori (genel tribünler): Genellikle 20 ila 50 avro arasında.

Genellikle arasında. 1. kategori / orta bölüm koltukları: 40 ila 75 avro arasında.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Ayakta seyir alanları ve talebin daha düşük olduğu koltuklar: Genellikle 80 ila 120 avro civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. 2. kategori (kısa kenar / kale arkası koltukları): Çoğunlukla 150 ila 230 avro arasında.

Çoğunlukla arasında. 1. kategori (uzun kenar üst tribün ve iyi görüş açılı koltuklar): Genellikle 250 ila 350 avro arasında.

Genellikle arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Sıklıkla 500 avroyu aşıyor.

Elversberg-VfB Stuttgart Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Elversberg ve VfB Stuttgart'ın form durumu

Elversberg, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı, hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda dokuz gol atıp on gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Mainz 05'i 4-1 mağlup etti ancak bundan önce DFB-Pokal'da Darmstadt'a 2-0 yenildi. Ekim ayının başlarında RB Leipzig karşısında aldığı ağır 4-0'lık yenilgi, son dönemdeki istikrarsızlığını ortaya koyuyor.

VfB Stuttgart, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; yedi gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Galatasaray deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilerek Avrupa serüvenindeki yedi puan topladığı yenilgisiz başlangıcı noktaladı. Bayer Leverkusen deplasmanındaki 4-2'lik galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile alınan 1-1'lik beraberlik, bu serinin daha iyi sonuçları arasında yer alıyor. Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ve Hamburger SV karşısında alınan yenilgiler ise Hoeneß'in ekibinin ligde yaşadığı zorlukları yansıtıyor.

Elversberg-VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ekim 2025'te bir hazırlık maçında karşılaştı ve VfB Stuttgart maçı 2-0 kazandı. Mevcut veri setinde iki takım arasında yer alan tek maç bu; son sezonlara ait bir resmî maç geçmişi bulunmuyor.