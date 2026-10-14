Elversberg, 30 Ekim 2026 Cuma günü Mainz 05'i Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması Ağustos 2023'te DFB-Pokal'da oynandı ve Mainz deplasmanda 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Son lig maçlarında Elversberg, Schalke 04 ile 0-0 berabere kalırken Mainz farklı bir galibiyet elde etti.

Elversberg-Mainz 05 maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Elversberg-Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Elversberg-Mainz 05 maçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 30 Eki 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

Elversberg-Mainz 05 Bundesliga maçı biletleri nasıl alınır?

Elversberg ile Mainz 05 arasında oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için resmî kulüp kanallarını veya ikincil bilet pazarlarını tercih etmenize göre birkaç seçeneğiniz var:

1. Resmî kulüp kanalları

Biletleri doğrudan SV Elversberg veya 1. FSV Mainz 05'in resmî bilet satış platformlarından almak, özellikle kombine sahipleri, kulüp üyeleri ve deplasman tribününde yer arayan taraftarlar için en güvenli ve güvenilir seçenektir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Elversberg-Mainz 05 Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

SV Elversberg ile 1. FSV Mainz 05 arasında oynanacak Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletleri resmî kulüp kanallarından mı yoksa ikincil satış pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Resmî kulüp kanalları

Ayakta seyir alanı (Stehplatz): Ev sahibi veya deplasman taraftarlarına tribünde ayakta maç izleme imkânı sunan biletlerin fiyatı genellikle 15 € ile 25 € arasında değişiyor.

Oturma yeri biletleri (Sitzplatz): Standart oturma yerleri, Ursapharm-Arena'daki blok ve görüş açısına bağlı olarak genellikle 35 € ile 70 € arasında fiyatlandırılıyor.

Deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjan: Kulübün üyelere ayırdığı kontenjandan satışa sunulan konuk Mainz taraftarı biletleri genellikle 18 € ile 50 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî kulüp satışlarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

İkinci el satıştaki giriş seviyesi koltuklar: İlk satıştaki biletler tükendiğinde yoğun talep gören yerlerin fiyatı yaklaşık 300 € ile 350 € arasında başlıyor.

Premium & uzun kenar koltukları: Premium konumlardaki koltukların fiyatları 400 € ile 1.000 €'nun üzeri arasında değişiyor.

Elversberg-Mainz 05 Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Elversberg ve Mainz 05'in form durumu

Elversberg, son dört resmî Bundesliga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son lig maçında Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Bu serideki en iyi sonucu, Bayer Leverkusen karşısında evinde aldığı 3-2'lik galibiyetti. Borussia Moenchengladbach deplasmanında da 3-4 kazandı. 24 Eylül'de Waldhof Mannheim karşısında aldığı hazırlık maçı yenilgisi lig karnesine dâhil değil. Elversberg, gol atabildiğini gösterse de bu maçların birkaçında kalesinde de gol gördü.

Mainz 05, son beş resmî maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son Bundesliga maçında Borussia Moenchengladbach deplasmanında 3-4 kazandı; Hamburger SV deplasmanından da 0-5'lik farklı bir galibiyetle döndü. Bu dönemdeki tek lig yenilgisini, 1-3 kaybettiği Eintracht Frankfurt maçında aldı. Mainz, bu beş maçta 13 gol atıp sekiz gol yedi.

Elversberg-Mainz 05: Son karşılaşmalar

İki kulüp DFB-Pokal'da iki kez karşılaştı ve bu sınırlı sayıdaki maçlarda üstünlük Mainz'de. Son karşılaşmaları Ağustos 2023'te oynandı; Mainz, Elversberg deplasmanında 1-0 kazandı. Ağustos 2021'deki önceki maç ise 2-2 sona erdi. Bu Bundesliga maçı, iki kulüp arasında bu seviyede yeni bir dönemin başlangıcı olacak.