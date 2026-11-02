Elversberg, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Freiburg'u Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da ağırlayacak.

SV Elversberg ile SC Freiburg'un rekabetçi maç geçmişi oldukça sınırlı. İki takım daha önce en üst ligde hiç karşılaşmadı. Geçmişteki kayda değer karşılaşmaları, Freiburg'un 2-0 kazandığı Ağustos 2009'daki DFB-Pokal maçı ve Temmuz 2022'de golsüz biten hazırlık maçıyla sınırlı.

Elversberg-Freiburg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Elversberg-Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Elversberg-Freiburg maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 10 21 Kas 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Elversberg-Freiburg Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Werder Bremen ile Hamburger SV arasında oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için müsaitlik durumuna ve tercihinize göre birkaç farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: İlk elden bilet satışları, üyelere özel ön satışlar ve ev sahibi ya da deplasman taraftarları için kalan kontenjanlar için SV Elversberg ile SC Freiburg'un resmî bilet portallarını kontrol edebilirsiniz.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükendiyse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Elversberg-Freiburg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

SV Elversberg ile SC Freiburg arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî ilk satış kanallarından mı yoksa ikinci el platformlardan mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyirci alanları/tribünler: Standart biletlerin ilk satıştaki nominal fiyatı genellikle 15 ila 20 avro arasında değişiyor. İndirimli biletler de mevcut.

Standart biletlerin ilk satıştaki nominal fiyatı genellikle arasında değişiyor. İndirimli biletler de mevcut. Kategori 3 (genel tribünler): Standart oturma yeri biletleri, blok ve tribün katına göre genellikle 20 ila 50 avro arasında.

Standart oturma yeri biletleri, blok ve tribün katına göre genellikle arasında. Kategori 1/merkezî oturma yerleri: Sahanın uzun kenarında veya merkezî görüş açısına sahip premium oturma yerlerinin fiyatları 40 ila 75 avro arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubb gibi ikinci el bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Standart ikinci el oturma yeri biletleri: Genel giriş veya üst tribün biletleri, talebe göre değişmekle birlikte genellikle 55 ila 110 avro civarından başlıyor.

Genel giriş veya üst tribün biletleri, talebe göre değişmekle birlikte genellikle civarından başlıyor. Yoğun talep gören/premium bloklar: Merkezî konumdaki iyi koltukların, ağırlama hizmeti sunulan blokların veya son dakika biletlerinin fiyatları, müsaitlik durumuna bağlı olarak çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Elversberg-Freiburg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Elversberg ve Freiburg'un form durumu

Elversberg, son beş resmî maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu süreçteki tek galibiyeti Augsburg karşısında 4-3'lük skorla geldi. Union Berlin ve Bayern Münih'e karşı aldığı yenilgiler ise bu zorlu dönemin başında ve sonunda yer aldı. Gol atabildiğini gösteren Elversberg, rakiplerini durdurmakta zorlandı ve kaybettiği maçlarda çok sayıda gol yedi.

Freiburg'un son beş maçlık performansı ise daha olumlu: Üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet. Son maçında Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi ancak öncesinde Konferans Ligi'nde FK Jablonec'i 3-2, Bundesliga'da da Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Freiburg bu beş maçta 12 gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, hücumu ön planda tutan, savunmada açık verebilse de düzenli olarak gol bulmayı başaran bir takıma işaret ediyor.

Elversberg-Freiburg: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp resmî maçlarda nadiren karşılaştı. Kayıtlardaki en son resmî karşılaşma, Ağustos 2009'da DFB-Pokal'de oynandı ve Freiburg deplasmanda Elversberg'i 2-0 yendi. Temmuz 2022'deki hazırlık maçı ise golsüz sona erdi. Kayıtlarda yalnızca iki karşılaşma bulunduğundan, önceki sonuçlardan anlamlı bir eğilim çıkarmak mümkün değil. Bu Bundesliga maçı, iki kulübün en üst ligdeki ilk karşılaşması olacak.