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Elversberg - Bayern Münih maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Elversberg
Bayern Münih
Bundesliga

Elversberg, Bundesliga'da Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Elversberg, 13 Eylül 2026 Pazar günü Spiesen-Elversberg’deki URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde’de Bayern Münih’i konuk edecek.

Bu karşılaşma, mütevazı SV Elversberg ile Almanya’nın 33 kez şampiyonu Bayern Münih arasında üst düzeyde nadir görülen bir mücadeleyi temsil ediyor. Bayern Münih, Almanya Süper Kupası’nı kazanmak için Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup etmesinin ardından bu maça zirve formda geliyor.

GOAL, Elversberg - Bayern Münih maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Elversberg - Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

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Bundesliga - Hafta 3
Ursapharm-Arena

Elversberg - Bayern Münih Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Elversberg - Bayern Münih Bundesliga maçının URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde’deki biletlerini satın almak için en iyi seçenekleriniz, ev sahibi tribününden yer, deplasman taraftarı bölümü bileti ya da ikincil piyasadaki uygunluk durumuna göre değişir:

  • SV Elversberg Resmi Bilet Mağazası (Ev Sahibi Taraftarları): Elversberg maça ev sahipliği yaptığı için birincil bilet satışları doğrudan resmi SV Elversberg Online Ticketshop üzerinden yapılıyor. Biletler ayrıca resmi telefon hattı üzerinden veya stattaki taraftar mağazasından da satın alınabiliyor.
  • SV Elversberg "Club Sale" (Resmi Yeniden Satış): Normal ev sahibi biletleri hızlı şekilde tükenirse, kombine sahiplerinin koltuklarını yasal olarak nominal değer üzerinden yeniden sattığı resmi SV Elversberg ikincil bilet pazarı "Club Sale"i kontrol edin.
  • FC Bayern Münih Resmi Bilet Takası / Zweitmarkt (Deplasman Taraftarları): Bayern Münih’i destekliyorsanız, deplasman maçlarına ayrılan bilet kontenjanları resmi FC Bayern Ticket Portal üzerinden dağıtılır. Üye başvuruları sezonun başında açılır, ancak elde kalan deplasman biletleri veya yeniden satışlar kulüp üyeleri için Bayern’in resmi "Zweitmarkt" yeniden satış platformunda dönem dönem listelenir.
  • İkincil Piyasa Platformları: Birincil kanallar tamamen tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet sitelerinde bireysel satıcılardan yeniden satış biletleri sıkça listelenir, ancak fiyatlar çoğu zaman nominal değerin üzerine çıkar.

Elversberg - Bayern Münih Bundesliga biletleri ne kadar?

Elversberg - Bayern Münih maçı için bilet fiyatları, resmi kulüp kanalları üzerinden nominal değerle bilet alıp almadığınıza ya da ikincil piyasadan yeniden satış bileti satın almanıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

  • Resmi nominal değerli biletler (birincil satışlar):
    • Ayakta seyir alanı: Yaklaşık £13 ila £22 (€15 ila €25)
    • Oturmalı biletler: Yaklaşık £30 ila £60 (€35 ila €70)
    • Deplasman taraftarı bölümü (FC Bayern kontenjanı): Genellikle £15 ila £45 (€18 ila €50) civarındadır ve FC Bayern üye kontenjanları tarafından sıkı şekilde kontrol edilir.
  • İkincil piyasa ve yeniden satış platformları:
    • URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde sınırlı kapasiteye sahip olduğu ve Bayern Münih yüksek talep gören bir rakip olduğu için StubHub gibi ikincil piyasalardaki fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır.
    • Yeniden satış biletleri genellikle giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık £730 ila £980+ (€850 ila €1.150+) seviyesinden başlar; premium ve uzun kenar tribün koltukları ise çoğu zaman bunun çok daha üzerinde listelenir.

Elversberg - Bayern Münih Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Elversberg - Bayern Münih form durumu

Elversberg, son beş maçının dördünü kazanarak güçlü bir yakın dönem performansıyla geliyor. Son sonuçları, 22 Ağustos’taki DFB-Pokal maçında MSV Duisburg karşısında alınan 1-3’lük galibiyetti. Ayrıca sezon öncesinde Lorient’i 4-1, Strasbourg’u ise 5-2 mağlup ettiler; puan kaybettikleri tek maç Mallorca ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma oldu. Elversberg bu beş maçta 11 gol attı ve sekiz gol yedi.

Bayern Münih son beş maçında beşte beş yaptı. En son galibiyet, 22 Ağustos’ta Borussia Dortmund karşısında alınan 2-1’lik Süper Kupa zaferiydi. Ayrıca sezon öncesi hazırlık sürecinde RB Leipzig’i 3-1, FC Heidenheim’ı ise 4-2 yendiler. Bayern bu beş maçta 12 gol attı ve beş gol yedi; gol yemeden tamamlanan maçları olmasa da her karşılaşmada azami puanı aldı.

ELV

ELV - Form

MLL
B1-1
FCL
K4-1
DUI
K1-3
B04
K3-2
BMG
K3-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
FCB

FCB - Form

BVB
K1-2
VFB
K5-1
OSN
K1-4
S04
B0-0
BOD
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Elversberg - Bayern Münih: Son maçlardaki ikili rekabet

Elversberg ile Bayern Münih arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin herhangi bir ikili rekabet verisi mevcut değil. Bu fikstür, iki kulüp arasında bu seviyede nadir görülen ya da ilk kez oynanacak bir karşılaşmayı temsil ediyor olabilir ve veri kullanıma sunulduğunda daha fazla tarihsel bağlam eklenecektir.

Elversberg - Bayern Münih puan durumu

Bundesliga’da Elversberg şu anda yedinci sırada yer alırken Bayern Münih ise sezonun erken bölümünde üçüncü sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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