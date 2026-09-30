Elversberg, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Spiesen-Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

FC Augsburg da sağlam bir erken dönem ivmesiyle geliyor; bunun öne çıkan örneği ise 2. haftada Eintracht Frankfurt karşısında deplasmanda alınan etkileyici 4-1'lik galibiyet. Tarihsel olarak bakıldığında FC Augsburg, iki kulüp arasındaki geçmiş resmi karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

Bırakın GOAL, Elversberg ile Augsburg arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere size sunsun.

Elversberg - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Elversberg - Augsburg maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Spiesen-Elversberg'deki Ursapharm-Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Elversberg - Augsburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

SV Elversberg ile FC Augsburg arasındaki Bundesliga maçı için bilet satın almak adına birkaç resmî ve ikincil piyasa seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmî kulüp kanalları (birincil piyasa)

SV Elversberg resmî bilet mağazası: SV Elversberg maça URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde'de ev sahipliği yaptığı için biletler ilk olarak SV Elversberg'in resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satışa sunulur.

Kulüp üyelerine ön satış: SV Elversberg kulüp üyeleri, genel satış başlamadan önce genellikle bilet satın alma konusunda özel önceliğe sahip olur.

Genel satış: Kulüp ön satışının ardından kalan biletler, kulübün çevrim içi mağazası veya resmî yerel gişe noktaları aracılığıyla genel kamuya açık satışa çıkar.

Deplasman tribünü: FC Augsburg'u destekliyorsanız, deplasman biletleri kulüp üyeleri ve taraftar grupları için doğrudan FC Augsburg'un resmî bilet portalı üzerinden tahsis edilir.

2. İkincil bilet platformları (yeniden satış piyasası)

Resmî kontenjan tükenirse, ikincil bilet platformları StubHub üzerinde bireysel satıcıların yeniden satışa çıkardığı biletler listelenir.

Elversberg - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

SV Elversberg - FC Augsburg maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan resmî birincil kanallardan mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

1.Resmî bilet fiyatları (birincil piyasa - SV Elversberg)

URSAPHARM-Arena'daki iç saha maçlarında, resmî liste fiyatındaki biletler genellikle şu aralıkta olur:

Ayakta izleme alanı (Stehplatz): 16,00 € - 18,00 €

Oturmalı kategori 3: 35,00 € (tam) / 31,00 € (indirimli)

Oturmalı kategori 2: 41,00 € (tam) / 37,00 € (indirimli)

Oturmalı kategori 1: 47,00 € (tam) / 43,00 € (indirimli)

2. İkincil piyasa bilet fiyatları

Stadyum kapasitesi sınırlı olduğu için StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki yüksek talep, arz, koltuk kalitesi ve maça olan ilgiye göre dalgalanır:

Başlangıç yeniden satış fiyatı: Koltuk konumu ve satıcı kâr marjına bağlı olarak yaklaşık 165,00 € - 185,00 € .

Elversberg - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Elversberg - Augsburg form durumu

Elversberg, son beş resmî ve hazırlık maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini ise son karşılaşmasında, 13 Eylül'de Bayern Münih'e karşı Bundesliga'da 2-1 aldı. Bundan önce ligde Borussia Mönchengladbach'ı 4-3, Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti ve DFB-Pokal'da da MSV Duisburg deplasmanında 3-1 kazandı. Bu beş maçta Elversberg 12 gol atarken sekiz gol yedi; bu da bol pozisyon üreten ve kolay gol yiyen bir takıma işaret ediyor.

Augsburg bu maça tüm kulvarlarda beş maçta aldığı dört galibiyetle çıkıyor; tek olumsuz sonuç ise Leeds United'a karşı hazırlık maçında alınan 4-0'lık yenilgi oldu. Son sonuçları Bayer Leverkusen ile Bundesliga'da alınan 2-2'lik beraberlikti, ancak öncesinde üst üste üç galibiyet elde etmişlerdi; bunlar arasında Eintracht Frankfurt deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyet ve Schalke karşısında sahalarında elde edilen 3-0'lık zafer de vardı. Augsburg bu beş maçta 11 gol attı ve altı gol yedi.

Elversberg - Augsburg: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 7 Ağustos 2015'te DFB-Pokal'da oynandı ve Augsburg, Elversberg deplasmanında 3-1 kazandı. Kayıtlardaki diğer dört karşılaşmanın tamamı ise 2004 ile 2006 arasındaki Regionalliga dönemine ait; bu maçlarda iki beraberlik ve Augsburg adına iki galibiyet çıktı. Listelenen toplam beş maçın tamamında Augsburg, Elversberg'e yenilmedi.