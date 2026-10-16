Elche, 1 Kasım 2026 Pazar günü Valencia'yı Elche'deki Martinez Valero'da ağırlayacak.

Bu bölgesel rekabette geçmiş sonuçlara bakıldığında Valencia üstün durumda: İki takım arasındaki maçlarda Valencia yedi, Elche ise üç galibiyet aldı. 11 Nisan 2026'da LaLiga'da oynadıkları son maçta Elche, Lucas Cepeda'nın ikinci yarıda attığı belirleyici golle Estadio Manuel Martínez Valero'da 1-0 kazandı.

Elche-Valencia maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

LaLiga'daki Elche-Valencia maçı ne zaman başlayacak?

Elche-Valencia maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Elche'deki Martinez Valero'da başlayacak.

La Liga - Hafta 11 1 Kas 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

LaLiga'daki Elche-Valencia maçı için bilet nasıl alınır?

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak Elche-Valencia LaLiga maçı için bilet satın alabileceğiniz başlıca seçenekler, biletlerin bulunabilirliğine göre şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Elche CF'nin resmî bilet satış portalını doğrudan kontrol edebilirsiniz. Biletleri nominal fiyatından satın almanın en güvenli yolu budur. Ancak genel satışta bilet bulunup bulunmayacağı, kulüp üyelerinin talebine ve kombine sahiplerinden satışa sunulan biletlere bağlıdır.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

LaLiga'daki Elche-Valencia maçının biletleri ne kadar?

Elche-Valencia LaLiga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el bilet piyasasından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Estadio Manuel Martínez Valero'daki bölümün yüksekliğine ve merkezî konumuna bağlı olarak fiyatlar genellikle 30-90 € arasında değişiyor.

Deplasman tribünü biletleri: Fiyatlar genellikle 30-60 € arasında değişiyor. Ancak bilet sayısı sınırlı ve çoğu zaman konuk kulüp üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Ayrıcalıklı hizmetler sunan üst düzey paketlerin fiyatları 150 € ile 300 € ve üzerine çıkabiliyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Başlangıç / en düşük fiyatlar: Üst tribün veya kale arkası görüşüne sahip koltukların ilan fiyatları genellikle 55-65 € civarından başlıyor.

1. kategori ve iyi konumdaki koltuklar: Saha kenarında veya alt tribünlerde daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları genellikle 140 € ile 200 € ve üzeri arasında değişiyor.

Ortalama piyasa fiyatı: İlan fiyatları, genel talebe ve biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak ortalama 320-350 € civarında.

LaLiga'daki Elche-Valencia maçı: Bilmeniz gereken her şey

Elche ve Valencia'nın form durumu

Elche, son beş LaLiga maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet kaydetti. Son maçında 18 Eylül'de Espanyol'a 3-1 yenildi. Ayın başlarında ise Real Madrid'e 3-2 mağlup oldu. Athletic Bilbao ile aldığı 1-1'lik beraberlik, bu maçın öncesindeki ve sonrasındaki toplam üç iç saha ve deplasman karşılaşmasından çıkardığı tek puan oldu. Elche, bu beş maçta dokuz gol atıp 11 gol yedi.

Valencia'nın form tablosu da aynı ölçüde kötü. Son beş maçında yalnızca bir kez kazandı; diğer dört maçı kaybetti ve hiç berabere kalmadı. Son maçında 20 Eylül'de Real Sociedad'a 3-2 yenildi. Bir önceki hafta ise Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etmişti. 6 Eylül'de Barcelona karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi, şu ana kadar sezonuna damga vuran sonuç olmayı sürdürüyor. Valencia, bu beş maçta dört gol atıp 12 gol yedi.

Elche-Valencia: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 11 Nisan 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Elche, Estadio Martinez Valero'da 1-0 kazandı. Bundan önce, 10 Ocak 2026'da Valencia'da oynadıkları maç 1-1 sona ermişti. Son beş karşılaşmada Elche'nin iki galibiyetine karşılık Valencia bir galibiyet aldı; iki maç da berabere bitti.