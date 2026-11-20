Elche, 13 Aralık 2026 Pazar günü Sevilla'yı Elche'deki Estadio Martínez Valero'da ağırlayacak.

Sevilla, 2015'te ve Ocak 2023'te aldığı rahat 3-0'lık galibiyetlerin de gösterdiği gibi, geçmişte bu eşleşmeye genel olarak üstünlük kurdu. Ancak son karşılaşmalar çok daha dengeli geçti. Nitekim iki takımın ligdeki son üç mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. Bunlar arasında 2025–26 sezonunda art arda oynanan ve 2-2 biten iki çekişmeli maç da bulunuyor.

Elche-Sevilla maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Elche-Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche-Sevilla maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martínez Valero'da oynanacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Estadio Martinez Valero

Elche-Sevilla LaLiga maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Elche-Sevilla LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Elche CF resmî sitesi (Club Oficial): Estadio Manuel Martínez Valero'daki iç saha maçları için en güvenli yol, biletleri doğrudan Elche'nin resmî bilet satış portalından almak. Biletler genellikle maç gününden bir veya iki hafta önce, önce kulüp üyelerine (socios), ardından genel satışa sunulur.

Estadio Manuel Martínez Valero'daki iç saha maçları için en güvenli yol, biletleri doğrudan Elche'nin resmî bilet satış portalından almak. Biletler genellikle maç gününden bir veya iki hafta önce, önce kulüp üyelerine (socios), ardından genel satışa sunulur. Sevilla FC resmî sitesi: Sevilla'daki Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak bir maça gitmeyi planlıyorsanız veya Sevilla'nın Elche'ye konuk olduğu maçta deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde oturmak istiyorsanız, kulübün resmî kanallarından bilet almak geçerli bir bilet edinmenizi ve deplasman taraftarı kontenjanı kurallarına uymanızı sağlar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel satış biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Elche-Sevilla LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Elche-Sevilla LaLiga maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel satış biletleri: Fiyatlar genellikle 30 € ile 120 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Üst kat ve kale arkası: Fiyatlar genellikle 30 € ile 50 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Uzun kenar ve saha kenarı alt kat: Fiyatlar genellikle 70 € ile 120 € üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 40 € ile 75 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Üst kat veya kale arkası: Fiyatlar genellikle 75 € ile 150 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Premium ve yoğun talep gören koltuklar: Fiyatlar sık sık 150 € ile 350 € üzeri seviyelerine çıkar.

Elche-Sevilla LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Elche ve Sevilla'nın form durumu

Elche, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Real Betis'e LaLiga'da 2-0 yenildi; 1 Kasım'da ise ligde Valencia'ya 1-0 kaybetti. Kral Kupası'nda UD Pinatar karşısında alınan galibiyet ve Rayo Vallecano deplasmanındaki 3-0'lık galibiyet kısa süreli bir rahatlama sağladı, ancak ligdeki formu açıkça endişe veriyor. Elche bu beş maçta dört gol atıp üç gol yedi.

Sevilla, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak 6 Kasım'da Deportivo Alavés ile golsüz berabere kaldı. Bundan önceki LaLiga maçında ise Getafe'ye 3-1 yenildi. Garcia'nın takımı bu süreçte Osasuna'yı 2-0 mağlup etti ve Sporting Hortaleza ile oynadığı Kral Kupası maçını kazandı. Ancak bu dönemin başlarında Real Madrid karşısında alınan 4-1'lik yenilgi, savunmadaki sorunların sürdüğünü gösteriyor. Sevilla bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Elche-Sevilla: Son karşılaşmalar

İki takım en son 19 Ocak 2026'da LaLiga'da karşılaştı. Estadio Martínez Valero'daki mücadele 2-2 sona erdi. Ondan önce, Eylül 2025'te Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanan maç da 2-2 bitti. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Sevilla'nın iki galibiyetine karşılık Elche'nin galibiyeti bulunmuyor; ancak bu beş maçın üçü beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Sevilla on, Elche ise yedi gol attı.