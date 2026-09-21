Elche, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da Real Sociedad'ı konuk edecek.

İki takımın Şubat 2026'daki son lig karşılaşmasında Real Sociedad, Anoeta Stadyumu'nda Elche'yi 3-1 mağlup etmişti. Sezonun başında her iki kulüp de kritik puanlar ararken, Real Sociedad Elche karşısındaki baskın ikili rekabet üstünlüğünü korumayı hedefleyecek.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Elche - Real Sociedad maçına bilet bulmayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Elche - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche - Real Sociedad maçı Elche'deki Estadio Martinez Valero'da oynanacak. Resmi başlangıç saati bilgileri yerel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

La Liga - Hafta 4 7 Eyl 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

Getafe - Celta Vigo maçının biletlerini Estadio Coliseum için kulübün resmi bilet satış kanalları veya doğrulanmış bilet toplama platformları üzerinden temin edebilirsiniz.

Resmi biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkar.

Resmi Getafe CF Gişesi

Tercih ettiğiniz tribünü seçin (örneğin Fondo Norte , Fondo Sur veya Tribuna ) ve ardından ödeme işlemini tamamlayarak dijital ya da mobil giriş biletlerinizi alın.

İkincil Bilet Platformları ve Satıcılar:

StubHub gibi platformlar, resmi genel satıştan önce yeniden satış envanterini listeler. Satın alma öncesinde bölüm konumlarını karşılaştırın ve FanProtect ya da %100 para iade garantisi olup olmadığını kontrol edin.

Stadyumda (Maç Günü):

Estadio Coliseum'daki bilet gişeleri ( taquillas ) çoğu zaman maç gününde kalan tek maçlık biletleri satar, ancak popüler oturma kategorilerinde müsaitlik sınırlı olabilir.



Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

Getafe - Celta Vigo maçı için bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulüp gişesi üzerinden mi yoksa ikincil bilet toplayıcıları aracılığıyla mı yaptığınıza bağlı olarak değişir.

Kategoriye göre fiyat dağılımı

Resmi Genel Satış Biletleri (Getafe CF Gişesi):

Kale Arkası ( Fondo Norte & Fondo Sur ): £25 - £43 (€30 - €50) Yan Tribünler ( Lateral / Tribuna Este ): £43 - £68 (€50 - €80) Ana Tribün ( Tribuna Oeste ): £68 - £103 (€80 - €120)

İkincil Pazar ve Toplayıcılar:

StubHub gibi platformlarda yeniden satış başlangıç fiyatları £50 ile £155+ (€60 ile €180+) arasında değişirken, premium koltuklar ortalama olarak £210+ seviyesine çıkıyor.



Elche - Real Sociedad LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Elche - Real Sociedad form durumu

Elche bu maça son dört karşılaşmasında galibiyet alamadan geliyor; son beş maçlık süreçte bir galibiyet ve dört beraberlik aldı. Tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Kaizer Chiefs'e karşı elde eden ekip, LaLiga'daki açılış maçında ise Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Lig açılışından önce de Cordoba ile 2-2 ve Al-Ain ile 2-2 sonuçları da dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçında berabere kaldı. Elche bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

Real Sociedad'nın son dönemdeki karnesi pek iç açıcı değil. Son beş maçının sadece birini kazanan ekip, sezon öncesinde Aston Villa'yı 4-2 mağlup ettikten sonra son dört karşılaşmasını kaybetti. Bu seri, FC Koeln'e karşı art arda alınan yenilgileri ve sezon başlamadan önceki son maçta Chelsea'ye karşı alınan 3-1'lik mağlubiyeti içeriyordu. Matarazzo'nun takımı bu beş maçta sekiz gol attı ancak kalesinde 10 gol gördü.

Elche - Real Sociedad: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Real Sociedad, Anoeta'daki LaLiga maçında Elche'yi 3-1 mağlup etti. Bundan önce takımlar, Elche'nin Kasım 2025'te Real Sociedad'ı ağırladığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Son beş LaLiga buluşmasında Real Sociedad, Elche'nin galibiyeti bulunmazken üç galibiyet ve iki beraberlikle üstün durumda. Real Sociedad bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Elche - Real Sociedad puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Elche sekizinci sırada yer alırken Real Sociedad 16. basamakta bulunuyor.