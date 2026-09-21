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Elche - Real Sociedad biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Elche
Real Sociedad
La Liga

Elche, La Liga'da Real Sociedad ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Elche, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da Real Sociedad'ı konuk edecek.

İki takımın Şubat 2026'daki son lig karşılaşmasında Real Sociedad, Anoeta Stadyumu'nda Elche'yi 3-1 mağlup etmişti. Sezonun başında her iki kulüp de kritik puanlar ararken, Real Sociedad Elche karşısındaki baskın ikili rekabet üstünlüğünü korumayı hedefleyecek.  

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Elche - Real Sociedad maçına bilet bulmayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Elche - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche - Real Sociedad maçı Elche'deki Estadio Martinez Valero'da oynanacak. Resmi başlangıç saati bilgileri yerel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

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La Liga - Hafta 4
Estadio Martinez Valero

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

Getafe - Celta Vigo maçının biletlerini Estadio Coliseum için kulübün resmi bilet satış kanalları veya doğrulanmış bilet toplama platformları üzerinden temin edebilirsiniz.

  • Resmi biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkar.
  • Resmi Getafe CF Gişesi
    • Tercih ettiğiniz tribünü seçin (örneğin Fondo Norte, Fondo Sur veya Tribuna) ve ardından ödeme işlemini tamamlayarak dijital ya da mobil giriş biletlerinizi alın.
  • İkincil Bilet Platformları ve Satıcılar:
    • StubHub gibi platformlar, resmi genel satıştan önce yeniden satış envanterini listeler.
    • Satın alma öncesinde bölüm konumlarını karşılaştırın ve FanProtect ya da %100 para iade garantisi olup olmadığını kontrol edin.
  • Stadyumda (Maç Günü):
    • Estadio Coliseum'daki bilet gişeleri (taquillas) çoğu zaman maç gününde kalan tek maçlık biletleri satar, ancak popüler oturma kategorilerinde müsaitlik sınırlı olabilir.

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

Getafe - Celta Vigo maçı için bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulüp gişesi üzerinden mi yoksa ikincil bilet toplayıcıları aracılığıyla mı yaptığınıza bağlı olarak değişir.

Kategoriye göre fiyat dağılımı

  • Resmi Genel Satış Biletleri (Getafe CF Gişesi):
    • Kale Arkası (Fondo Norte & Fondo Sur):£25 - £43 (€30 - €50)
    • Yan Tribünler (Lateral / Tribuna Este):£43 - £68 (€50 - €80)
    • Ana Tribün (Tribuna Oeste):£68 - £103 (€80 - €120)
  • İkincil Pazar ve Toplayıcılar:
    • StubHub gibi platformlarda yeniden satış başlangıç fiyatları £50 ile £155+ (€60 ile €180+) arasında değişirken, premium koltuklar ortalama olarak £210+ seviyesine çıkıyor.

Elche - Real Sociedad LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Elche - Real Sociedad form durumu

Elche bu maça son dört karşılaşmasında galibiyet alamadan geliyor; son beş maçlık süreçte bir galibiyet ve dört beraberlik aldı. Tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Kaizer Chiefs'e karşı elde eden ekip, LaLiga'daki açılış maçında ise Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Lig açılışından önce de Cordoba ile 2-2 ve Al-Ain ile 2-2 sonuçları da dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçında berabere kaldı. Elche bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

Real Sociedad'nın son dönemdeki karnesi pek iç açıcı değil. Son beş maçının sadece birini kazanan ekip, sezon öncesinde Aston Villa'yı 4-2 mağlup ettikten sonra son dört karşılaşmasını kaybetti. Bu seri, FC Koeln'e karşı art arda alınan yenilgileri ve sezon başlamadan önceki son maçta Chelsea'ye karşı alınan 3-1'lik mağlubiyeti içeriyordu. Matarazzo'nun takımı bu beş maçta sekiz gol attı ancak kalesinde 10 gol gördü.

ELC

ELC - Form

ALA
B2-2
COR
B2-2
COR
B1-1
BAR
K0-5
SAN
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RSO

RSO - Form

CHE
K3-1
BET
K1-0
RMA
K4-1
ESP
K2-1
CEL
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Elche - Real Sociedad: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Real Sociedad, Anoeta'daki LaLiga maçında Elche'yi 3-1 mağlup etti. Bundan önce takımlar, Elche'nin Kasım 2025'te Real Sociedad'ı ağırladığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Son beş LaLiga buluşmasında Real Sociedad, Elche'nin galibiyeti bulunmazken üç galibiyet ve iki beraberlikle üstün durumda. Real Sociedad bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Kafa Kafaya

ElcheÇizimReal Sociedad
0
1
4
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Elche - Real Sociedad puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Elche sekizinci sırada yer alırken Real Sociedad 16. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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