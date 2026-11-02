Elche, 8 Kasım 2026 Pazar günü Real Betis'i Elche'deki Estadio Martinez Valero'da ağırlayacak.

İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son beş maçta Betis, dört galibiyet ve bir beraberlikle belirgin bir üstünlük kurdu. Son resmî karşılaşmaları 12 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Real Betis evinde zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazandı.

Elche-Real Betis maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Elche-Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche-Real Betis maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 8 Kas 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Elche-Real Betis LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Maçın Elche'nin ya da Real Betis'in sahasında oynanmasına bağlı olarak, bir Elche-Real Betis LaLiga karşılaşması için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Elche CF (Estadio Martínez Valero): Biletler doğrudan Elche CF Bilet Platformu üzerinden satın alınabilir. Biletler genellikle genel satışa çıkmadan önce kulüp üyelerine sunulur.

Biletler doğrudan Elche CF Bilet Platformu üzerinden satın alınabilir. Biletler genellikle genel satışa çıkmadan önce kulüp üyelerine sunulur. Real Betis (Estadio de La Cartuja): İç saha maçlarının biletleri Real Betis'in resmî internet sitesinden alınabilir.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Elche-Real Betis LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Kulüplerin resmî satış kanalları ve ikinci el bilet piyasasındaki Elche-Real Betis LaLiga bileti fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş (kale arkaları / Fondos): Ev sahibi kulübe ve tribün katına bağlı olarak 20 € ile 90 € arasında.

Ev sahibi kulübe ve tribün katına bağlı olarak 20 € ile 90 € arasında. Standart genel giriş (yan tribünler / Lateral): Orta kattaki standart oturma blokları için 35 € ile 130 € arasında.

Orta kattaki standart oturma blokları için 35 € ile 130 € arasında. Ana tribün / üst kategoriler (Preferencia): Kulüp platformlarından doğrudan alınan, merkezi görüş açısına sahip koltuklar için 70 € ile 200 € arasında.

Kulüp platformlarından doğrudan alınan, merkezi görüş açısına sahip koltuklar için 70 € ile 200 € arasında. VIP ve ağırlama paketleri: Üst düzey ağırlama locaları ve maç günü yiyecek-içecek hizmetleri için 200 € ile 650 € ve üzeri.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları biletleri piyasa talebine göre satışa sunar:

Alt kat / üst tribün ikinci el koltukları: Kombine sahiplerinin satışa çıkardığı standart veya kısıtlı görüş açısına sahip biletler için 25 € ile 45 € arasında.

Kombine sahiplerinin satışa çıkardığı standart veya kısıtlı görüş açısına sahip biletler için arasında. Ortalama maç bileti piyasa fiyatları: Mevcut piyasa talebine ve takımların ligdeki konumuna bağlı olarak orta kattaki rağbet gören koltuklar için 130 € ile 320 € arasında.

Mevcut piyasa talebine ve takımların ligdeki konumuna bağlı olarak orta kattaki rağbet gören koltuklar için arasında. Üst kategori ve yüksek talep gören ikinci el koltuklar: 350 € ile 450 € ve üzeri; ilk satıştaki biletler tükendiğinde uzun kenarda merkezi görüş açısına sahip koltuklar veya büyük maçlar için.

Elche-Real Betis LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Elche ve Real Betis'in form durumu

Elche istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı; son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Son maçında Espanyol'a 3-1 kaybetti. Bu süreçte Real Madrid'e ve Real Sociedad'a da 3-2 mağlup oldu. Athletic Bilbao karşısındaki beraberlik biraz olsun nefes aldırdı ancak Elche kolay gol yedi ve yalnızca bir kez kazandı: Racing Santander'i 3-2 mağlup etti.

Real Betis formda bir dönem geçiriyor; tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında LaLiga'da Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Öncesinde ise Getafe'yi 1-0 yendi, Villarreal deplasmanında 2-1 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 3-2 mağlup etti ve Real Madrid karşısında 1-0'lık galibiyet aldı. Betis bu beş maçta altı gol attı ve üç gol yedi.

Elche-Real Betis: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 12 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Real Betis evinde Elche'yi 2-1 yendi. İki takım arasındaki son beş karşılaşmaya bakıldığında Betis üstün taraf oldu: Üç galibiyet aldı, bir kez berabere kaldı ve hiç kaybetmedi. Elche'nin bu süreçteki en iyi sonucu, Ağustos 2025'te kendi sahasında aldığı 1-1'lik beraberlikti.