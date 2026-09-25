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Elche - Celta Vigo maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Elche
Celta Vigo
La Liga

Elche, LaLiga'da Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Elche, 11 Ekim 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da Celta Vigo'yu konuk edecek.

Bu iki takım arasındaki maçlar tarihsel olarak çekişmeli ve savunma ağırlıklı geçiyor; LaLiga karşılaşmalarında maç başına ortalama yaklaşık 2,1 gol çıkıyor. Tarafların 3 Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Celta Vigo, Hugo Álvarez, Iago Aspas ve Borja Iglesias'ın golleriyle Estadio de Balaídos'ta 3-1'lik net bir galibiyet aldı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Elche - Celta Vigo maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Elche - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche - Celta Vigo maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 8
Estadio Martinez Valero

Elche - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak Elche - Celta Vigo maçı için bilet satın almak adına şu temel adımları izleyin:

  1. Resmi Elche CF bilet satış sitesi
    Doğrudan birincil biletleri satın almak için Elche CF'nin resmi portalını ziyaret edin. Maç biletleri genellikle, kesin LaLiga programı netleştikten sonra, karşılaşma tarihinden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkar.
  2. Stadyum gişesi (Taquillas)
    Biletler internette tükenmezse, maç gününe yaklaşan günlerde veya maç günü Elche'deki Estadio Manuel Martínez Valero gişesinden şahsen doğrudan satın alabilirsiniz.

Elche - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak Elche CF ile RC Celta de Vigo arasındaki LaLiga maçında bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösteriyor:

1. Resmi birincil kulüp biletleri

Doğrudan Elche CF'nin resmi gişesi veya birincil bilet satış kanalları üzerinden satın alındığında, standart maç günü fiyatları genellikle şu aralıklarda oluyor:

  • Kale arkası / üst tribünler (Fondo Norte / Fondo Sur): 15 € - 30 €
  • Yan tribünler / tercih edilen koltuklar (Preferencia): 30 € - 50 €
  • Ana tribün / VIP koltuklar (Tribuna Central): 50 € - 80 €+

Elche - Celta Vigo LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Elche - Celta Vigo form durumu

Elche, son beş maçında galibiyet alamadı; üç yenilgi ve iki beraberlik aldı. Son maçında Real Sociedad'a 2-3 kaybetti, Racing Santander'e de 3-2 mağlup oldu. Bu serideki en ağır sonuç ise Barcelona karşısında alınan 0-5'lik yenilgiydi. Elche, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Celta Vigo da son beş maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik alırken üç yenilgi yaşadı. Son maçı Getafe karşısında 1-1 sona erdi, Real Sociedad ile de 0-0 berabere kaldı. Celta, bu süreçte Athletic Bilbao'ya 0-2 kaybetti. Son beş maçında iki gol atıp beş gol yedi.

ELC

ELC - Form

SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
B1-1
RMA
K2-3
ESP
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
CEL

CEL - Form

RSO
B0-0
GET
B1-1
MAL
B1-1
OMO
K1-0
SAN
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Elche - Celta Vigo: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Celta Vigo'nun Mayıs 2026'da sahasında 3-1 kazandığı maç oldu. Ondan önce ise Elche, Eylül 2025'te Estadio Martinez Valero'da 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, bir maç beraberlikle sonuçlanırken Celta, Elche'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda.

Kafa Kafaya

ElcheÇizimCelta Vigo
1
0
4
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
3Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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