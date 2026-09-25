Elche, 11 Ekim 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da Celta Vigo'yu konuk edecek.

Bu iki takım arasındaki maçlar tarihsel olarak çekişmeli ve savunma ağırlıklı geçiyor; LaLiga karşılaşmalarında maç başına ortalama yaklaşık 2,1 gol çıkıyor. Tarafların 3 Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Celta Vigo, Hugo Álvarez, Iago Aspas ve Borja Iglesias'ın golleriyle Estadio de Balaídos'ta 3-1'lik net bir galibiyet aldı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Elche - Celta Vigo maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Elche - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche - Celta Vigo maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da başlayacak.

La Liga - Hafta 8 11 Eki 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Elche - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak Elche - Celta Vigo maçı için bilet satın almak adına şu temel adımları izleyin:

Resmi Elche CF bilet satış sitesi

Doğrudan birincil biletleri satın almak için Elche CF'nin resmi portalını ziyaret edin. Maç biletleri genellikle, kesin LaLiga programı netleştikten sonra, karşılaşma tarihinden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkar. Stadyum gişesi (Taquillas)

Biletler internette tükenmezse, maç gününe yaklaşan günlerde veya maç günü Elche'deki Estadio Manuel Martínez Valero gişesinden şahsen doğrudan satın alabilirsiniz.

Elche - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak Elche CF ile RC Celta de Vigo arasındaki LaLiga maçında bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösteriyor:

1. Resmi birincil kulüp biletleri

Doğrudan Elche CF'nin resmi gişesi veya birincil bilet satış kanalları üzerinden satın alındığında, standart maç günü fiyatları genellikle şu aralıklarda oluyor:

Kale arkası / üst tribünler (Fondo Norte / Fondo Sur): 15 € - 30 €

Yan tribünler / tercih edilen koltuklar (Preferencia): 30 € - 50 €

Ana tribün / VIP koltuklar (Tribuna Central): 50 € - 80 €+

Elche - Celta Vigo LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Elche - Celta Vigo form durumu

Elche, son beş maçında galibiyet alamadı; üç yenilgi ve iki beraberlik aldı. Son maçında Real Sociedad'a 2-3 kaybetti, Racing Santander'e de 3-2 mağlup oldu. Bu serideki en ağır sonuç ise Barcelona karşısında alınan 0-5'lik yenilgiydi. Elche, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Celta Vigo da son beş maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik alırken üç yenilgi yaşadı. Son maçı Getafe karşısında 1-1 sona erdi, Real Sociedad ile de 0-0 berabere kaldı. Celta, bu süreçte Athletic Bilbao'ya 0-2 kaybetti. Son beş maçında iki gol atıp beş gol yedi.

Elche - Celta Vigo: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Celta Vigo'nun Mayıs 2026'da sahasında 3-1 kazandığı maç oldu. Ondan önce ise Elche, Eylül 2025'te Estadio Martinez Valero'da 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, bir maç beraberlikle sonuçlanırken Celta, Elche'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda.