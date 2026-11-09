Elche-Atletico Madrid maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Elche, 29 Kasım 2026 Pazar günü Atletico Madrid'i Elche'deki Estadio Martinez Valero'da ağırlayacak.

Elche, iki takımın Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Atlético'yu Estadio Manuel Martínez Valero'da 3-2 yenerek sürpriz bir galibiyet aldı. İki takım, 2025-26 LaLiga sezonunun daha önceki karşılaşmasında ise çekişmeli bir mücadele sonunda 1-1 berabere kalmıştı.

Elche-Atletico Madrid maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Elche-Atletico Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Elche-Atletico Madrid maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Elche'deki Estadio Martinez Valero'da başlayacak.

La Liga - Hafta 14 28 Kas 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Elche-Atletico Madrid LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Elche-Atletico Madrid LaLiga maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Estadio Martínez Valero'nun ev sahibi tribünlerindeki koltuklar için biletleri doğrudan Elche CF'nin resmî internet sitesinden veya bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Deplasman tribününde yer arıyorsanız Atlético Madrid'in resmî bilet satış kanalını kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Elche-Atletico Madrid LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Elche-Atletico Madrid LaLiga maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / Kale arkası tribünleri (Gradas de Fondo / Gol): Fiyatlar genellikle 30 € ile 60 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Yan tribünler (Grada Lateral): Fiyatlar genellikle 50 € ile 90 € arasında.

Fiyatlar genellikle arasında. Ana tribün / Tribuna: Fiyatlar genellikle 80 € ile 150 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 200 € ile 350 € ve üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst kat / Köşe bölümleri (ör. Anillo Fondo Sur / Norte): Fiyatlar yaklaşık 115 € ile 145 € arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Saha kenarı / Preferencia koltukları: Fiyatlar genellikle 250 € ile 320 € arasında.

Fiyatlar genellikle arasında. Ana tribündeki özel koltuklar ve Curva koltukları: Fiyatlar çoğunlukla 400 € ile 850 € ve üzeri arasında değişiyor.

Elche-Atletico Madrid LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Elche ve Atletico Madrid'in form durumu

Elche, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 24 Ekim'de Rayo Vallecano'yu 3-0 yendi; bu süreçte Espanyol'u da 3-1 mağlup etti. Ancak Villarreal ve Celta Vigo beraberlikleri ile Real Madrid karşısındaki 3-2'lik yenilgi, takımın istikrar yakalamakta zorlandığını gösteriyor. Elche bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

Atletico Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında 24 Ekim'de Deportivo de A Coruna'yı LaLiga'da 1-0 yendi; Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Bu süreçte puan kaybettiği tek karşılaşma, VfB Stuttgart deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikti. Atletico bu beş maçta beş gol atıp iki gol yedi ve İspanya'nın en az gol yiyen takımlarından biri olmayı sürdürdü.

Elche-Atletico Madrid: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 22 Nisan 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Elche, Estadio Martinez Valero'da 3-2 kazandı. Kayda geçen son beş karşılaşmada taraflar birbirine yakın bir performans sergiledi: Elche iki, Atletico iki galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Atletico'nun bu dönemdeki en farklı galibiyeti, Ocak 2025'te Elche deplasmanında Copa del Rey'de aldığı 4-0'lık sonuçtu.