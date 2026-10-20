Dünya çapında bu kadar büyük bir ilgi gören veya böylesine köklü bir tarihe sahip olan spor etkinliği sayısı azdır. El Clásico da bunlardan biridir. İspanya futbolunun iki devi Real Madrid ile FC Barcelona arasında oynanan bu karşılaşma, sahadaki doksan dakikanın ötesine geçer; farklı futbol anlayışlarının, bölgesel kimliklerin ve kültürel güçlerin karşı karşıya geldiği bir mücadeleye dönüşür.

260'tan fazla resmî maçın ardından iki kulüp arasındaki rekabetin tarihsel bilançosu şaşırtıcı biçimde eşit: Her iki takımın da 106 galibiyeti var. İster Madrid'deki Santiago Bernabéu'nun kapalı çatısı altında ister Katalonya'daki Spotify Camp Nou'da oynansın, El Clásico'ya bilet bulmak dünya sporunda birçok kişinin hayatında en az bir kez yaşamak istediği deneyimlerden biridir.

Bir sonraki El Clásico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk El Clásico'sunun ekim ayında, 10. haftada oynanacağı kesinleşti. İkinci karşılaşma ise mayıs ayında Bernabéu'da yapılacak.

Madrid derbisinin de bu sezon oynanacağı iki tarih kesinleşti: Atletico Madrid, 20 Eylül'de 7. hafta maçında Real Madrid'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Rövanş ise 4 Nisan 2027'de 30. hafta kapsamında Bernabéu'da oynanacak.

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El Clásico bileti nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolunda biletlere en fazla talep gösterilen tek karşılaşma olduğundan, biletler ikincil piyasalara çıkmadan önce kulüplerin resmî kanallarında katı bir öncelik sırasına göre satışa sunulur:

Resmî kulüp üyelerine satış: Her iki kulüp de resmî üyelerine öncelik tanır: Real Madrid'de Socios, FC Barcelona'da ise Socios ve Culés Premium üyeleri. Üyelere özel satış, maçın başlamasından yaklaşık 7 ila 10 gün önce açılır; genel satışa çok az sayıda bilet kalır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bu biletler genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil bilet piyasaları: Yurt dışından gelen veya resmî satışta bilet bulamayan taraftarlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri maçtan çok önce ya da başlama vuruşuna kadar güvenli biçimde satın alma imkânı sunar.

VIP ve ağırlama paketleri: Üye sırasına girmeden doğrudan kulüplerden koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur. VIP biletler; sahanın uzun kenarında alt tribün koltuklarını, stadyumdaki özel salonlara erişimi, seçkin yiyecek servisini ve ücretsiz bar hizmetini kapsar.

El Clásico biletleri ne kadar?

Dünya çapındaki rakipsiz talep nedeniyle El Clásico biletlerinin fiyatları, standart La Liga maçlarının çok üzerindedir:

İlk satış fiyatı : Üst tribün veya kale arkası (Fondos) için standart biletler yaklaşık 120 ila 150 avrodan başlar. Uzun kenarın orta bölümündeki en iyi yerlerde (Tribuna / Lateral) fiyatlar 350 ila 500 avroya veya daha yukarıya çıkar.

İkincil piyasalar : StubHub gibi platformlarda yeniden satış fiyatları, dinamik fiyatlandırmaya göre değişir. İkincil piyasadaki en uygun biletler genellikle 250 ila 350 avrodan başlarken şampiyonluğu belirleyecek karşılaşmalarda en iyi Kategori 1 koltukların fiyatı 600 ila 1.200 avroya veya daha yukarıya çıkabilir.

VIP ve ağırlama : Resmî VIP deneyim paketleri, koltuğun stadyumdaki konumuna ve salon hizmetlerine bağlı olarak koltuk başına 950 ila 2.500 avro veya daha yüksek fiyatlarla sunulur.

El Clásico nerede oynanıyor?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, Madrid'de bulunan açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 kişilik oturma kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlandığından beri Real Madrid'in sahasıdır.

Dünyanın en ünlü futbol stadyumlarından biri olan Bernabéu, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline dört kez (1957, 1969, 1980 ve 2010) ev sahipliği yaptı. İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası finali de burada oynandı.

Bernabéu, futbolun dışında da yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen ve Rolling Stones gibi uluslararası ve yerli müzik efsanelerini ağırladı. Stadyumda konser veren son isimlerden biri de rekorlar kıran Eras Tour kapsamında sahneye çıkan Taylor Swift oldu.

Camp Nou

Camp Nou, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesine küçük gelmeye başlayan eski Les Corts stadyumunun yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapan Camp Nou'da U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi ünlü sanatçılar da konser verdi.

Son yenileme çalışmalarının ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Böylece Camp Nou, oturma kapasitesi bakımından yeniden Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak.