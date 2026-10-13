Dünya çapında El Clásico kadar büyük ilgi gören veya onun kadar köklü bir geçmişe sahip olan spor organizasyonu sayısı azdır. El Clásico, İspanyol futbolunun iki devi Real Madrid ile FC Barcelona arasında oynanır. Bu karşılaşma, sahadaki doksan dakikanın ötesine geçerek farklı futbol anlayışlarının, bölgesel kimliklerin ve kültürel güçlerin karşı karşıya geldiği bir mücadeleye dönüşür.

260'ı aşkın resmî karşılaşmanın ardından rekabetteki tablo şaşırtıcı biçimde eşit: İki takımın da 106 galibiyeti var. İster Madrid'deki Santiago Bernabéu'nun kapalı çatısı altında, ister Katalonya'daki Spotify Camp Nou'da oynansın, El Clásico'ya bilet bulmak dünya sporunda pek çok taraftarın hayatında en az bir kez yaşamak istediği bir deneyimdir.





Bir sonraki El Clásico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk Clásico'sunun ekim ayında, 10. haftada oynanacağı kesinleşti. Rövanş karşılaşması ise mayıs ayında Bernabéu'da yapılacak.

Madrid Derbisi'nin de bu sezon oynanacağı iki tarih kesinleşti: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Real Madrid'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Rövanş ise 4 Nisan 2027'de (30. hafta) Bernabéu'da oynanacak.

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El Clásico biletleri nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolunda biletlere en çok talep gösterilen tek maç olduğundan, biletler ikincil piyasaya çıkmadan önce kulüplerin resmî kanallarında katı bir öncelik sırasıyla satışa sunulur:

Resmî kulüp üyelerine öncelikli satış: İki kulüp de resmî üyelerine öncelik tanır (Real Madrid'de Socios; FC Barcelona'da Socios ve Culés Premium). Üyelere yönelik satış, maçın başlamasından yaklaşık 7 ila 10 gün önce açılır. Bu nedenle genel satışa son derece az sayıda bilet kalır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bu biletler genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil bilet platformları: Uluslararası seyahat edenler veya resmî satışta bilet bulamayan taraftarlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri önceden ya da maçın başlamasına kadar güvenli biçimde satın alma imkânı sunar.

VIP ve ağırlama paketleri: Üye sırasına girmeden doğrudan kulüplerden koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur. VIP biletler, sahanın uzun kenarındaki alt tribünde koltuk, stadyumdaki özel salonlara erişim, seçkin yemek servisi ve ücretsiz bar hizmeti içerir.

El Clásico biletleri ne kadar?

Benzeri görülmemiş küresel talep nedeniyle El Clásico biletleri, standart La Liga maçlarının çok üzerinde fiyatlarla satılır:

İlk satış fiyatı : Standart biletlerin ilk satış fiyatı, üst tribün veya kale arkası (Fondos) koltukları için yaklaşık 120-150 avrodan başlar. Sahanın uzun kenarında, orta bölümlerdeki seçkin koltuklarda (Tribuna / Lateral) ise 350 avrodan 500 avronun üzerine çıkar.

İkincil piyasa : StubHub gibi platformlarda yeniden satış fiyatları, dinamik fiyatlandırmaya bağlı olarak değişir. En uygun fiyatlı biletler genellikle 250-350 avrodan başlarken, şampiyonluk yarışında belirleyici karşılaşmalarda seçkin Kategori 1 koltukların fiyatı 600 avrodan 1.200 avronun üzerine çıkabilir.

VIP ve ağırlama : Resmî VIP deneyim paketleri, tribündeki konuma ve salon erişimi kapsamında sunulan hizmetlere bağlı olarak koltuk başına 950 avrodan 2.500 avronun üzerine kadar değişir.

El Clásico nerede oynanıyor?

Santiago Bernabéu

Madrid'deki Santiago Bernabéu, açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 kişilik seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir.

Bernabéu, dünyanın en ünlü futbol statlarından biridir. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline dört kez (1957, 1969, 1980 ve 2010) ev sahipliği yapmıştır. İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası finali de burada oynanmıştır.

Bernabéu, futbol dışında da yıllar boyunca Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen ve Rolling Stones gibi pek çok uluslararası ve yerli müzik efsanesini ağırladı. Statta son olarak Taylor Swift, rekorlar kıran Eras Tour kapsamında sahne aldı.

Camp Nou

Camp Nou, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için küçük kalmaya başlayan eski Les Corts stadının yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapan Camp Nou'da U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi ünlü sanatçıların konserleri de düzenlendi.

Son dönemdeki yenileme çalışmalarının ardından seyirci kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Böylece Camp Nou, koltuk kapasitesi bakımından yeniden Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak.