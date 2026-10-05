El Clasico 2026 biletleri nasıl alınır: Barcelona - Real Madrid biletleri, 25 Ekim fikstür bilgileri, La Liga ve daha fazlası

El Clasico biletlerini ayırtın:

🎟️ El Clásico Biletleri: BİLET AL

🎟️ €1500 altındaki El Clásico biletleri: BİLET AL

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Bir sonraki El Clásico ne zaman?

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

El Clásico bileti nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolunda talebin en yüksek olduğu tek maç olduğu için bilet satışları, ikincil pazara düşmeden önce kulüplerin resmî kanalları üzerinden katı bir öncelik sistemiyle ilerler:

Resmî kulüp üyesi satışları: Her iki kulüp de resmî üyelerine öncelik verir (Real Madrid için Socios; FC Barcelona için Socios ve Culés Premium). Resmî üye satış pencereleri maçın başlama saatinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce açılır ve genel satış için son derece sınırlı sayıda bilet kalır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bunlar genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil pazar platformları: Yurt dışından gelen ziyaretçiler veya resmî satışları kaçıran taraftarlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri çok önceden ya da maçın başlama anına kadar güvenli şekilde satın alma imkânı sunar.

VIP ve hospitality paketleri: Üye kuyruğuna girmeden doğrudan kulüplerden koltuk garantilemenin en güvenilir yolu budur. VIP biletler, yan tribünde alt kat koltuklar, özel stadyum salonlarına erişim, gurme ikramlar ve ücretsiz bar servisini içerir.

El Clásico biletleri ne kadar?

Eşsiz küresel talep nedeniyle El Clásico biletleri, standart La Liga maçlarının çok üzerinde fiyatlara satılır:

Liste fiyatı : Standart liste fiyatlı biletler, üst tribün veya kale arkası koltuklar (Fondos) için yaklaşık €120 ila €150’den başlar; merkezi yan tribündeki en iyi konumlarda (Tribuna / Lateral) ise €350 ila €500+ seviyesine çıkar.

İkincil pazarlar : StubHub gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları dinamik fiyatlandırmaya göre değişir. Giriş seviyesi ikincil piyasa biletleri genellikle €250 ila €350’den başlarken, şampiyonluk yarışını belirleyen karşılaşmalarda en iyi 1. kategori koltuklar €600 ila €1.200+ seviyesine çıkabilir.

VIP ve hospitality : Resmî VIP deneyim paketleri, tribündeki konuma ve lounge kapsamına bağlı olarak koltuk başına €950 ila €2.500+ arasında değişir.

El Clásico nerede oynanır?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu, Madrid'de açılır-kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir.

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol mekânlarından biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmış, İtalya bu maçta Batı Almanya'yı 3-1 yenmiştir.

Futbolun dışında Bernabeu, yıllar boyunca Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve son olarak rekor kıran Eras Tour kapsamında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerli müzik efsanesini de ağırlamıştır.

Camp Nou

Camp Nou stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için artık yetersiz kalan eski Les Corts stadyumunun yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından koltuk kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da onu yeniden Avrupa'nın koltuk kapasitesi bakımından en büyük stadyumu ve dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu yapacak.