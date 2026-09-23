El Clásico biletleri için rezervasyon yapın:

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Bir sonraki El Clásico ne zaman?

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

El Clásico bileti nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolundaki en yüksek talep gören maç olduğu için, bilet satışları ikincil pazara düşmeden önce kulüplerin resmî kanalları üzerinden sıkı bir öncelik sistemiyle yapılır:

Resmî kulüp üyesi satışları: Her iki kulüp de resmî üyelerine öncelik tanır (Real Madrid için Socios; FC Barcelona için Socios ve Culés Premium). Resmî üye satış pencereleri maçın başlama saatinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce açılır ve genel satış için son derece sınırlı sayıda bilet kalır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî internet sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bunlar genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil pazar platformları: Yurt dışından gelen ziyaretçiler veya resmî satışları kaçıran taraftarlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri çok önceden ya da başlama anına kadar güvenli şekilde satın alma imkânı sunar.

VIP ve ağırlama paketleri: Üye kuyruklarına girmeden, doğrudan kulüplerden koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur. VIP biletler; yan tribünde alt kat koltuklar, özel stadyum salonlarına erişim, gurme ikramlar ve ücretsiz bar servisi içerir.

El Clásico biletleri ne kadar?

Eşi benzeri olmayan küresel talep nedeniyle El Clásico biletleri, standart La Liga maçlarının oldukça üzerinde bir fiyat seviyesine sahiptir:

Liste fiyatı : Standart liste fiyatlı biletler, üst tribün veya kale arkası koltuklar (Fondos) için yaklaşık €120 ila €150’den başlar, merkezi yan tribündeki en iyi konumlar (Tribuna / Lateral) için ise €350 ila €500+ seviyesine çıkar.

İkincil pazarlar : StubHub gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları dinamik fiyatlandırmaya göre değişiklik gösterir. Giriş seviyesi ikincil piyasa biletleri genellikle €250 ila €350’den başlarken, şampiyonluk yarışını belirleyen maçlarda en iyi Kategori 1 koltuklar €600 ila €1.200+ seviyesine ulaşabilir.

VIP ve ağırlama : Resmî VIP deneyim paketleri, tribündeki konuma ve salon erişimine bağlı olarak koltuk başına €950 ila €2.500+ arasında değişir.

El Clásico nerede oynanır?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu, Madrid'de üstü açılıp kapanabilen çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evi olmuştur.

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol mekânlarından biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmıştır.

Futbolun dışında Bernabeu, yıllar boyunca Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve son olarak rekor kıran Eras Tour kapsamında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerel müzik efsanesine de ev sahipliği yapmıştır.

Camp Nou

Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için artık çok küçük kalan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu hâline geldi.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da onu yeniden Avrupa'nın oturma kapasitesi bakımından en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük futbol stadyumu yapacak.