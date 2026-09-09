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Bir sonraki El Clásico ne zaman?

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

El Clásico bileti nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolundaki açık ara en yüksek talep gören maç olduğu için bilet satışları, ikincil piyasaya düşmeden önce kulüplerin resmî kanalları üzerinden sıkı bir öncelik sistemiyle yapılır:

Resmî Kulüp Üyelerine Öncelikli Satış: Her iki kulüp de resmî üyelerine öncelik tanır (Real Madrid için Socios; FC Barcelona için Socios ve Culés Premium). Resmî üye satış pencereleri yaklaşık olarak maçın başlama saatinden 7 ila 10 gün önce açılır ve genel satış için son derece sınırlı sayıda bilet kalır.

Genel Satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî portalları üzerinden (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bunlar genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil Pazar Yerleri: Yurt dışından gelen taraftarlar veya resmî satışları kaçıranlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri çok önceden ya da maçın başlama anına kadar güvenli biçimde satın alma imkânı sunar.

VIP ve Hospitality Paketleri: Üye kuyruklarına girmeden, doğrudan kulüplerden yer garantilemenin en güvenilir yoludur. VIP biletler; alt uzun kenar tribün koltukları, özel stadyum salonlarına erişim, gurme ikramlar ve ücretsiz bar servisi içerir.

El Clásico biletleri ne kadar?

Eşi benzeri olmayan küresel talep nedeniyle El Clásico biletleri, standart La Liga maçlarının çok üzerinde fiyatlandırılır:

Liste fiyatı : Standart liste fiyatlı biletler, üst tribün veya kale arkası koltuklar (Fondos) için yaklaşık €120 ila €150'den başlar; merkezi uzun kenardaki premium konumlarda (Tribuna / Lateral) ise €350 ila €500+ seviyesine çıkar.

İkincil piyasalar : StubHub gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları dinamik fiyatlandırmaya göre dalgalanır. Giriş seviyesi ikincil piyasa biletleri genellikle €250 ila €350'den başlarken, şampiyonluğu belirleyebilecek karşılaşmalar için premium Kategori 1 koltuklar €600 ila €1.200+ seviyesine ulaşabilir.

VIP ve hospitality : Resmî VIP deneyim paketleri, stadyumdaki tribün konumuna ve salon kapsamına bağlı olarak koltuk başına €950 ila €2.500+ arasında değişir.

El Clásico nerede oynanır?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu, Madrid'de açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 koltuk kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evi olmuştur.

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol mekânlarından biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmıştır.

Futbolun dışında Bernabeu, yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve en son rekor kıran Eras Tour kapsamında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerli müzik efsanesine de ev sahipliği yapmıştır.

Camp Nou

Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için artık çok küçük kalan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından koltuk kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor; bu da onu bir kez daha koltuk kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük futbol stadyumu yapacak.